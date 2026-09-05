Određuje li prvi dan škole kako će izgledati cijelo školovanje? Odgovorili naši novinari

U redakcijskom podcastu komentirali smo je li prvi dan škole nagovještaj kako će izgledati cijelo školovanje. Ne brinite - nije.

U novom redakcijskom podcastu povodom prvog dana škole komentirali smo može li prvi dan škole biti nagovještaj kako će izgledati cijelo tvoje školovanje. Novinar Bruno kaže kako prvi dan škole može biti šokantan jer se radi o velikoj promjeni.

- Tako djeca mogu doma otići s izrazito jakim utjecajima, bilo oni pozitivni ili negativni. No, definitivno bih rekao da se taj dojam može puno promijeniti tijekom škole. Ne moraš imati prijatelje prvi dan, ne moraš upoznati svu djecu, društva se formiraju tek kasnije pa možda ni nećeš biti prijatelj s onima koje si upoznao prvi dan, poentira Bruno.

Ako je netko prvi dan škole imao traumu, naglašava Bruno, bilo bi dobro da o tome popriča s roditeljima ili prijateljima iz drugih razreda. Uz podjelu iskustva, misli, to je prepreka koja se može prijeći i potom se osoba može prilagoditi novom okruženju.

Cijeli podcast o prvom danu školu, gdje smo govorili o tome kako naći prijatelje, koliko su ocjene važne, postoje li razredne 'elite' i kakve su ljubavne veze u srednjoj, pogledajte ispod.