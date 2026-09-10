Pitali smo roditelje kad bi djecu pustili da sama idu u školu: Trećina bi to dala u prvom razredu

Trećina ispitanika bi djeci dala da pješke idu u školu već u 1. razredu, a djeci koja idu na školski autobus i više.

Nastavna godina 2026./2027. je počela, a uz učenike koji su se vratili u klupe tu su i tisuće prvašića. Na prvi dan nastave gotovo su svi došli u pratnji, međutim idućih dana roditelji će donositi odluke o tome koliko će ih dugo pratiti u školu. Ta odluka ovisi o tome koliko je škola blizu doma te imaju li učenici iz daljih mjesta organiziran školski autobus ili moraju koristiti drugi javni prijevoz.

Trećina bi pustila dijete pješke samo u školu u prvom razredu

Stoga smo pitali roditelje što misle. Na pitanje kad bi pustili djecu da pješače do škole, u našoj je anketi odgovorilo 180 čitatelja. Više od trećine čitatelja (38,98 posto) djecu bi pustili da pješače do škole za vrijeme prvog polugodišta. Preciznije, 13,33 posto djeci bi dalo da sami idu do škole nakon prvog polugodišta, 7,22 posto nakon prvog mjeseca nastave, 12,78 posto nakon prvog tjedna nastave, a 5,56 posto djeci bi dalo da do škole pješače odmah na početku prvog razreda.

Ukupno 24,44 posto, djecu bi pustilo da pješače do škole za vrijeme druge školske godine, s time da bi ih točno 10 posto pustilo da sami idu u školu odmah nakon početka druge školske godine, a 14,44 posto nekad kasnije tijekom druge školske godine.

Nešto manje, ukupno 21,67 posto ispitanika djecu bi pustilo da sami hodaju do škole tek tijekom treće školske godine. Značajan dio čitatelja, točno 15 posto s time bi čekalo još neko vrijeme, što znači da bi više od trećine čitatelja, to jest gotovo dvije petine (36,67 posto), djecu pustilo da sami pješače do škole tek u trećem razredu ili kasnije.

Ankteta | Foto: srednja.hr

'Tek kada je roditelj siguran da je dijete spremno'

Neki čitatelji obrazložili su i svoj stav u komentarima na našu anketu na Facebooku.

- Ovisi o djetetu. Koliko je skoncentrirano na promet, koliko može procijeniti opasnost, koliko je strpljivo čekati, pustiti ga ispred i pratiti kako se ponaša. Tek kada je roditelj siguran da je dijete spremno, onda neka ide samo! Ne oslanjati se na tuđe komentare, susjedovu djecu, općeniti savjete nepoznatih i neupućenih. Sami najbolje poznajete svoje dijete! Neka djeca to mogu u prvom razredu a neka u šestom, poručila je jedna čitateljica.

Sastavili smo različite ankete za djecu kojima je organiziran školski autobus te djecu koja do škole idu javnim prijevozom. Očekivano na te je ankete odgovorio manji broj čitatelja.

Što je sa školskim autobusom?

Na anketu za djecu koja idu na nastavu školskim autobusom odgovorilo je 54 ispitanika. U toj skupini nešto više od dvije petine (42,60 posto) djeci bi dalo da u školu autobusom idu sami tijekom prvog razreda.

Preciznije, 7,41 posto djeci bi dalo da školskim autobusom na nastavu idu sami odmah na početku prvog razreda, 16,67 posto nakon tjedan dana nastave, 12,96 posto nakon mjesec dana nastave, a 5,56 posto ispitanika pričekalo bi kraj prvog polugodišta.

Što se tiče drugih čitatelja, 24,07 posto djeci bi dalo da se sami na školski autobus ukrcaju tijekom druge školske godine, a točno trećina čitatelja (33,33 posto) s time bi pričekalo još dulje.

Ankteta | Foto: srednja.hr

Više od pola čitatelja djecu bi same u javni prijevoz pustili u trećem razredu ili kasnije

Prema našoj anketi, čitatelji najopasnijim smatraju kad djeca sama putuju javnim prijevozom. Osim što djeca moraju paziti u prometu, moraju se naučiti snalaziti i s time da se ukrcaju na pravi autobus, vlak ili tramvaj te da paze na vozni red. Na ovu anketu dobili smo samo 52 odgovora.

Više od pola čitatelja, odnosno njih 53,85 posto djeci bi pustilo da se sami snalaze u javnom prijevozu tek u trećem razredu ili kasnije. Ukupno 30,78 posto čitatelja to bi im pak dopustilo već u prvom razredu. S time da bi 5,77 posto to dopustilo odmah, 11,54 posto nakon tjedan dana nastave, 9,62 posto nakon mjesec dana nastave, a 3,85 posto nakon prvog polugodišta.

'Neće im kruna s glave pasti, već će graditi samopouzdanje'

Ukupno 15,38 posto čitatelja djecu bi da sami koriste javni prijevoz do škole pustilo tijekom druge školske godine, s time da bi 1,92 posto čitatelja dopustilo to odmah nakon prvog razreda, a 13,46 posto bi im to dozvolilo tek kasnije tijekom druge godine.

- Ovisi jesu li u gradu ili selu... Neko vrijeme potrebna je pratnja dok dijete ne stekne sigurnost i prijatelje koji žive na putu do škole. Auto potpuno izbaciti jer ne vozimo torbu u školu, već dijete koje treba usvojiti put od stana do škole. Danas u gradovima puno roditelja vozi djecu od točke A do točke B... Radite od djece budale, uzimate im razgovor, zezanje koje bi doživjeli da pješače. Neće im kruna s glave pasti, već će graditi samopouzdanje, smatra jedna čitateljica koja je napisala komentar na našu anketu.

Pitali smo Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) kad bi oni savjetovali da djeca sama krenu u školu po ovim kategorijama, ali rekli su nam da ne daju takav tip upute. Isto pitanje postavili smo Ministarstvu zdravstva, no od njih uopće nismo dobili odgovor.

Anketa | Foto: srednja.hr

Savjeti Ministarstva unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i svake godine, početkom nastavne godine provodi aktivnost 'Poštujte naše znakove' kojom informiraju djecu i roditelje o sigurnosti u prometu. U sklopu toga objavljuju savjete za roditelje i djecu koje prenosimo ovdje u cjelosti:

Savjeti roditeljima:

porazgovarajte s djecom o prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti koje im od njega prije

ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu,

vježbajte sigurno prelaženje kolnika,

objasnite im svrhu pješačkog prijelaza i semaforskih uređaja, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti, te ulogu prometnog policajca,

ako je vaše dijete prvoškolac posebnu pozornost posvetite putu u i iz škole,

odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu,

ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu,

ispravite dijete u situaciji kada pogriješi, ali i nagradite ako usvoji i primjeni određena prometna pravila,

pratite 'prvašiće' u i iz škole barem prvih desetak dana,

vlastitim promjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,

nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje,

u situacijama kada dočekujete dijete pred školom ili kućom, ne činite to na suprotnoj strani ulice,

ako se vaše dijete kreće u prometu noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljiv, da na sebi ima odjeću i obuću što svjetlijih boja, odnosno kupite mu odjeću, obuću i školsku torbu s ugrađenim reflektirajućim tvarima,

djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način, a od početka kolovoza prošle godine to znači: na mjestu suvozača djecu nižu od 150 cm smije se prevoziti samo smještenu u dječjim sjedalicama/postoljima, na sjedalima koja nisu prednja djecu nižu od 135 cm smije se prevoziti samo smještenu u dječjim sjedalicama/postoljima,

ne parkirajte nepropisno u zoni škole,

neka djeca u vozilo ulaze i iz vozila izlaze na nogostup, a ne na kolnik

Savjeti vozačima:

podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km/h;

ne parkirajte nepropisno u zonama škola;

povećajte pozornost u blizini škola;

vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise;

poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica

zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.



Savjeti djeci: