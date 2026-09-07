Završio je prvi dan nastave: Ovo su vijesti koje su ga obilježile

16:20
Bilo je vremena i za šalu
Rano ustajanje nakon spavanja do podne, gužve u prijevozu - sve to dočekalo je učenike prvog dana nastave. No, bilo je tu vremena i za smijeh, a današnje najbolje memeove možete vidjeti ovdje.
07. rujan 2026.
Za oko 440 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj započela je nova nastavna godina. Prvi dan pratite uživo na srednja.hr.
Ljetni praznici su gotovi, jutros je u školama diljem Hrvatske zazvonilno prvo zvono u ovoj nastavnoj godini. Iako su neki zazivali odgodu nastave zbog visokih temperatura, niti jedna županija nije ju službeno zatražila. Prema školskom kalendaru za 2026./2027. učenici u klupama ostaju do 15. lipnja iduće godine, s iznimkom maturanata kojima nastava završava odnosno 21. svibnja 2027. godine.
16:20
Rano ustajanje nakon spavanja do podne, gužve u prijevozu - sve to dočekalo je učenike prvog dana nastave. No, bilo je tu vremena i za smijeh, a današnje najbolje memeove možete vidjeti ovdje.
16:13
Prvi dan nastave posebno je izazovan ne znači samo prilagodbu na novi životni ritam i obveze, već i upoznavanje novih prijatelja s kojima će provoditi jako puno vremena. Prijateljstva sklopljena u srednjoj školi često su ozbiljnija od onih u osnovnoj, a mnogi u ovom razdoblju života steknu prijatelje koji će s njima ostati cijeli život. Mladi su nam otkrili kako su oni prišli novim školskim kolegama i upoznali se s njima, a savjete možete potražiti na poveznici.
15:59
Povodom početka nove nastavne godine oglasila su se i dva školska sindikata - Sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.
- U 2026./2027. očekujemo da rast osnovice bude rezultat pregovora sindikata i Vlade te da položaj radnika u školama, osnovnim i srednjim, bude napokon uređen novim granskim kolektivnim ugovorima. Osim toga, prosvjetna je vlast opet najavila promjenu bazičnog školskog zakonodavstva - razdvajanje osnovnog i srednjeg školstva. Bude li se to od našeg sindikata zatražilo, mi ćemo maksimalno doprinijeti tome da nova regulativa doprinese kvalitetnijem funkcioniranju odgojno-obrazovnog sustava. Neka ova godina svima bude sretna i uspješna, u učionici i sindikalno, napisali su iz Preporoda na Facebooku.
Srednjoškolski sindikat posebnu je dobrodošlicu zaželio zaposlenicima koji su tek ušli u sustav kao i onima koji su prvi put preuzeli ulogu razrednika, time i veliku odgovornost.
- Kao i do sada, dat ćemo sve od sebe da poboljšamo vaš materijalni, profesionalni i statusni položaj u društvu. No za to će nam trebati vaša bezrezervna podrška, zajedništvo i snaga jer jedino 's vašim vjetrom u leđa' možemo drugu stranu privoljeti na kvalitetan, iskren i konstruktivan dijalog, napisao je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama na Facebooku.
15:51
I dok su uglavnom poznatije one koje nose imena naših književnika i drugih povijesnih ličnosti, niz škola u Hrvatskoj nosi neka neuobičajena imena. To su, primjerice, Skakavac, Tužno, Gola, Gačice, a još neke primjere možete pronaći ovdje.
15:35
U Osnovnoj školi 'Antun Gustav Matoš' Tovarnik učenici prvih razreda dobili su putovnice. Predala ih je ravnateljica i školarcima zaželjela uspjeh u radu. Na putovnici učenicima se čestita na prvom koraku u obrazovanju.
Isto tako, u putovnici stoji da je učenik upoznao nove prijatelje i učiteljicu te bio u svojoj učionici. Tako je dijete službeno postalo prvašić.
15:13
Nakon što smo objavili članak o tome kada bi ujutro trebala započinjati nastava, o čemu postoje i brojna istraživanja, na Facebooku je krenula lavina negativnih komentara na račun djece. 'Današnjoj djeci i u podne bi bilo rano za jutarnju smjenu', 'Najbolje bi bilo da je klizno vrijeme. Ipak treba paziti na prinčeve i princeze', 'Najbolje da im počne u 11 da se svi naspavaju i ne budu nervozni', pisalo je u komentarima uz dodatke kako djeca do kasno u noć budu na mobitelima pa da se zato ne mogu buditi rano ujutro. No, da je početak nastave u 7:00 ili 7:30 prerano, kaže liječnik i dodaje da neispavanost može utjecati na rezultate. Što je o ovoj temi za srednja.hr reklo dvoje liječnika, pročitajte u članku na poveznici.
14:05
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najstariji je ministar u trenutačnom sastavu Vlade. Ovoga vikenda napunio je 73 godina, a kaže da će odraditi još samo ovaj mandat. Međutim, da je nastavnik u školi ili na fakultetu, više uopće ne bi smio raditi. Koja pravila važe za nastavnike, pročitajte ovdje.
14:02
Upoznavanje s novim prijateljima i prilagodbu na drugačiju rutinu, a za učenike koji su to već prošli povratak u nastavnu rutinu i izvršavanje školskih obveza. Povratak u klupe može biti težak, a mnoga djeca bi radije da praznicima nema kraja. Takvi osjećaji su normalni, no ponekad mogu prijeći u patološko ponašanje koje psiholozi i psihijatri zovu školskom fobijom. Više o tom problemu možete čitati ovdje.
13:20
Zamislite da vas prvog dana škole netko gađa kukuruzima i za vama viče da ste fazan. Da, u nekim krajevima Hrvatske upravo je to tradicija, a na nju podsjećamo kroz naš prošlogodišnji članak.
13:10
Portal srednja.hr i ove godine održava svoju obrazovnu konferenciju. Budući da slavimo 15. rođendan, ovogodišnje izdanje nazvali smo 'Idemo u srednju!'. Konferencija će se održati 6. studenog u Hotelu International. Po drugi puta dodjeljujemo i nagradu Zlatna kreda najboljim učenicima, studentima, nastavnicima i profesorima. Prijave su već otvorene, a kako kandidirati osobu za koju smatrate da obrazovanje čini boljim, doznajte na ovom linku. Napomenimo i da smo otvorili prijave za nastavnike i profesore koji bi na našoj konferenciji željeli održati predavanje kao izlagač, a kako se prijaviti pročitajte ovdje.
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