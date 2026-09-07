Završio je prvi dan nastave: Ovo su vijesti koje su ga obilježile

15:59

Povodom početka nove nastavne godine oglasila su se i dva školska sindikata - Sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.

- U 2026./2027. očekujemo da rast osnovice bude rezultat pregovora sindikata i Vlade te da položaj radnika u školama, osnovnim i srednjim, bude napokon uređen novim granskim kolektivnim ugovorima. Osim toga, prosvjetna je vlast opet najavila promjenu bazičnog školskog zakonodavstva - razdvajanje osnovnog i srednjeg školstva. Bude li se to od našeg sindikata zatražilo, mi ćemo maksimalno doprinijeti tome da nova regulativa doprinese kvalitetnijem funkcioniranju odgojno-obrazovnog sustava. Neka ova godina svima bude sretna i uspješna, u učionici i sindikalno, napisali su iz Preporoda na Facebooku.

Srednjoškolski sindikat posebnu je dobrodošlicu zaželio zaposlenicima koji su tek ušli u sustav kao i onima koji su prvi put preuzeli ulogu razrednika, time i veliku odgovornost.

- Kao i do sada, dat ćemo sve od sebe da poboljšamo vaš materijalni, profesionalni i statusni položaj u društvu. No za to će nam trebati vaša bezrezervna podrška, zajedništvo i snaga jer jedino 's vašim vjetrom u leđa' možemo drugu stranu privoljeti na kvalitetan, iskren i konstruktivan dijalog, napisao je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama na Facebooku.