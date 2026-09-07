Policija oduzela 15 električnih romobila: Ako je i vaš ovakav, imate problem

PU zagrebačka oduzela je 15 električnih romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW.

Policijski službenici PU zagrebačke proveli su proteklog tjedna, 2. i 3. rujna, akciju pojačanog nadzora. Nadzor je bio usmjeren na vozače električnih romobila, mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava s primarnim ciljem zaštite pješaka i povećanja opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada. Zabilježeno je ukupno 114 ciljanih prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Stoga je oduzeto 15 nekategoriziranih vozila - električnih romobila koji svojom snagom motora premašuju dozvoljene zakonske okvire, sukladno odredbama Prekršajnog zakona.

Ne mogu se kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva

Utvrđeni prekršaji odnose se na nekategorizirana vozila (15 prekršaja, oduzeti električni romobili), nenošenje zaštitne kacige (94 prekršaja), nepropisno kretanje (4 prekršaja), nepropisno korištenje slušalica (jedan prekršaj).

Poseban naglasak stavili su na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Policija je tako privremeno oduzela 15 električnih romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake. Iz PU zagrebačke savjetuju građane.

Savjet građanima i podsjetnik za roditelje

- Policijska uprava zagrebačka ponovno savjetuje sve vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da se pridržavaju zakonskih odredbi, prilagode brzinu uvjetima na cestama i pješačkim zonama te poštuju sigurnost najranjivijih skupina u prometu. Aktivnosti policije u prometu nastavit će se provoditi i dalje kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih građana, poručili su.

Imaju i važan podsjetnik za roditelje. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električnim romobilima i drugim osobnim prijevoznim sredstvima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.