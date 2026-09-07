Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 6 h 07.09.2026
07. rujan 2026.
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
Sve veći razvoj tehnologije i njen utjecaj na društvo stvaraju velike promjene načina rada obrazovnih ustanova, ali sustav ih ne uspijeva uvijek pratiti jednakom brzinom. To stvara određena očekivanja kod učenika, njihovih roditelja, ali i kod zaposlenika u obrazovnom ustavu. Ravnatelji, voditelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali djelatnici susreću se sa zadacima koji nadilaze njihove uobičajene stručne i organizacijske obveze, a vođenje obrazovne ustanove danas traži strateško promišljanje, jasnu komunikaciju, upravljanje ljudima i procesima te odgovorno donošenje odluka u promjenjivim okolnostima.
Tim će temama biti posvećena Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju, koja će biti održana 14. rujna 2026. godine od 10 do 13 sati na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu na adresi Gradišćanska 24. Namijenjena je svima koji sudjeluju u vođenju i razvoju obrazovnih ustanova, kao i onima koji se pripremaju za takve uloge.
Kroz predavanja, sudionici će imati priliku dobiti odgovore na rješavanje aktualnih izazova sa kojima se svakodnevno susreću te će im razgovor sa stručnjacima ponuditi uvid u efikasnije vođenje škola u vremenu promjena, krizne komunikacije, razvoja zaposlenika i timova te odgovornog upravljanja razvojem obrazovne ustanove.
Na konferenciji će također biti predstavljen i novi sveučilišni specijalistički studij Vodstvo i menadžment u obrazovanju, koji je pokrenulo Sveučilište Algebra Bernays. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim ravnateljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, voditeljima odjela i timova te drugim stručnjacima koji žele razviti znanja potrebna za vođenje ljudi, procesa i razvoja obrazovnih ustanova.
Konferencija Vodstvo i menadžment u obrazovanju stoga je prava prilika da sudionici dobiju bolji uvid u promjene u obrazovnom sustavu, razmijene iskustva sa kolegama u struci, ali i stručnjacima na temu te da saznaju kako uz pomoć novog studija mogu unaprijediti svoje liderske vještine u ovo tehnološki napredno doba.
Broj mjesta na konferenciji je ograničen te dolazak možete potvrditi ispunjavanjem PRIJAVNICE.
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