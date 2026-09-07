Novosti Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore

Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore

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Sponzorirani Članak

07. rujan 2026.

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Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore

prorektorica Ana Tecilazić | Foto: Sveučilište Algebra Bernays

Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.

Sve veći razvoj tehnologije i njen utjecaj na društvo stvaraju velike promjene načina rada obrazovnih ustanova, ali sustav ih ne uspijeva uvijek pratiti jednakom brzinom. To stvara određena očekivanja kod učenika, njihovih roditelja, ali i kod zaposlenika u obrazovnom ustavu. Ravnatelji, voditelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali djelatnici susreću se sa zadacima koji nadilaze njihove uobičajene stručne i organizacijske obveze, a vođenje obrazovne ustanove danas traži strateško promišljanje, jasnu komunikaciju, upravljanje ljudima i procesima te odgovorno donošenje odluka u promjenjivim okolnostima.

Tim će temama biti posvećena Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju, koja će biti održana 14. rujna 2026. godine od 10 do 13 sati na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu na adresi Gradišćanska 24. Namijenjena je svima koji sudjeluju u vođenju i razvoju obrazovnih ustanova, kao i onima koji se pripremaju za takve uloge.

prorektorica Ana Tecilazić | Foto: Sveučilište Algebra Bernays

Kroz predavanja, sudionici će imati priliku dobiti odgovore na rješavanje aktualnih izazova sa kojima se svakodnevno susreću te će im razgovor sa stručnjacima ponuditi uvid u efikasnije vođenje škola u vremenu promjena, krizne komunikacije, razvoja zaposlenika i timova te odgovornog upravljanja razvojem obrazovne ustanove.

Na konferenciji će također biti predstavljen i novi sveučilišni specijalistički studij Vodstvo i menadžment u obrazovanju, koji je pokrenulo Sveučilište Algebra Bernays. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim ravnateljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, voditeljima odjela i timova te drugim stručnjacima koji žele razviti znanja potrebna za vođenje ljudi, procesa i razvoja obrazovnih ustanova.

Konferencija Vodstvo i menadžment u obrazovanju stoga je prava prilika da sudionici dobiju bolji uvid u promjene u obrazovnom sustavu, razmijene iskustva sa kolegama u struci, ali i stručnjacima na temu te da saznaju kako uz pomoć novog studija mogu unaprijediti svoje liderske vještine u ovo tehnološki napredno doba.

Broj mjesta na konferenciji je ograničen te dolazak možete potvrditi ispunjavanjem PRIJAVNICE.

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