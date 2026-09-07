Ministru Fuchsu stigla oštra poruka na prvi dan nastave: Pala kritika na veliku odluku Vlade

Prilikom početka nove nastavne godine, ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu stiglo je pismo GOOD inicijative kojim traže uvođenje obveznog građanskog obrazovanja za sve učenike u Hrvatskoj. Inicijativa traži da obrazovne institucije model građanskog obrazovanja prilagodbe dobi učenika, kako bi im pružili znanje potrebno za život u demokratskom društvu.

Inicijativa je dobila maha nakon što je u sklopu cjelovite reforme strukovnog obrazovanja i uvođenja modularne nastave predmet Politika i gospodarstva ukinut u trogodišnjim strukovnim školama prošle godine.

- To je bio jedan od rijetkih predmeta u kojem su mogli učiti kako funkcionira država, njezine institucije, koja prava imaju kao građani i kako mogu regirati na nepravde u društvu. Upravo zbog te reforme strukovnog obrazovanja, ove školske godine cijela generacija učenika trogodišnjih strukovnih škola neće učiti tko donosi političke odluke, koje su ključne institucije države te koja su njihova prava i obveze kao građana u demokratskom društvu. Reforma strukovnih škola negativno se odrazila i na nastavnike i nastavnice koji su izgubili svoju satnicu, ali i prostor u kojem bi mogli prenositi svoje znanje, istaknuli su iz inicijative.

'Oni odrastaju u svijetu konflikata, ratova, ubrzanog napretka tehnologije'

Inače GOOD inicijativa počela je s radom još 2008. godine okupljanjem organizacija civilnog društva. Sustavno uvođenje građanskog obrazovanja počeli su zagovarati još 2011. godine, a uvođenjem građanskog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u osnovne škole u četiri županije i pet gradova tijekom razdoblja od šest godina navode kao velik uspjeh. Iz inicijative naglašavaju da je zbog aktualnog društvenog konteksta u svijetu važnije no ikad mlade učiti građanskim vrijednostima.

- Promjene u pristupu obrazovanju događaju se u trenutku kad život za mlade u liberalnim demokracijama postaje sve izazovniji. Oni odrastaju u svijetu konflikata, ratova, ubrzanog napretka tehnologije koja utječe na sve aspekte našh života, a mladi se o tome najčešće informiraju sporadično i preko društvenih meža, nerijetko iz nepouzdanih i neprovjerenih izvora, koji šire laži i manipulacije. U takvim okolnostima mladi formiraju svoje stavove i mišljenja o svijetu, bez treninga kritičkog razmišljanja kojeg bi trebali vježbati unutar obrazovnog sustava koji želi odgajati ljude koji će se brinuti za svoju zemlju, naglašavaju iz Inicijative.

Tko stoji iza Inicijative?

Kao neke od važnih znanja koje učenici mogu naučiti na građanskom obrazovanju iz Inicijative ističu razumijevanje političkih procesa, toleranciju, biranje kredibilnih izvora informiranja te sudjelovanje u životu svojih zajednica.

- Hrvatska zaslužuje imati društvo aktivnih građana i građanki koji znaju svoja prava, brane ih i brinu jedni o drugima, štite prirodu i okoliš, a sa svojim sugrađanima zajedno rade na boljoj i pravednijoj budućnosti za sve. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je tu ključno jer treba svjesno osigurati programe za sve učenike i učenice kojima je cilj naučiti ih živjeti u demokraciji, formirati stavove i vrijednosti temeljene na poštivanju ljudskih prava i sloboda, toleranciji i ravnopravnosti, zaključuju u priopćenju.

GOOD inicijativu koordinira više nevladinih udruga, a to su Gong, Kuća ljudskih prava, Forum za slobodu odgoja, DKolektiv, Udruga Delta i Dugine obitelji.

Građansko obrazovanje zaživjelo u učeničkim projektima

Podsjetimo, građanski odgoj nije uveden kao jedinstveni predmet na razini cijele države, već se provodi u petnaestak gradova i četiri županije, najčešće kao izvannastavna aktivnost ili fakultativni predmet (poput programa Škola i zajednica u Zagrebu).

Na građanskom obrazovanju učenici imaju prilike i raditi na raznim projektima i utjecati na svoju zajednicu. U Varaždinskoj županiji biraju se oni najuspješniji, a u Zagrebu je inicijativa nastala upravo na predmetu Škola i zajednica zaživjela kao pilot projekt besplatnih muzeja. Građansko obrazovanje provodi se i kao međupredmetna tema i to prema kurikulu iz 2019. godine, više o čemu možete pročitati ovdje.