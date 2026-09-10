Koliko često roditelji moraju na informacije? Evo i kako one izgledaju

Povratak učenika u školske klupe nosi određene obveze i za roditelje, primjerice njihove redovite odlaske na informacije. Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, roditelji su dužni redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom.

Koliko se roditeljskih sastanaka mora održati?

Razrednik je dužan tijekom nastavne godine održati najmanje tri roditeljska sastanka. Na njima daje pregled razrednih postignuća u prethodnome razdoblju, informira roditelje o aktivnostima u razrednome odjelu te osigurava razmjenu informacija između roditelja i učitelja/nastavnika, stručne službe i ravnatelja.

Razrednik je dužan jednom tjedno organizirati individualni informativni razgovor za roditelje. Na njemu izvješćuje roditelja o postignutim razinama kompetencija njegovoga djeteta kroz sve nastavne predmete, izostancima i vladanju.

Kako izgledaju roditeljski sastanci i informacije? Razrednik će na sastanku roditelju prenijeti važne informacije o učeniku i općenito. Prema Pravilniku, informirat će ga o metodama, načinima i postupcima vrednovanja i ocjenjivanja. Roditelj ima pravo znati elemente vrednovanja, kao i planirane metode, načine i postupke vrednovanja za svaki nastavni predmet.

Prava roditelja

Nadalje, roditelj ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta na organiziranim individualnim informativnim razgovorima s razrednikom ili predmetnim učiteljem/nastavnikom. Također, roditelj ima pravo izvijestiti ravnatelja ako mu razrednik ili predmetni učitelj/nastavnik odbija dati pravodobne i potrebne obavijesti o uspjehu njegovoga djeteta. Roditelj ima pravo na pisane i usmene predstavke (primjedbe, komentare i sugestije) o vrednovanju učenika koje podnose ravnatelju i/ili vijeću roditelja.

Podsjetimo i da se prema Pravilniku u posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.