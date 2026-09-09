Grad Zagreb otkrio koje su škole i vrtići sljedeći na redu za gradnju i obnovu

Iz Grada Zagreba poručuju da su od 2021. do danas u škole i vrtiće ukupno uložili pola milijarde eura. Otkrili su nam i sljedeće planove.

Povodom početka nove nastavne godine priupitali smo Grad Zagreb koliko su škola i vrtića dosada obnovili ili izgradili od početka mandata gradonačelnika Tomislava Tomaševića u 2021. godini. Poručuju:

- Od 2021. godine ova je uprava realizirala ili trenutno provodi - minimalno status javne nabave za izvođača radova - 58 projekata, ukupne vrijednosti pola milijarde eura, navode, s time kako valja napomenuti da se škole i vrtiće grade dijelom iz europskih fondova, dijelom iz gradskog proračuna.

Koje su škole i vrtići do sada izgrađeni?

Tako je primjerice krajem 2021. godine Trešnjevka dobila novi objekt sa sportskom dvoranom Osnovne škole August Šenoa. Područna škola u Blatu otvorena je u 2022. godini, dok je u 2023. godini izgrađena nova zgrada XII. gimnazije u Zagrebu kojoj mnogi tepaju da je jedna od najmodernijih. Istaknimo i da je u 2024. otvorena nova zgrada Osnovne škole Bukovac, dok su u 2025. vrata otvorile OŠ Frana Galovića u Jakuševcu i Područna škola Ježdovec.

Što se tiče vrtića, ovog lipnja otvoren je dječji vrtić u Podbrežju za 200 djece. Ukupno je koštao 9,2 milijuna eura, od čega je 7,4 milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, dok je 1,8 milijuna eura financirano europskim sredstvima. Iz Grada su tada izvijestili da je to 17. po redu dječji vrtić ove gradske uprave.

Na internetskim stranicama Grada Zagreba moguće je pronaći da je Grad do listopada 2024. izgradio, dogradio ili obnovio sljedeće škole i vrtiće: OŠ Miroslava Krleže, OŠ dr. Ivan Merz, OŠ Vugrovec-Kašina (PŠ Vugrovec), Učenički dom Ante Brune Bušića, OŠ Petra Zrinskog, Glazbena škola Blagoja Berse, Gimnazija Tituša Brezovačkog, OŠ Ante Kovačića, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Augusta Šenoe (PŠ Pongračevo), OŠ Savski Gaj (PŠ Blato), XII. gimnazija, OŠ Jure Kaštelana, Hotelijersko-turistička škola, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, OŠ Bukovac, OŠ Brezovica (PŠ Kupinečki Kraljevec), DV Sesvete (PO Kašina), DV Markuševec (PO Vladimira Vidrića), DV Poletarac (PO Studentski Grad), DV Ententini (PO Sesvetska Selnica), DV Botinec (PO Odranski Obrež), DV Zrno - PO Ivanja Reka i PO Žitnjak, DV Kustošija (PO Gajnice) i DV Sesvetski Kraljevec.

U školskoj godini iza nas završeno osam projekata

Iz Grada Zagreba odgovaraju nam i da su u školskoj godini iza nas, 2025./2026., završili osam projekata vrijednosti 69 milijuna eura. Riječ je o vrtićima i školama.

- Radi se o pet dječjih vrtića: DV Utrina-PO Sveta Klara, DV Medo Brundo-PO Novi Retkovec, DV Petar Pan-PO Cankareva, DV Botinec-PO Mudre glavice te DV Budućnost-PO Podbrežje, osnovne škole: OŠ Frana Galovića i OŠ Lučko-PŠ Ježdovec te jedna srednja škola: Prva ekonomska škola, istaknuli su.

Što je sljedeće na redu? Ove godine trebali bi završiti OŠ Borovje, OŠ Stjepana Bencekovića i OŠ Horvati

Na naš upit iz Grada Zagreba kažu i da su trenutačno u tijeku radovi na osam objekata ukupne vrijednosti 73,5 milijuna eura. Radi se o dva dječja vrtića: DV Stenjevec i DV Remetinec te šest osnovnih škola: OŠ Stjepana Bencekovića, OŠ Ivana Gorana Kovačića/XVIII. gimnazija, OŠ Borovje, OŠ Horvati, OŠ Lanište i OŠ Odra.

- Pritom, DV Borovje je završen, dok će DV Stenjevec s radom krenuti tijekom listopada. Otvorenje DV Remetinec očekujemo krajem ove godine, do kad se očekuje i završetak radova na dogradnji OŠ Borovje i OŠ Stjepana Bencekovića te izgradnji nove OŠ Horvati. Tijekom 2027. očekujemo završetak radova na izgradnji OŠ Lanište, OŠ Odra te OŠ Ivana Gorana Kovačića. Nadalje, u narednih nekoliko dana očekuje se početak radova na cjelovitoj obnovi Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn te izgradnji nove osnovne škole i vrtića u Čulincu, izdvajaju.

Dodali su kako je sada u nabavi za izvođača radova još osam objekata vrijednosti 75,5 milijuna eura. To su četiri dječja vrtića: DV Sesvete-PO Novo Brestje, DV Ivane Brlić Mažuranić, DV Grigora Viteza i DV Bajka-PO Ciglenica, zatim tri osnovne škole: OŠ Dragonožec, dogradnja OŠ Jure Kaštelana te OŠ Dragutina Kušlana i jedna srednja škola - Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje.

- Odluka o javnoj nabavi za OŠ Dragonožec je gotova, međutim, moraju proći žalbeni rokovi. Ukoliko ne bude žalbi, očekuje se skori početak radova, izdvajaju iz Grada o školi gdje učenici nastavu slušaju u vatrogasnom domu.