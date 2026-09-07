U Münchenu održano predstavljanje nove generacije pametnih satova, tableta i slušalica

Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 5 h 07.09.2026
07. rujan 2026.
Predstavljena je nova serija pametnih satova s funkcijama za skijanje, biciklizam i mjerenje krvnog tlaka, uz tablet i slušalice.
Huawei je na European Innovative Product Launch događaju u Münchenu predstavio novu generaciju flagship uređaja iz kategorija pametnih satova, tableta i audio proizvoda. Nova linija nastavlja Huaweijev fokus na povezivanje tehnologije sa svakodnevnim životom, uz naglasak na sport, zdravlje, produktivnost i moderni lifestyle.
U središtu predstavljanja nalazi se HUAWEI WATCH GT 7 Series, koja donosi niz poboljšanja u dizajnu, mogućnostima za sportove na otvorenom, praćenju zdravlja i trajanju baterije.
HUAWEI WATCH GT 7 serija dostupna je u 46 mm i 41 mm izdanjima, dok HUAWEI WATCH GT 7 Pro donosi premium materijale poput okvira zaslona od nanotehnološke keramike i srednjeg okvira od titanijske legure, uz naglasak na izdržljivost i premium završnu obradu. Serija donosi i novi EasyCross remen te niz novih funkcija za sportske korisnike, uključujući prvu u industriji funkciju Turn Detection, koja detektira zavoje na temelju pokreta zapešća, kao i G-Force Detection.
Dodatno su proširene mogućnosti za zimske sportove kroz novi način rada za zimske sportove u zatvorenom te karte za skijanje na otvorenom koje obuhvaćaju više od 3000 skijališta diljem svijeta. Unaprijeđene su i biciklističke funkcije, uključujući planiranje ruta za uspone, upozorenja o nagibu te upozorenja na oštre zavoje. Na području praćenja zdravlja, unaprijeđeni Health Insights donosi nove funkcije poput Ocjene fizičke spremnosti i pametnu analizu zdravlja, pružajući korisnicima jasnije i primjenjivije preporuke povezane sa zdravljem i dobrobiti.
Nakon jednogodišnje pauze vraća se i HUAWEI WATCH 6 Series, Huaweijeva svestrana flagship serija pametnih satova. Osnovni modeli donose lagan dizajn prilagođen cjelodnevnom nošenju te dolaze u veličinama kućišta od 46 mm i 41 mm, dok Pro modeli, dostupni u 46 mm i 43 mm izvedbama, naglasak stavljaju na premium materijale i završnu obradu.
Uz novi dizajn i napredne načine vježbanja, WATCH 6 Series podržava samostalne pozive, navigaciju i funkcije plaćanja. Unaprijeđeni Health Glance, Health Insights i Healthy Living dodatno pojednostavljuju svakodnevno praćenje zdravstvenih pokazatelja i zdravih navika.Navedene zdravstvene funkcije pritom nisu namijenjene medicinskoj uporabi, a rezultati služe isključivo kao referentne informacije koje se ne smiju koristiti kao osnova za medicinsku dijagnozu ili liječenje.
Huawei je službeno predstavio i HUAWEI WATCH D3, novu generaciju uređaja za praćenje krvnog tlaka koji je dobio europski CE-MDR medicinski certifikat. Uređaj podržava mjerenje krvnog tlaka prije i nakon vježbanja, kao i pametne podsjetnike za mjerenje, omogućujući sveobuhvatnije praćenje krvnog tlaka izravno na zapešću. HUAWEI WATCH D3 podržava i ambulantno praćenje krvnog tlaka (ABPM) uz fizičku zračnu manšetu.
Uz nove pametne satove, Huawei je predstavio i HUAWEI MatePad Pro 12-inch, novi flagship tablet namijenjen produktivnosti i kreativnom radu. Novost u audio kategoriji su HUAWEI FreeBuds Neo Series, osmišljene za suvremeni životni stil, uz osvježen dizajn i impresivno audio iskustvo.
Nedavno je IDC, vodeća globalna tvrtka za istraživanje tržišta, objavio izvješće o globalnom tržištu nosivih uređaja za zapešće za prvu polovicu 2026. godine. Prema izvješću, Huawei i dalje predvodi ovu kategoriju te zauzima prvo mjesto prema broju isporučenih uređaja, s tržišnim udjelom većim od 20%.
HUAWEI WATCH GT 7 Series bit će dostupna po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299 EUR za HUAWEI WATCH GT 7, odnosno do 429 EUR za HUAWEI WATCH GT 7 Pro modele.
Preporučena maloprodajna cijena za HUAWEI WATCH 6 Series kretat će se od 469 EUR do 699 EUR, dok će HUAWEI FreeBuds Neo biti dostupne po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 129 EUR.
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
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