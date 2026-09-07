Novosti U Münchenu održano predstavljanje nove generacije pametnih satova, tableta i slušalica

U Münchenu održano predstavljanje nove generacije pametnih satova, tableta i slušalica

srednja.hr

07. rujan 2026.

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U Münchenu održano predstavljanje nove generacije pametnih satova, tableta i slušalica

Huawei u Münchenu predstavio novu generaciju flagship uređaja | Foto: Huawei

Predstavljena je nova serija pametnih satova s funkcijama za skijanje, biciklizam i mjerenje krvnog tlaka, uz tablet i slušalice.

Huawei je na European Innovative Product Launch događaju u Münchenu predstavio novu generaciju flagship uređaja iz kategorija pametnih satova, tableta i audio proizvoda. Nova linija nastavlja Huaweijev fokus na povezivanje tehnologije sa svakodnevnim životom, uz naglasak na sport, zdravlje, produktivnost i moderni lifestyle.

U središtu predstavljanja nalazi se HUAWEI WATCH GT 7 Series, koja donosi niz poboljšanja u dizajnu, mogućnostima za sportove na otvorenom, praćenju zdravlja i trajanju baterije.

HUAWEI WATCH GT 7 Series donosi nove mogućnosti za sportove na otvorenom

HUAWEI WATCH GT 7 serija dostupna je u 46 mm i 41 mm izdanjima, dok HUAWEI WATCH GT 7 Pro donosi premium materijale poput okvira zaslona od nanotehnološke keramike i srednjeg okvira od titanijske legure, uz naglasak na izdržljivost i premium završnu obradu. Serija donosi i novi EasyCross remen te niz novih funkcija za sportske korisnike, uključujući prvu u industriji funkciju Turn Detection, koja detektira zavoje na temelju pokreta zapešća, kao i G-Force Detection.

Dodatno su proširene mogućnosti za zimske sportove kroz novi način rada za zimske sportove u zatvorenom te karte za skijanje na otvorenom koje obuhvaćaju više od 3000 skijališta diljem svijeta. Unaprijeđene su i biciklističke funkcije, uključujući planiranje ruta za uspone, upozorenja o nagibu te upozorenja na oštre zavoje. Na području praćenja zdravlja, unaprijeđeni Health Insights donosi nove funkcije poput Ocjene fizičke spremnosti i pametnu analizu zdravlja, pružajući korisnicima jasnije i primjenjivije preporuke povezane sa zdravljem i dobrobiti.

HUAWEI WATCH GT 7 Series, koja donosi niz poboljšanja u dizajnu | Foto: Huawei

Povratak HUAWEI WATCH 6 Series

Nakon jednogodišnje pauze vraća se i HUAWEI WATCH 6 Series, Huaweijeva svestrana flagship serija pametnih satova. Osnovni modeli donose lagan dizajn prilagođen cjelodnevnom nošenju te dolaze u veličinama kućišta od 46 mm i 41 mm, dok Pro modeli, dostupni u 46 mm i 43 mm izvedbama, naglasak stavljaju na premium materijale i završnu obradu.

Uz novi dizajn i napredne načine vježbanja, WATCH 6 Series podržava samostalne pozive, navigaciju i funkcije plaćanja. Unaprijeđeni Health Glance, Health Insights i Healthy Living dodatno pojednostavljuju svakodnevno praćenje zdravstvenih pokazatelja i zdravih navika.Navedene zdravstvene funkcije pritom nisu namijenjene medicinskoj uporabi, a rezultati služe isključivo kao referentne informacije koje se ne smiju koristiti kao osnova za medicinsku dijagnozu ili liječenje.

Nakon jednogodišnje pauze vraća se i HUAWEI WATCH 6 Series | Foto: Huawei

Huawei je službeno predstavio i HUAWEI WATCH D3, novu generaciju uređaja za praćenje krvnog tlaka koji je dobio europski CE-MDR medicinski certifikat. Uređaj podržava mjerenje krvnog tlaka prije i nakon vježbanja, kao i pametne podsjetnike za mjerenje, omogućujući sveobuhvatnije praćenje krvnog tlaka izravno na zapešću. HUAWEI WATCH D3 podržava i ambulantno praćenje krvnog tlaka (ABPM) uz fizičku zračnu manšetu.

Flagship tablet namijenjen produktivnosti i kreativnom radu Foto: Huawei

Novi uređaji za produktivnost i audio iskustvo

Uz nove pametne satove, Huawei je predstavio i HUAWEI MatePad Pro 12-inch, novi flagship tablet namijenjen produktivnosti i kreativnom radu. Novost u audio kategoriji su HUAWEI FreeBuds Neo Series, osmišljene za suvremeni životni stil, uz osvježen dizajn i impresivno audio iskustvo.

Nedavno je IDC, vodeća globalna tvrtka za istraživanje tržišta, objavio izvješće o globalnom tržištu nosivih uređaja za zapešće za prvu polovicu 2026. godine. Prema izvješću, Huawei i dalje predvodi ovu kategoriju te zauzima prvo mjesto prema broju isporučenih uređaja, s tržišnim udjelom većim od 20%.

HUAWEI FreeBuds Neo Series osmišljene su za suvremeni životni stil | Foto: Huawei

Dostupnost u Hrvatskoj

HUAWEI WATCH GT 7 Series bit će dostupna po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299 EUR za HUAWEI WATCH GT 7, odnosno do 429 EUR za HUAWEI WATCH GT 7 Pro modele.

Preporučena maloprodajna cijena za HUAWEI WATCH 6 Series kretat će se od 469 EUR do 699 EUR, dok će HUAWEI FreeBuds Neo biti dostupne po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 129 EUR.

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