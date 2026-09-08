Tisuće učenika krenulo u reformu: Jedno zanimanje u školi postalo 'zlata vrijedno'

Gotovo svi učenici prvog razreda strukovnih škola kreću u reformu. Iskustvo s terena pokazuje da su dobri satničari u školama 'zlata vrijedni'.

Reforma modularne nastave u srednjim školama ide dalje. Uz učenike drugih razreda od ove jeseni u reformu ulaze učenici prvih razreda strukovnih škola. Iznimka su škole iz zdravstvenog sektora gdje je modularna nastava ponovno odgođena.

Podsjetimo, modularna nastava umjesto nekih predmeta poput Kemije, Biologije i Fizike uvodi takozvane module. To se odnosi na strukovne predmete te oni tako ne traju cijelu nastavnu godinu, već nekoliko tjedana, nakon čega učenik dobiva ocjenu. Promijenila se i satnica nekih predmeta, uvedeni su CSVET bodovi, a cijeli vodič za modularnu pronađite ovdje.

Šef reforme: 'Vjerujem da će se modularna lakše organizirati i još bolje provoditi'

Na nedavnoj konferenciji za medije predstavljanja izmjena dvaju kurikula ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) Milu Živčića pitali smo ima li kakvih promjena oko modularne za učenike prvih razreda. Kaže kako samih izmjena u pristupu nema.

- Mi smo cijelu prvu godinu pratili provedbu i pružali maksimalnu podršku školama i nastavnicima. Prikupljali smo informacije i prema našim informacijama, sada će biti lakše jer smo identificirali gdje moramo osnažiti podršku. Vjerujem da će se modularna lakše organizirati i još bolje provoditi nego što je to bilo do sada, odgovorio je Živčić.

Satničari drže školu 'na nogama: 'To je iskreno veleumijeće'

Upravo se pitanje satnica i kreiranja rasporeda nameće kao jedan od najvećih izazova modularne nastave za nastavnike i ravnatelje. Sama satnica bila je predmet rasprava i ovog ljeta kada se Pomorska škola u Zadru pobunila na javno savjetovanje izmjena dvaju novih kurikula. Između ostalog, poručili su da treba smanjiti opterećenje učenika, dok je Ministarstvo obrazovanja kazalo kako zapravo svaki nastavnik odnosno škola odlučuje o tome.

U stvaranju rasporeda zato su ključni satničari. Ravnatelj Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan kaže nam kako imaju satničarku koja je prevrijedna i radi cijelu godinu i cijelo ljeto. Radi se o nastavnici savjetnici matematike i računalstva Vladimiri Majdandžić.

- Ako imate 23 razreda onda i isto toliko učionica, onda je to iskreno veleumijeće jer se svi predmeti dijele, a čak deset nastavnika radi i u drugim školama. To mogu raditi ljudi sa sjajnom kombinatorikom. Nažalost taj segment neposrednog rada je najpodcjenjeniji u školstvu, barem u školama poput naše, veli Škiljan.

Promijenio bi praksu za dio učenika

Ravnatelj nastavlja kako su polivalentna škola s deset zanimanja u četiri sektora te da u modularnoj uče i trude se. Smatra da zaposlenici vjerojatno više surađuju nego prije. Naime, nastavnici u modularnoj moraju surađivati kako bi uskladili module, vrijeme kada će podučavati pojedina gradiva i slično.

- Trogodišnja obrtnička zanimanja imaju manje praktične nastave i nije baš najbolje definirana. Više uostalom ne postoji kako predmet, nego je dio pojedinih modula i ne može korespondirati u školi i istovremeno na tržištu. Do sada smo imali JMO sustav koji je bio najbolji u obrtničkim zanimanjima od samostalnosti, smatra Škiljan.

Upravo zato na naše pitanje što bi promijenio u modularnoj, ističe - spomenutu praktičnu nastavu u vanjskom procesu.

- Ona je ključna, treba ju pretvoriti u predmet i 'podebljati'. Ona je ključna za razvoj vještina, posebno u formativnim godinama, objašnjava Škiljan.

'S drugim razredima sve nam je novo ove godine'

U strukovnim školama tako će sada prva dva razreda biti u reformi, dok druga dva razreda idu po starom programu. To im ne predstavlja problem, veli Škiljan.

- Učimo i konzultiramo se svakodnevno. Znate da škole za svaki modul samostalno određuju postotak teorije, prakse i samostalnog rada u zadanim gabaritima. Tako da nam je ove godine s drugim razredima sve novo. Neke stvari od prošle godine, a imamo i potpuno novi raspored, zaključuje Škiljan.