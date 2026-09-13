Maturant zapalio internet stilom koji 'fura' i u školi: U trenirci ćete ga vidjeti samo na tjelesnom

Roko Turkalj maturant je Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu koji svojim odjevnim kombinacijama oduševljava pratitelje na društvenim mrežama, ali i slučajne prolaznike u svakodnevnom životu. Svoj stil, koji njeguje po uzoru na stari Zagreb, opisuje kao klasičnu eleganciju, inspiriranu prvom polovicom 20. stoljeća.

'Bila je to skoro neprimjetna evolucija stila, malo po malo'

- Ima jedna izreka kojoj se uvijek rado vraćam. 'Klasika je ono što ne pripada niti jednom desetljeću, ali pripada svim vremenima. Kada ukloniš boju i moderan filter, ostaje samo kroj, stav i silueta po kojima ne možeš odrediti je li slika nastala 1934. ili danas', priča nam Roko.

Stil je počeo razvijati početkom srednje škole. Ipak, tek je prije otprilike godinu dana počeo njegovati današnji način odijevanja - strogo u stilu 1930-ih. Najviše ga inspiriraju modne ilustracije i Ulične fotografije tog vremena. Obitelj i prijatelji, otkriva nam, nisu bili iznenađeni njegovom promjenom stila.

- Sve je bilo postepeno. Nije bilo prijelaza s traperica na odijelo i kravatu, nego traperice pa hlače na crtu pa košulja i sako. Bila je to skoro neprimjetna evolucija stila, malo po malo, tako da su se svi prilagodili, odnosno bila je to sasvim normalna pojava za okolinu, pojašnjava Roko.

Kad je riječ o slučajnim prolaznicima, Roko navodi da su reakcije na njegove outfite najčešće pozitivne. Na internetu, očekivano, nešto je više negativnih komentara za razliku od situacija uživo. Kako kaže, riječ je o osobama 'iza ekrana na anonimnim profilima koje znaju da neće imati nikakve posljedice pa pišu što ih je volja'. Zato su komplimenti uživo ti koji mu zapravo ostaju u sjećanju.

Kompromis jedino za - tjelesni

- Jako lijepih komplimenata je bilo jako puno, no jedan koji će mi ostati u sjećanju definitivno je kada sam radio praksu u Italiji na ERASMUS-u te sam svako jutro išao na kavu u lokalni kafić odjeven u svom stilu i s Boater šeširom, a neki stariji gosti prozvali su me 'signore Chevalier' po francuskom pjevaču iz 40-ih Mauriceu Chevalieru, dodaje Roko.

Osim kada ima nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, gotovo je nemoguće da ćete ga vidjeti u trenirci.

- Trenirku za osobnu upotrebu u kojoj izlazim nemam, no za tjelesni se moram prilagoditi pa tako imam jednu trenirku namijenjenu samo za tjelesni. Isto tako i tenisice. Koristim tu robu za namjenu za koju su i nastale - tjelesni, otkriva Roko.

Mlađim učenicima koji žele njegovati nesvakidašnji stil Roko poručuje - ako vas to čini sretnim, nastavite.

- Nema boljeg osjećaja nego izaći na ulicu odjeveni kako vi želite. Taj osjećaj sreće je neopisiv, a za 'hate' jako jednostavno - takvi komentari i uvrede više govore o ljudima koji su to poslali nego o vama, zaključuje Roko.