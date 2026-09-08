Smiju li se ocjenjivati inicijalni ispiti i mogu li biti nenajavljeni? Evo odgovora

Početak nastave znači i inicijalne ispite za učenike iz nekih predmeta. Sva pravila objašnjavamo u kratkom videozapisu.

Nastava je započela ovog ponedjeljka. Prvi tjedni predviđeni su i za inicijalne ispite. Nastavnici sami biraju žele li ih provoditi i kada točno. Sva pravila inicijalnih ispita propisana su Pravilnikom o vrednovanju učenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Najvažnije je da oni ne moraju biti najavljeni, za razliku od drugih ispita. Rezultati inicijalnih ispita pak se upisuju samo u bilješku. Sva pravila provjerite u videozapisu ispod: