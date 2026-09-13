Zbog čega učenici praktikanti najčešće prijavljuju 'poslodavce'? Provjerili smo i kakve su kazne

Učenici imaju pravo na 'plaću' za praksu: Evo što učiniti ako se to krši
Hrvatska obrtnička komora (HOK) svake godine objavljuje Uputu za isplatu minimalnih nagrada učenicima s iznosima preračunatima po satu.
12:33 30 d 14.08.2026
13. rujan 2026.
Učenici tijekom školske godine, objašnjavaju iz HOK-a, redovito pohađaju naukovanje u licenciranim gospodarskim subjektima.
Ako pružatelj prakse ne ispoštuje Ugovor o naukovanju te na određene načine zakine učenika praktikanta, on se javlja Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) ili svojoj školi. Iz HOK-a poručuju da je broj prijava nepravilnosti izrazito nizak, a prema podacima Suda časti HOK-a, koji je nadležan za odlučivanje o ispunjavanju zakonskih i ugovornih obveza prema učeniku na naukovanju, broj sporova u zadnje tri godine bio je na razini jednog godišnje.
Važno je pojasniti da je HOK nadležan za naukovanje u licenciranim radionicama, a ne obuhvaća učeničku praksu u novim modularnim programima. Karakteristika naukovanja jest da se ono provodi tijekom cijele školske godine. Učenici tijekom školske godine, objašnjavaju iz HOK-a, redovito pohađaju naukovanje u licenciranim gospodarskim subjektima, gdje stječu praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje svog budućeg zanimanja.
- U svrhu pohađanja naukovanja obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, zaključuju Ugovor o naukovanju. Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje, osobito početak i trajanje naukovanja, učenikovo radno vrijeme, trajanje i raspored učenikova odmora, nagrada učeniku za vrijeme trajanja naukovanja i obveze mentora glede ostvarivanje nastavnog plana i programa, poručili su iz HOK-a.
Dodajmo da provedbu naukovanja za vezane obrte u okviru svojih nadležnosti prati i Ministarstvo gospodarstva. Kako kažu, po svakoj zaprimljenoj pritužbi provode i nadzor. Ako se nadzorom utvrde nepravilnosti, o tome se izvješćuje Hrvatska obrtnička komora kao izdavatelj licence za izvođenje naukovanja.
Na razini jedne školske godine Ministarstvo prosječno zaprimi jednu prijavu nepravilnosti povezanu s provedbom naukovanja. Prijave se u pravilu odnose na neisplatu učeničke nagrade propisane Ugovorom o naukovanju.
Učenici imaju pravo na 'plaću' za praksu: Evo što učiniti ako se to krši
Hrvatska obrtnička komora (HOK) svake godine objavljuje Uputu za isplatu minimalnih nagrada učenicima s iznosima preračunatima po satu.
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Podsjetimo, HOK svake godine objavljuje Uputu za isplatu minimalnih nagrada učenicima s iznosima preračunatima po satu. Za školsku godinu 2026./2027., prema prosječnoj neto plaći za 2025. godinu (1.449,00 eura), minimalna naknada iznosi 0,84 eura po satu u prvoj, 1,67 eura u drugoj te 2,09 eura po satu u trećoj godini. Više o tome pisali smo ovdje. Napomenimo i da učenici koji preko učeničkih ugovora rade razne poslove tijekom praznika, što im se ne ubraja u praksu, imaju zagarantiranu minimalnu satnicu od 6,56 eura.
To se odnosi i na obvezu isplate učeničke nagrade utvrđene Ugovorom o naukovanju. Ako Ministarstvo zaprimi pritužbu zbog njezine neisplate, postupa u okviru navedenih ovlasti i provodi nadzor.
Dodajmo da ovo Ministarstvo ne raspolaže se podacima o eventualnim nepravilnostima u provedbi praktične nastave koja se provodi temeljem Ugovora o provedbi praktične nastave odnosno Ugovora o provedbi učenja temeljenog na radu. Za te podatke upitali smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, no njihov odgovor do zaključenja članka nismo zaprimili.
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