SC najavio rigoroznu mjeru za studente: Ako vas ulove, gubite sobu za cijelo studiranje

Studentski centar u Splitu objavio je detalje rezervacija domskih soba, dok je Studentski centar u Zagrebu objavio rezultate za jednokrevetne sobe.

Nakon objave konačnih rezultata natječaja za dom i rezultata prigovora, Studentski centar u Splitu (SCST) objavio je i detalje o rezervacijama soba. Rezervacija sobe bit će moguća u razdoblju od 10. rujna 2026. do 14. rujna 2026. do 22 sata. Studente mole da se prije rezervacije prijave kako bi provjerili radi li njihov rezervacijski sustav uredno. Prilikom prijave vidjet ćete svoj interval odabira sobe.

Brat i sestra, dečko i cura u Splitu mogu živjeti zajedno

Svi studenti koji su nakon objave konačne rang liste ostvarili pravo na studentski dom dužni su uplatiti polog od 120 eura, rezervirati sobu putem web aplikacije i dostaviti potvrdu o uplati putem obrasca ovdje najkasnije do 14. rujna u 12 sati.



Sustav za odabir sobe nalazi se ovdje . Postupak odabira sobe detaljno vam je opisan u prilogu 'Korisnički priručnik'. U prilogu 'Lista za odabir smještaja' provjerite jesu li vam uneseni podaci spola točni, kako ne biste imali poteškoće pri odabiru sobe. Provjerite i je li vam mail ispravan.

Moguće je unijeti samo cimere istog spola. Ako želite dodati cimera suprotnog spola (brat ili sestra, dečko ili cura...) potrebno je poslati zamolbu s podacima o rezervaciji (ime, prezime, OIB, mail) vas i vašeg cimera na [email protected] i na mail vaše cimera/cimerice kao znak suglasnosti da vam u aplikaciji omoguće željeni odabir najkasnije do 9. rujna u 14 sati.

- Molimo vas ako nemate cimera da birate sobe u kojima se već netko nalazi kako bi omogućili studentima ispod vas na listi što više slobodnih soba za rezervaciju sa željenim cimerom. Studentski centar zadržava pravo premještaja iz sobe u sobu, iz doma u dom te spajanje s cimerom ukoliko ga niste prvotno odabrali kako bi omogućili izbor studentima koji zbog spola nisu u mogućnosti odabrati trenutno ponuđene sobe.



Primaju 60 studenata-radnika, evo što to znači

Prilikom rezervacije sobe unesite i željeni datum useljenja u dom (od 25. rujna do 9. listopada). U ovom trenutku vam ne možemo jamčiti da ćete biti u mogućnosti koristiti dom ili odabranu sobu prije 1. listopada zbog studenata koji trenutno borave u objektu. Neovisno o tome, vi izrazite svoju želju, a mi ćemo vas naknadno obavijestiti jesmo li u mogućnosti isto izrealizirati. Useljenje u dom prije 1. listopada plaćate po dnevnoj cijeni od 11 eura. U slučaju da želite otkazati rezervaciju i odabrati neku drugu sobu pošaljite mail na [email protected] sa zahtjevom za otkazom rezervacije, stoji u obavijesti SCST-a.

U slučaju poteškoća i uočenih nepravilnosti mole da im se obratite na e-mail [email protected]. Za sve studente koji ne rezerviraju smještaj do 14. rujna 2026. u 22 sata i ne uplate polog od 120 eura smatrat će se da su odustali od smještaja.

- Ukoliko smještaj u domu želite zamijeniti subvencijom od 60 eura za smještaj kod privatnih stanara, ispunite obrazac do 14. rujna do 14 sati. Svi studenti koji imaju financijskih problema ili traže posao mogu se prijaviti na posao putem google obrasca na linku i Studentski centar će im omogućiti da kroz par dana rada isplate svoju stanarinu. Sobe koje u ovom trenutku nisu dostupne za odabir su osigurane za sljedeće kategorije studenata: 50 mjesta za Erasmus studente, 38 mjesta za studente koji ostvare smještaj po posebnoj odluci Ministarstva, CEPUS program i studente Kroatistike, 10 mjesta za studente sportaše koji nastupaju za Sveučilište u Splitu, 60 mjesta za student-radnik i 6 soba blokiranih za obnovu u Hostelu Spinut. Svi studenti koji žele prije rezervacije sobe razgledati dom su dobrodošli. Za razgledavanje doma se javite na recepciju doma bilo koji dan u periodu od 8 do 15 sati, poručuju iz SCST-a.

Napominju da je zbog obnove Hostela Spinut u objektu moguća povećana razina buke za vrijeme trajanja radova. Radovi uključuju izmjenu namještaja i bojanje sobe. Student će biti preseljen dok obnova bude u njegovoj sobi.

- Ovim putem molimo sve studente za razumijevanje zbog narušavanja uobičajenog komfora na koji ste navikli, napisali su iz SCST-a u obavijesti.

Kontrola jednom mjesečno

Poslali su i upozorenje te najavili domske kontrole jednom mjesečno.

- S obzirom na upite o kupovini i prodaji mjesta u domovima po raznim grupama i forumima dužni smo vas izvijestiti i upoznati s posljedicama: Ako ste ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u domovima Studentskog centra Split, a niste ga konzumirali, već ste izvršili bilo kakvu vrstu ustupanja kako smještaja tako i dobivene subvencije drugim osobama, snosite kaznenu odgovornost za kazneno djelo prijema. Utvrđenu zlouporabu uprave Studentskog centra dužna je formalno procesuirati prema svim sudionicima te prema pravnim propisima Republike Hrvatske, Kaznenom zakonu, temeljem kojeg postoji mogućnost zatvorske kazne. Sukladno internim aktima svi sudionici gube pravo na smještaj za cijelo vrijeme studiranja. Kontrole u domovima provodit će se jednom mjesečno, a naši djelatnici mogu vas legitimirati. Pozivamo vas da ne kršite Zakon, jasno su poručili iz SCST-a.

Kad je riječ o uplati pologa, mole da prilikom plaćanja obavezno koristite navedeni poziv na broj u jednom od sljedećih formata: 00 01-OIB ili 00 OIB.

- U suprotnom, ne možemo preuzeti odgovornost za eventualno pogrešno raspoređene uplate.Također, studenti koji su već uplatili depozit u rujnu te koji, sukladno natječaju, imaju pravo na rezervaciju sobe i subvencionirani smještaj za nadolazeću akademsku godinu, ne trebaju ponovno uplaćivati depozit, zaključuju iz SCST-a.

Rezultati smještaja za jednokrevetne sobe u Zagrebu

Dodajmo da je Studentski centar u Zagrebu (SCZG) objavio rezultate ostvarenog prava na smještaj u jednokrevetnu sobu u akademskoj godini 2026./2027. Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' dostavio je popis osoba kojima s obzirom na zdravstveno stanje treba smještaj u jednokrevetnoj sobi te popis osoba koje zbog kontraindikacija ne smiju biti smještene u jednokrevetnoj sobi.

Pravo na useljenje/preseljenje vrijedi od 10. rujna 2026. do 21. rujna 2026. (uključujući i 21. rujna 2026.). Prilikom useljenja je obvezno dostaviti potvrdu o ostvarenom pravu na jednokrevetnu sobu NZJZ 'Dr. Andrija Štampar'. Potvrde o ostvarenom pravu na smještaj u jednokrevetnoj sobi zbog zdravstvenih razloga izdavat će se 10. i 11. rujna 2026. godine, u vremenu od 13 do 14 sati, u Službi za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', Mirogojska 16. Potvrda se izdaje uz naknadu u iznosu od 30 eura.

Popis osoba kojima s obzirom na zdravstveno stanje treba smještaj u jednokrevetnoj sobi te popis osoba koje zbog kontraindikacija ne smiju biti smještene u jednokrevetnoj sobi možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.