Zagreb ima odlične vijesti za stotine obitelji: Dobit će novac ako im djeca trebaju naočale

Grad Zagreb najavio je da će djeca iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa dobiti do 40 eura za kupovinu leća ili naočala.

Grad Zagreb najavio je pokretanje novog pilot-projekt kojim će sufinancirati kupovinu naočala i leća djeci iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Poziv se odnosi na sve maloljetnike kojima su potrebne dioptrijske naočale ili leće, a sufinanciranje iznosi 10 posto njihove cijene, odnosno maksimalno 40 eura.

- Zdravlje i pravilan razvoj djece jedan su od naših prioriteta. Financijski status obitelji ne smije biti prepreka zadovoljavanju njihovih osnovnih potreba. Ovim projektom subvencionirat će se kupnja dioptrijskih naočala djeci koja imaju umjereni ili visoki stupanj refraktivne pogreške. Time pružamo konkretnu podršku roditeljima koji se suočavaju s financijskim izazovima i osiguravamo da djeca kojoj su potrebne dioptrijske naočale mogu nesmetano učiti, razvijati se i sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima, istaknula je Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Prijave su otvorene do isteka sredstava ili kraja godine

Uvjet za ostvarivanje potpore jest da dijete ili roditelj, odnosno skrbnik, s kojim dijete živi u kućanstvu ostvaruje pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZET-a.

Potpora iznosi 10 posto cijene dioptrijskih naočala i/ili leća, no najviše 40 eura po korisniku godišnje. Za pilot projekt osigurano je 60.000 eura, što znači da će sredstva biti raspoređena na najmanje 1.500 djece. Javni poziv traje do potrošnje sredstava, odnosno do kraja godine.

Kako se prijaviti?

Kako bi dokazali da ispunjavaju uvjete, potrebno je predati dokumentaciju koja to potvrđuje. Prijaviti se možete slanjem dokumentacije elektroničkom poštom, poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Zagreba.

Iz Grada su naglasili da će zaprimljene zahtjeve razmatrati prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava. Kao datum podnošenja zahtjeva računa se dan kad ste prijavu predali u poštanskom uredu ili donijeli u pisarnicu Grada Zagreba, odnosno poslali e-mail s prijavnicom i potrebnom dokumentacijom. Sve detalje javnog poziva pogledajte u dokumentu, a potrebne obrasce preuzmite ovdje.