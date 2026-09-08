Novosti Stvara li se prevelik pritisak zbog prvog dana škole? 'Ni ne stigneš nikoga upoznati'

Stvara li se prevelik pritisak zbog prvog dana škole? 'Ni ne stigneš nikoga upoznati'

Korana Povijač
Korana Povijač

08. rujan 2026.

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Stvara li se prevelik pritisak zbog prvog dana škole? 'Ni ne stigneš nikoga upoznati'

Bruno, Korana, Hrvoje, učionica | foto: srednja.hr, Canva

Prvi dan škole većini predstavlja pritisak, ali zapravo traje oko sat vremena, razrednik daje informacije, a ti gotovo nikog ne stigneš ni upoznati.

Sjećate li se svog prvog dana škole? Naši novinari Bruno, Hrvoje i Korana u redakcijskom su se podcastu prisjetili svojih. Bruno je za prvi dan osnovne škole osjećao tremu i strah, ali ne može se baš točno prisjetiti što se događalo. Prvog dana srednje sjeća se puno bolje.

'Mislim da je to bilo jako dobro za razbijanje leda'

- Došao sam u razred i puno ljudi je sjedilo samo u klupi pa sam prišao jednom dečku koji je sjedio sam i pitao mogu li sjesti s njim pa smo se odmah upoznali. I onda smo se odmah prvi dan upoznali svi mi iz tog reda. Mislim da je to bilo jako dobro za razbijanje leda i mogu reći da mi je već taj prvi dan bilo ugodno u školi, prisjetio se Bruno.

Hrvoje se jako dobro sjeća čak i prvog dana osnovne škole. Potencijalni razlog vidi u tome što nije išao u vrtić pa mu je ovo bio velik dan i prva veća socijalizacija u životu.

- Došao sam s mamom i morali smo crtati. Mislim da sam ja nacrtao leptira, pa smo crteže stavljali na pano. Potom je učiteljica pričala s nama, išli smo jesti i doma. Nije predugo trajalo. Prvom danu srednje sam se jako veselio jer mi u osnovnoj baš i nije bilo lijepo i nisam imao društvo. Dočekala nas je ravnateljica i išli smo u razred. Ali mislim da se stvara prevelik pritisak oko prvog dana škole jer na kraju traje maksimalno sat vremena, nastavnica te prozove, kaže najvažnije informacije i ti se ne stigneš upoznati gotovo ni s kim, kaže Hrvoje.

Fotografije s prvog dana

Korana se pak svog prvog dana škole baš i ne sjeća.

- Zbog fotografija s prvog dana škole znam s kim sam bila, s kojom prijateljicom sam čekala prozivanje, što sam imala odjeveno. S prvog dana srednje škole nemam fotografija pa se ni ne sjećam baš. Sjećam se kad smo sjeli u učionicu, ali ne sjećam se prozivke. Sjećam se da se razrednica naljutila na dečke jer su nešto pričali već taj prvi dan i upadali joj u riječ, kaže Korana.

Dotaknuli smo se još i teme učenja, razrednih 'elita' i ljubavnih veza. Na koja smo još pitanja odgovorili možete pogledati u podcastu u nastavku.

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