Stvara li se prevelik pritisak zbog prvog dana škole? 'Ni ne stigneš nikoga upoznati'

Sjećate li se svog prvog dana škole? Naši novinari Bruno, Hrvoje i Korana u redakcijskom su se podcastu prisjetili svojih. Bruno je za prvi dan osnovne škole osjećao tremu i strah, ali ne može se baš točno prisjetiti što se događalo. Prvog dana srednje sjeća se puno bolje.

'Mislim da je to bilo jako dobro za razbijanje leda'

- Došao sam u razred i puno ljudi je sjedilo samo u klupi pa sam prišao jednom dečku koji je sjedio sam i pitao mogu li sjesti s njim pa smo se odmah upoznali. I onda smo se odmah prvi dan upoznali svi mi iz tog reda. Mislim da je to bilo jako dobro za razbijanje leda i mogu reći da mi je već taj prvi dan bilo ugodno u školi, prisjetio se Bruno.

Hrvoje se jako dobro sjeća čak i prvog dana osnovne škole. Potencijalni razlog vidi u tome što nije išao u vrtić pa mu je ovo bio velik dan i prva veća socijalizacija u životu.

- Došao sam s mamom i morali smo crtati. Mislim da sam ja nacrtao leptira, pa smo crteže stavljali na pano. Potom je učiteljica pričala s nama, išli smo jesti i doma. Nije predugo trajalo. Prvom danu srednje sam se jako veselio jer mi u osnovnoj baš i nije bilo lijepo i nisam imao društvo. Dočekala nas je ravnateljica i išli smo u razred. Ali mislim da se stvara prevelik pritisak oko prvog dana škole jer na kraju traje maksimalno sat vremena, nastavnica te prozove, kaže najvažnije informacije i ti se ne stigneš upoznati gotovo ni s kim, kaže Hrvoje.

Fotografije s prvog dana

Korana se pak svog prvog dana škole baš i ne sjeća.

- Zbog fotografija s prvog dana škole znam s kim sam bila, s kojom prijateljicom sam čekala prozivanje, što sam imala odjeveno. S prvog dana srednje škole nemam fotografija pa se ni ne sjećam baš. Sjećam se kad smo sjeli u učionicu, ali ne sjećam se prozivke. Sjećam se da se razrednica naljutila na dečke jer su nešto pričali već taj prvi dan i upadali joj u riječ, kaže Korana.

Dotaknuli smo se još i teme učenja, razrednih 'elita' i ljubavnih veza. Na koja smo još pitanja odgovorili možete pogledati u podcastu u nastavku.