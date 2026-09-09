Bivši miočani sjetili su se novih generacija: Učenicima daju čak 2.000 eura

Zaklada MIOC alumni osnovana je 2020. godine, a od tad dijele stipendije, organiziraju predavanja i putovanja, a sad imaju i novu web stranicu.

Brojni učenici XV. gimnazije u Zagrebu, poznatije kao MIOC, s radošću se prisjećaju svojim srednjoškolskih dana. Dok mnogi razmišljaju o tom proteklom vremenu, neki od njihovih alumnija orijentirani su na budućnost te žele pomoći novim generacijama učenika. Stoga su prije šest godina pokrenuli zakladu, a sad su raspisali natječaj za ovogodišnju stipendiju.

Na poziv se mogu javiti svi učenici XV. gimnazije, a prijave zaprimaju do 21. rujna. Stipendija iznosi 2.000 eura godišnje, a namijenjena je pokrivanju troškova stanovanja, prijevoza i drugih potreba vezanih uz školovanje.

Za prijavu je potrebno predati životopis, motivacijsko pismo, potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za sve članove kućanstva za 2025. godinu, dokaz o sudjelovanju i rezultatima na izvannastavnim i izvanškolskim postignućima te drugim natjecanjima izvan sustava AZOO te potpisanu izjavu zakonskog zastupnika kandidata (koju možete preuzeti na njihovoj stranici). Prijavu na natječaj započnite na poveznici.

'Vjerujemo da svaki učenik zaslužuje jednaku priliku'

Iza osnutka Zaklade stoji petero mladih bivših učenika koji su u ljeto 2020. odlučili pronaći način kako vratiti školi koja im je pružila toliko toga. Ideja vodilja bila im je učiniti MIOC dostupnim učenicima izvan Zagreba kojima trošak života u domu često predstavlja nepremostivu prepreku. Iz Zaklade naglašavaju da i nakon šest godina rada djeluju bez ijednog zaposlenika, oslanjajući se isključivo na volonterski rad.

- Vjerujemo da svaki učenik zaslužuje jednaku priliku, bez obzira na okolnosti. Svakim predavanjem xVrstan (op. a. predavanja bivših učenika), pub-kvizom ili futsal-turnirom koje alumni organiziraju kako bi prikupili dodatna sredstva, iznova dokazujemo javnosti da dobre stvari još postoje – i da se dobri ljudi uvijek okupe oko dobrog cilja, poručuju iz Zaklade.

Od svog osnutka Zaklada je uložila više od 70.000 eura u učenike i školu, a 95,4 posto sredstava ide izravno učenicima i školskim programima. U šest su godina dodijelili 48 stipendija i nagrada, od čega 37 punih godišnjih stipendija. Ističu i da su im od osnutka 2020. do školske godine 2025./2026. godišnja ulaganja u učenike porasla čak 619 posto.

'Najljepša mjera uspjeha jedne škole'

Osim financijske potpore, Zaklada vodi i niz drugih programa, kao što je odlazak na međunarodni astronomski kamp IAYC, privlačnog naziva 'Putovanje do zvijezda'. Zaklada to putovanje organizira već pet godina zaredom. Uz to, za uspjehe na natjecanjima znanja dodjeljuje nagradu 'Natjecatelj'.

- Ponosan sam što je XV. gimnazija jedna od zakladnica ove Zaklade – to joj daje dodatnu vjerodostojnost i transparentnost. Brojni su učenici tijekom ovih godina osjetili njezinu dobrobit i to je, vjerujem, najljepša mjera uspjeha jedne škole, zahvalan je Nikola Dmitrović, ravnatelj MIOC-a.

Traže nove volontere i donatore

Uz koordinaciju financijskih sredstava, bivši miočani organiziraju i gostujuća predavanja te razne radionice, a tijekom šest su ih godina priredili više od 20. Nekadašnji učenici danas su inženjeri, znanstvenici i poduzetnici, a rado s učenicima dijele svoja iskustva iz poslovnog i znanstvenog svijeta.

Zaklada odnedavno ima novu mrežnu stranicu, na kojoj su dostupne sve informacije o njihovim aktivnostima te transparentni podaci o tome na što se troše njihova sredstva. Iz Zaklade su pozvali druge bivše učenike da im se pridruže te pomognu u volontiranju i mentorstvu ili doniraju za Zakladu.