Što kada dobiješ bilješku u imeniku? Nije kraj svijeta, ali može utjecati na zaključnu ocjenu

Stigla novost u e-Dnevniku: 'Nastavnici mogu dobiti pomoć za sve upite'
Sustav e-Dnevnik od sada se koristi i u hrvatskoj nastavi u inozemstvu koja se provodi u 20-ak zemalja. Nastavnici su već prošli kroz edukaciju.
12:08 157 d 09.04.2026
13. rujan 2026.
Bilješka je zapravo orijentir nastavniku, podsjeća ga koliko ste napredovali te jeste li radili probleme. One stoga mogu utjecati na zaključnu ocjenu.
Je li vam se ikad dogodilo da ste govorili na satu, profesor je to zapisao u bilješku, a roditelji su je vidjeli prije nego ste im rekli, pa su vam očitali bukvicu? Ako je, možda ste ljuti i pitate se zašto uopće postoje bilješke u e-Dnevniku. One zapravo imaju jasnu svrhu, što smo predstavili u kratkom videu.
Prije su roditelji mogli vidjeti bilješke i ocjene tek 24 sata nakon što su upisane, no početkom godine to pravilo je ukinuto, na nezadovoljstvo brojnih učenika. Opravdanje za to, bilo je što su se roditelji prijavljivali na račun učenika kako bi mogli odmah pogledati ocjene, a CARNET je odlučio tom ponašanju stati na kraj.
Nastavnici bilješke mogu uzeti u obzir prilikom zaključivanja ocjena
Pa, što dakle služe bilješke, osim da učenike uvale u neugodnu situaciju? Bilješke nisu ocjene, već prvenstveno podsjetnik nastavniku o vladanju, radu i napretku učenika. Međutim nastavnici bilješke mogu uzeti u obzir pri zaključivanju ocjena, jer one ne moraju biti samo aritmetička sredina ocjena.
Ako ste napravili nešto doista problematično, onda bilješka u e-Dnevniku može biti uvertira u dobivanje pedagoške mjere.
Stigla novost u e-Dnevniku: 'Nastavnici mogu dobiti pomoć za sve upite'
Sustav e-Dnevnik od sada se koristi i u hrvatskoj nastavi u inozemstvu koja se provodi u 20-ak zemalja. Nastavnici su već prošli kroz edukaciju.
12:08 157 d 09.04.2026
U e-Dnevniku uz bilješke i ocjene mogu se pronaći podaci o izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, prijavi posebnih ispita poput popravnog te, što je mnogima važno, podaci o izostancima s nastave.
E-Dnevnik sadrži i niz informacija o učeniku. U njemu je naveden OIB, razred koji učenik pohađa i koji put ga polazi, redni broj u razrednoj knjizi, datum, mjesto i državu rođenja te adresu stanovanja. E-Dnevnik sadrži i informacije o roditeljima, konkretno njihova imena, OIB-ove te podatke za kontakt.
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