Je li vaša na listi? Imamo popis 20 najpopularnijih srednjih u 2026. i prosječne ocjene upisanih u top škole

Najviše učenika na popisu je imalo II. gimnaziju Zagreb, a najviši prosjek bodova imaju upisani u prirodoslovno-matematičku gimnaziju I. u Zagrebu.

Na upisima u srednje škole na ovogodišnjem je ljetnom roku konkuriralo 38.182 učenika, a u srednju školu u tom se roku upisala većina, njih 37.638. Broj mjesta bio je daleko veći, 43.898, kažu to najnoviji službeni podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dostupni u Školskom e-Rudniku. Naglasimo da je nedavno završen i jesenski upisni rok, ali u e-Rudniku dostupni su samo ovi podaci za ljetni.

Većina je uspjela upisati srednju koju je najviše željela

Nedavno uneseni podaci o upisima u srednje u ljetnom roku 2025./2026. godini pokazali su da je i ovoga puta uvjerljiva većina učenika uspjela upisati srednjoškolski smjer koji najviše želi – čak 84,7 posto školaraca upalo je u prvi prioritet. Naime, učenici mogu prijaviti najviše šest škola, a tijekom cijelog procesa prijava mogu mijenjati njihov poredak ili ih brisati, pa je i to mogući razlog visokog postotka učenika koji upisuju svoj prvi izbor.

Iako neki to rade, u pravilu učenici uopće ne bi s liste trebali brisati škole koje bi voljeli upisati da za njih imaju dovoljno bodova. Sustav ionako svakog punog sata za svakog kandidata nalazi program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima nalazi u okviru upisne kvote.

Najviše prijava u smjerovima općih gimnazija

Gledajući brojeve prijava, uz ponovnu napomenu da jedan učenik može prijaviti šest smjerova, najviše ih je bilo u smjerovima općih gimnazija, čak 27.652. Ukupno se u taj smjer upisalo uvjerljivo manje, 5.874 učenika. Prema broju prijava slijedi smjer referent za poslovnu ekonomiju s 9.575 prijava, a upisalo ga je 1.933 kandidata.

Treći prema broju prijava na upisima u 2026. bio je smjer prirodoslovno-matematičke gimnazije s 8.098 prijava, s time da ga je upisalo 1.780 kandidata. U smjerovima jezičnih gimnazija bilo je ukupno 7.720 prijava, a 1.214 upisanih, dok je na petoj poziciji smjer turistički tehničar destinacije s 5.725 prijava, s time da je taj smjer upisalo 1.196 kandidata.

Kojih je top 20 škola prema broju prijavljenih učenika?

Iz najnovijih službenih podataka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih može se iščitati i u kojim je srednjoškolskim smjerovima konkretnih škola u 2026. bilo najviše prijava, a mi smo izdvojili top 20. Na prvom se mjestu nalazi opća gimnazija II. gimnazije u Zagrebu s 1.352 prijave, a na kraju je upisano 156 učenika.

Slijedi isti smjer, ali u susjednoj VII. gimnaziji s ukupno 1.309 prijava, a istim brojem upisanih osmaša kao i Druga. Treći je prema broju prijava bio smjer opće gimnazije Gornjogradske gimnazije u Zagrebu, sa 1.076 prijava, dok je upisan 161 novi učenik. Ljestvicu preostalih 17 srednjoškolskih smjerova prema broju prijava čine, osim zagrebačkih, splitske i osječke škole, kako strukovne, tako i gimnazije. Možete je vidjeti u nastavku.

Top 20 smjerova prema broju prijava u 2026. | izvor: ŠeR, MZOM

Smjerovi s najviše slobodnih mjesta

Ukupno je nakon ljetnog roka, kažu podaci Ministarstva u ŠeR-u, prazno ostalo 6.365 mjesta. Dostupni su i podaci o interesu po programima. Najviše slobodnih mjesta nakon ljetnog roka ostalo je u programu opće gimnazije, 925 i ta brojka slična je prošlogodišnjoj. Slijedi smjer kuhar s 316 nepopunjenih mjesta, pa smjer jezične gimnazije u kojem je ostalo 276 mjesta, kažu podaci u ŠeR-u.

Slobodna mjesta prema tipu programa, top 10 | izvor: ŠeR, MZOM

Koji smjerovi imaju najviši prosječan broj bodova upisanih i s kojom su se prosječnom ocjenom upisivali školarci?

Iz podataka ŠeR-a izdvojili smo i listu srednjoškolskih smjerova koje su upisali osmaši s najvišim prosječnim brojem bodova. Promatrani prosječni broj bodova odnosi se na bodove na temelju ocjena, budući da ne provode sve škole dodatnu provjeru za upis. Najviši prosječni broj bodova imaju upisani u smjer prirodoslovno-matematičke gimnazije I. gimnazije u Zagrebu, 79,97. Osnovnoškolski prosjek ocjena upisanih u taj smjer je 4,99.

Isti prosjek imaju upisani u prirodoslovno-matematičku gimnaziju Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici, a prosječni broj bodova upisanih u taj smjer bio je 79,88. Treća na listi je opća gimnazija Gimnazije Tituša Brezovačkoga u Zagrebu, s prosjekom bodova upisanih 79,85 te prosječnom ocjenom isto 4,99. U tablici u nastavku možete vidjeti preostalih 17 smjerova s najvišim prosječnim brojem bodova upisanih na temelju ocjena.

20 škola prema prosječnom broju bodova upisanih | izvor: ŠeR, MZOM

Prosjek ocjena osmaša koji su se upisivali bio je 4,18

Općenito gledajući, prosjek ocjena osmaša koji su se upisivali lani je iznosio čak 4,18, što je na razini protekle godine. Prosječan broj bodova s kojima su konkurirali na upisima bio je 59,82. Pritom valja napomenuti kako je maksimalni broj bodova na temelju ocjena za upis gimnazija i četverogodišnjih škola 80, a za upis trogodišnjih 50.