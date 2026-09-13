Jeste li za ili protiv papuča u školama? Naši novinari podijelili svoje stavove

Školske papuče ugodne su i doprinose čistoći i obiteljskoj atmosferi, ali ponekad mogu biti i razlog zadirkivanja, a evo što misle naši novinari.

U novom redakcijskom podcastu za prvi dan škole naši su novinari Korana, Hrvoje i Bruno razgovarali o, kako naslov kaže, svom prvom danu škole. Međutim, podijelili su i svoje stavove o raznim školskim temama, između ostalog i o školskoj obući. Hrvoje je postavio pitanje: 'Papuče u školi, da ili ne?'.

- Ja bih rekao ne jer mislim da je to samo još jedna prilika za zadirkivanje. Djeca općenito znaju biti dosta zločesta u osnovnoj školi i onda oko svake takve stvari znaju biti dodatni povodi za zadirkivanje. A mislim da nema neke potrebe. Staviš otirač na ulaz, kažeš svima da očiste tenisice i mislim da tu ne bi trebalo biti nekog problema, smatra Bruno.

'Papuče su stvarale baš obiteljsku atmosferu'

Uz to je naglasio da škola neke papuče može smatrati prikladnima, a druge ne, pa oko toga mogu nastati nesuglasice. Osim toga, u nekim se papučama djeca mogu poskliznuti. Ukratko, Bruno, koji je papuče nosio u nižim razredima osnovne škole, smatra da se školskim papučama stvara više dodatnih problema nego što se doprinosi čistoći.

- Po mom mišljenju, apsolutno da. Mi smo ih imali i u osnovnoj i u srednjoj školi. Mislim da je udobnije i ugodnije biti u papučama nego cijeli dan u zimskim čizmama ili tenisicama i mislim da je škola ipak urednija. Meni se u školi s papučama stvarala baš neka obiteljska atmosfera, smatra Hrvoje.

'Čini mi se kao dobra ideja zbog udobnosti'

Naglasio je da misli kako djeca neće sama redovito čistiti obuću, pogotovo u srednjoj školi, kada mnogi učenici svaki odmor žure van 'zapaliti'. Hrvoje je dodao i da razumije da bi moglo doći do zadirkivanja, no da to nije problem samo obuće, već i odjeće jer će nasilnici uvijek naći neki razlog da budu bezobrazni.

- Mi nismo imali papuče ni u osnovnoj ni u srednjoj školi. Mene je to baš iznenadilo. Iskreno, prvo sam mislila da su to neke papuče koje škola nabavi pa da su iste svima, ali očito nisu. Čini mi se kao dobra ideja baš zbog njihove udobnosti. Ja bih nosila papuče u školi, rekla je Korana i tako je naša redakcija s dva naprema jedan glas zaključila da je za papuče.