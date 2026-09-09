Novi bojkot nastave, roditelji tvrde da učiteljica spava na satu: Posla bi mogla imati i socijalna služba

Zbog učiteljice koja spava na nastavi dio učenika četvrtog razreda Osnovne škole Galovac do daljnjeg neće ići u školu. Njihovi roditelji, njih 15, odlučilo se za bojkot nastave, izvijestio je reporter Ivan Krznarić za Dnevnik Nove TV.

- Naša učiteljica na satu spava, što su nam djeca u više navrata potvrdila. Spavanje po dva školska sata, učiteljica im projicira na platnu sadržaj koji oni trebaju prepisati. To traje nekih 20-ak minuta, nakon toga oni se gađaju gumicama i igraju. U slučaju da je probude, onda nastaje vriska od strane učiteljice", rekla je majka Lucija Kvartuč za Dnevnik Nove TV.

Ravnatelj: 'Tko joj može dati otkaz'?

Spavanje nije jedini problem. Prema riječima roditelja, učiteljica i 'vrijeđa djecu'.

- Nije u redu da naša djeca imaju traume zbog profesorice koja im ne može pružiti osnove znanja zbog svog problema sa spavanjem, zbog toga što vrijeđa djecu. Izvrgava ih podrugivanju ako dobiju neku lošu ocjenu, otkrila je majka Marijana Gulan za Dnevnik Nove TV.

Školu je na molbu roditelja zbog ove učiteljice već nekoliko puta posjetila prosvjetna inspekcija, a posljednji put prije dvije godine. Nisu mogli utvrditi je li tijekom nastave zaista spavala, no svejedno su utvrdili nepravilnosti u radu.

- Prilikom obavljanja stručno-pedagoškog nadzora nad radom učiteljice utvrđeni su propusti u radu učiteljice u području vrednovanja učeničkih postignuća i vođenju pedagoške dokumentacije. Ravnatelj u okviru zakonskih ovlasti može preraspodijeliti poslove odgojno-obrazovnih radnika i promijeniti razredno zaduženje učiteljici, rekli su iz Agencije za odgoj i obrazovanje, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

Ravnatelj je učiteljicu poslao na procjenu radne sposobnosti, ali nalaz je pokazao da je sposobna za rad.

- Tko joj može dati otkaz? Ona treba počiniti nekakav čin da bi se on dao. Neki pravovaljani čin. Može joj se dati otkaz ako ona opetovano ponavlja jedne te iste greške. Ako učiteljica jednom zaspe, odmah joj dati otkaz automatski - ne možete, rekao je ravnatelj OŠ Galovac Josip Lučić za Dnevnik Nove TV.

Ravnatelj može predložiti liječnički pregled

Podsjetimo, Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u slučaju sumnje da je radniku školske ustanove psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna sposobnost mogla biti smanjena, ravnatelj će školskom odboru uputiti obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti.

- Ako školski odbor utvrdi da je prijedlog ravnatelja opravdan, donijet će odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti. Radniku koji odbije izvršiti odluku otkazat će se ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja zbog kršenja obveza iz radnog odnosa. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora specijalista medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno-obrazovnom radu, ravnatelj će istu prosudbu uputiti izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili djelomičnog, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti, stoji u Pravilniku.

U vezi slučaja iz OŠ Galovac iz Zadarske županije, osnivača škole, kažu da ne mogu učiniti ništa. Roditelji s druge strane djecu ne žele poslati u školu dok ne dobiju novu učiteljicu.

Po novom se izostanak zbog bojkota ne može opravdati

Podsjetimo, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera od ove godine propisuje da se izostanak učenika s nastave u osnovnoj školi zbog izražavanja nezadovoljstva i protesta učenika ili roditelja smatra ne može opravdati.

Osim toga, stoji u Pravilniku, ako osnovna škola ima informaciju da roditelji iz različitih razloga ne dopuštaju djetetu odlazak u školu, dužni su o tome obavijestiti nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.