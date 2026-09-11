Smijete li u školi koristiti mobitel? Sve smo objasnili u minutu

Osnovnoškolci mobitele ne smiju koristiti ni tijekom nastave ni tijekom odmora. Kod srednjoškolaca pravila mogu biti nešto drukčija.

S obzirom na to da je nova nastavna godina počela, valja podsjetiti na određena pravila. Jedno od njih je smijete li koristiti mobitel u školi. Prema izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera iz 2026. godine mobiteli su zabranjeni u svim osnovnim školama, i tijekom nastave i tijekom odmora. Mobitel smijete donijeti, ali ga morate držati u torbi ili ormariću, osim u nekim situacijama.

- Kao neprihvatljivo ponašanje smatrat će se i upotreba informacijsko komunikacijskih uređaja (mobitela, pametnih satova...) u svim prostorima osnovne škole (i na nastavi i izvan nje) osim u edukativne, zdravstvene i druge svrhe uz odobrenje škole, objasnili su ranije iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).

Kad je riječ o srednjim školama, mobiteli su prema Pravilniku zabranjeni tijekom nastave. Međutim, škole mogu vlastitim kućnim redom dodatno postrožiti pravila i zabraniti upotrebu i izvan nastave.