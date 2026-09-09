Doživjeli debakl na maturi: Na jednom predmetu jedinicu dobilo 60 posto pristupnika

Što mladi misle o svijetu koji na njima ostaje? Ključ je u usmjerenom obrazovanju
Razgovarali smo sa studentima i otkrili kako oni gledaju na svijet 'koji na mladima ostaje'. Ipak su optimistični.
09:29 6 h 09.09.2026
09. rujan 2026.
Hrvatski je u drugom roku državne mature palo 25 posto pristupnika, a od većih izbornih su najlošije napisali Fiziku - palo ju je njih skoro 60 posto.
Točno u podne kandidati koji su izašli na drugi ovogodišnji rok državne mature doznali su kako su riješili ispite. Rezultati su im vidljivi u sustavu Postani student, a oni koji za to imaju argumentirani razlog mogu uložiti prigovor na bodovanje ispita do 11. rujna u podne.
Podaci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja govore kako je drugom roku pristupilo 6.532 kandidata, od čega je 5.324 redovitih učenika. Gimnazijalaca, za koje je matura obvezni ispit za završetak srednjoškolskog obrazovanja, bilo je 978. Državna matura nije obvezni ispit za završetak strukovnih škola, ali bez nje nije moguće upisati studij. Učenika strukovnih programa na drugom je roku bilo 4.346, dok se 1.208 kandidata kategorizira pod ostale pristupnike.
A kakvi su prvi rezultati po ispitima? Podaci NCVVO-a pokazuju da je na Hrvatskom jeziku ispod praga prolaznosti bilo 25,69 posto pristupnika, dakle svaki četvrti. Višu razinu Matematike nije prošlo 52,26 posto pristupnika, a osnovnu razinu nije prošlo njih 19,23 posto. Kada je riječ o Engleskom jeziku, osnovnu razinu nije položilo 42,04 posto, dok su maturanti na višoj bili značajno uspješniji pa tu razinu nije položilo svega 3,55 posto pristupnika.
Kada je riječ o najčešće prijavljivanim izbornim ispitima, najlošije su maturanti napisali Fiziku koju nije prošlo njih 58,89 posto. Informatiku je palo 52,82 posto kandidata, Psihologiju 40,74 posto njih, a Kemiju 40,64 posto. Negativnu ocjenu iz Politike i gospodarstva ostvarilo je čak 31,54 posto pristupnika, a Biologiju 15 posto. Stanje po predmetima možete vidjeti i u tablici niže, gdje se nalaze odvojeni podaci za gimnazijalce i strukovnjake.
Podsjetimo i da su se ispiti ocjenjivali na temelju pragova prolaznosti koji vrijede za oba roka. Za dvojku u matematičkom i prirodoslovnom području maturanti moraju točno riješiti 25 posto ispita, dok je u jezično-komunikacijskom području, kao i u društveno-humanističkom i umjetničkom području, prag prolaznosti 30 posto.
Iza 14 sati objavljene su i privremene rang-liste upisa na studije, a s njih su uklonjeni svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studije. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.
Studije je još uvijek moguće prijavljivati i odjavljivati i to do 16. rujna u 13:59 sati, s iznimkom studija koji su odredili ranije rokove prijave. Konačne rang-liste upisa na fakultete bit će objavljene 16. rujna iza 15 sati, a u međuvremenu je nužno pripaziti na poredak prijavljenih studija.
Kada izađu konačni rezultati, pored studija na kojem ste ostvarili pravo upisa stajat će vam 'Da' i upisni broj. Kada se to dogodi, obvezni ste otići na upise, inače vam fakultet može naplatiti kaznu, odnosno oportunitetni trošak nepopunjenog mjesta.
Što mladi misle o svijetu koji na njima ostaje? Ključ je u usmjerenom obrazovanju
Razgovarali smo sa studentima i otkrili kako oni gledaju na svijet 'koji na mladima ostaje'. Ipak su optimistični.
09:29 6 h 09.09.2026
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 2 d 07.09.2026
Tko su najuspješniji učenici Hrvatske? Ažuriran popis dobitnika Oskara znanja
Prošle je godine Oskar znanja dobilo 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Sve informacije možete potražiti u Alumni bazi portala srednja.hr.
11:09 2 d 07.09.2026
Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 6 d 03.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 7 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 8 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 8 d 01.09.2026
Novi bojkot nastave, roditelji tvrde da učiteljica spava na satu: Posla bi mogla imati i socijalna služba
Prema riječima roditelja, učiteljica spava dok učenici prepisuju gradivo s platna. Ako ju probude, žale se roditelji - nastaje vriska.
10:55 4 h 09.09.2026
Doznajte u koliko sati izlaze rezultati drugog roka mature i privremene liste upisa na studije
U srijedu izlaze rezultati drugog roka državne mature u 2026., a istoga dana s dva sata odmaka i privremene rang-liste upisa na studije
08:54 6 h 09.09.2026
Započeo jesenski rok mature, neki u problemu: 'Teško je učiti zbog velikih vrućina'
Danas su se pisali jezici nacionalnih manjina i grčki, a prvi veliki ispit, Hrvatski, piše se 24. 8. Maturantica Antonija požalila nam se na vrućine.
14:51 21 d 19.08.2026
Nižu se reakcije maturanata na rezultate ispita: 'Za prolaz mi nedostaju dva boda, nastavljam borbu'
Stigli su rezultati državne mature, a maturanti su s nama podijelili prve dojmove o rezultatima. Neki planiraju podizati ocjene na jesenskom roku.
15:04 63 d 08.07.2026
Izašli su rezultati mature, evo kako se žaliti na ocjenu: 'Žicanje' vam neće proći
U podne su objavljeni rezultati državne mature, a istodobno je počeo teći 48-satni rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita.
12:06 63 d 08.07.2026
Smiju li se ocjenjivati inicijalni ispiti i mogu li biti nenajavljeni? Evo odgovora
Početak nastave znači i inicijalne ispite za učenike iz nekih predmeta. Sva pravila objašnjavamo u kratkom videozapisu.
16:53 22 h 08.09.2026
Je li vaša na listi? Imamo popis 20 najpopularnijih srednjih u 2026. i prosječne ocjene upisanih u top škole
Najviše učenika na popisu je imalo II. gimnaziju Zagreb, a najviši prosjek bodova imaju upisani u prirodoslovno-matematičku gimnaziju I. u Zagrebu.
16:50 22 h 08.09.2026
Zagreb ima odlične vijesti za stotine obitelji: Dobit će novac ako im djeca trebaju naočale
Grad Zagreb najavio je da će djeca iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa dobiti do 40 eura za kupovinu leća ili naočala.
16:35 22 h 08.09.2026
Stvara li se prevelik pritisak zbog prvog dana škole? 'Ni ne stigneš nikoga upoznati'
Prvi dan škole većini predstavlja pritisak, ali zapravo traje oko sat vremena, razrednik daje informacije, a ti gotovo nikog ne stigneš ni upoznati.
12:22 1 d 08.09.2026
Dom za starije koji izgleda kao hotel: Kako se gradio kompleks vrijedan 18,1 milijun eura?
U ugovorenom roku dovršen je dom u kojem će biti mjesta za gotovo 300 korisnika. Razgovarali smo s inženjerkom gradilišta o detaljima gradnje.
15:04 26.25 min 09.09.2026
Otvoren prvi gradski bazen na zapadu Zagreba: Kompleks od 6.000 kvadrata ima tribine i trg
U sklopu kompleksa nalazi se sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, praćakalište za bebe, fitness, wellness i tobogan.
14:32 58.25 min 09.09.2026
Umirovljenici iz oba stupa: Radili su 40 godina, a primanja su im iznad prosjeka
Mirovine iz drugog stupa i dalje biraju mahom građani koji su radili dulje i za veće plaće. Primanja u starosti im dosežu i do 1.000 eura.
14:45 45.25 min 09.09.2026
Balon rekordne zaposlenosti se ispuhao: U kolovozu čak 5.000 radnika manje
Rekordna zaposlenost zabilježena je u srpnju, a kolovoz je donio oko 5.000 radnika manje. Najviše osiguranika radi teške fizičke poslove.
12:36 2 h 09.09.2026