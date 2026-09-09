Doživjeli debakl na maturi: Na jednom predmetu jedinicu dobilo 60 posto pristupnika

Hrvatski je u drugom roku državne mature palo 25 posto pristupnika, a od većih izbornih su najlošije napisali Fiziku - palo ju je njih skoro 60 posto.

Točno u podne kandidati koji su izašli na drugi ovogodišnji rok državne mature doznali su kako su riješili ispite. Rezultati su im vidljivi u sustavu Postani student, a oni koji za to imaju argumentirani razlog mogu uložiti prigovor na bodovanje ispita do 11. rujna u podne.

Hrvatski pao svaki četvrti pristupnik, Fiziku njih gotovo 60 posto

Podaci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja govore kako je drugom roku pristupilo 6.532 kandidata, od čega je 5.324 redovitih učenika. Gimnazijalaca, za koje je matura obvezni ispit za završetak srednjoškolskog obrazovanja, bilo je 978. Državna matura nije obvezni ispit za završetak strukovnih škola, ali bez nje nije moguće upisati studij. Učenika strukovnih programa na drugom je roku bilo 4.346, dok se 1.208 kandidata kategorizira pod ostale pristupnike.

A kakvi su prvi rezultati po ispitima? Podaci NCVVO-a pokazuju da je na Hrvatskom jeziku ispod praga prolaznosti bilo 25,69 posto pristupnika, dakle svaki četvrti. Višu razinu Matematike nije prošlo 52,26 posto pristupnika, a osnovnu razinu nije prošlo njih 19,23 posto. Kada je riječ o Engleskom jeziku, osnovnu razinu nije položilo 42,04 posto, dok su maturanti na višoj bili značajno uspješniji pa tu razinu nije položilo svega 3,55 posto pristupnika.

Kada je riječ o najčešće prijavljivanim izbornim ispitima, najlošije su maturanti napisali Fiziku koju nije prošlo njih 58,89 posto. Informatiku je palo 52,82 posto kandidata, Psihologiju 40,74 posto njih, a Kemiju 40,64 posto. Negativnu ocjenu iz Politike i gospodarstva ostvarilo je čak 31,54 posto pristupnika, a Biologiju 15 posto. Stanje po predmetima možete vidjeti i u tablici niže, gdje se nalaze odvojeni podaci za gimnazijalce i strukovnjake.

Podsjetimo i da su se ispiti ocjenjivali na temelju pragova prolaznosti koji vrijede za oba roka. Za dvojku u matematičkom i prirodoslovnom području maturanti moraju točno riješiti 25 posto ispita, dok je u jezično-komunikacijskom području, kao i u društveno-humanističkom i umjetničkom području, prag prolaznosti 30 posto.

Broj učenika i pristupnika koji nisu položili ispit | izvor: NCVVO

Izašle i privremene rang-liste upisa

Iza 14 sati objavljene su i privremene rang-liste upisa na studije, a s njih su uklonjeni svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studije. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.

Studije je još uvijek moguće prijavljivati i odjavljivati i to do 16. rujna u 13:59 sati, s iznimkom studija koji su odredili ranije rokove prijave. Konačne rang-liste upisa na fakultete bit će objavljene 16. rujna iza 15 sati, a u međuvremenu je nužno pripaziti na poredak prijavljenih studija.

Kada izađu konačni rezultati, pored studija na kojem ste ostvarili pravo upisa stajat će vam 'Da' i upisni broj. Kada se to dogodi, obvezni ste otići na upise, inače vam fakultet može naplatiti kaznu, odnosno oportunitetni trošak nepopunjenog mjesta.