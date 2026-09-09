PISA 2025. pokazala rupe u znanju, hrvatski učenici ispodprosječni: 'Tražit ćemo izmjene kurikuluma'

U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) danas su predstavljeni rezultati OECD-ovog globalnog istraživanja znanja 15-godišnjaka u području prirodoslovlja (eng. science), čitanja, matematike i učenja u digitalnom svijetu. Riječ je o PISA -Programme for International Student Assessment (program međunarodnog vrednovanja učenika) istraživanju koje se provodi svake tri godine.

Podaci su prikupljeni tijekom 2025. godine, a posljednje PISA istraživanje provedeno je u 2022. Prošle godine u programu je sudjelovalo 10 novih zemalja, a Hrvatska je po znanju učenika u čitanju ostala na istom mjestu, dok se po znanju iz matematike popela za četiri, a prirodoslovlja tri mjesta. Međutim upravo zbog sudjelovanja većeg broja zemalja, upitno je koliko se taj pomak na ljestvici može predstaviti kao uspjeh. Duboko je zabrinjavajuće to što je znanje učenika i u globalu značajno palo i to u svim područjima.

U Hrvatskoj u istraživanju je sudjelovalo 6.424 učenika iz 273 škola. Većina učenika, njih 2.203 u uzorku činili su gimnazijalci, a ukupno je sudjelovalo 3.305 djevojčica i 3.119 dječaka.

'Ja ne bih rekao da je to neki napredak'

Od ukupno 91 zemlje sudionice, Hrvatska je zauzela 33. mjesto u prirodoslovnoj pismenosti u odnosu na 36. mjesto u prethodnom ciklusu. U matematičkoj pismenosti zauzela je 36. mjesto dok je u prethodnom ciklusu bila na 40. mjestu. U čitalačkoj pismenosti Hrvatska se nalazi na istom, 29. mjestu. Međutim, kao što smo već napomenuli, treba uzeti u obzir da je u istraživanju sudjelovalo deset novih zemalja.

- Ja ne bih rekao da je to neki napredak, nego bih više rekao da je na neki način pozitivno da smo plasirani nešto bolje u odnosu na prethodni ciklus, tim više što ima 10 država više no što je bilo u prethodnom ciklusu, ali mislim da nikad ne smijemo biti zadovoljni, nego da trebamo izvući određene poruke i po pitanju kurikula i metoda poučavanja i po pitanju stručnog usavršavanja nastavnika kako bi ti rezultati bili bolji. Mogli bismo reći da je utješno da je Hrvatska u nekoj domeni 30. u odnosu na 90 zemalja svijeta, ali nikad nije ni bilo upitno da nam obrazovanje, unatoč svim kritikama, nije toliko loše kao što se nažalost često stvara percepcija u nekim situacijama, zaključio je ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Golem pad u vještini čitanja, djevojčice značajno bolje od dječaka

Kad se pogleda usporedba u bodovima u odnosu na prošlu godinu, rezultati izgledaju poražavajuće. Najveći pad bilježi se u vještini čitanja, gdje su učenici u tri godine u prosjeku pali za 22 boda (s 453 na 422) s time da je prema OECD-ovim mjerilima gubitak od 20 bodova predstavlja znanje koje se usvoji tijekom jedne školske godine.

- Meni je teško reći može li se to doista izračunati na taj način, netko je tamo izračunao. Budući da je riječ o ciklusu od tri godine, možda je previše reći da je baš godina izgubljena, ali zasigurno se nešto izgubilo. Ovo naravno nije utješno, ali problem čitalačke pismenosti je globalni problem, u svim zemljama svijeta, pa tako i u zemljama OECD-a, kratko je to komentirao Filipović.

Prosjek OECD-a u ovom području prošle je godine bio 461 bod, dakle bili smo čak 39 bodova ispod prosjeka. Značajno je i da su u tom području djevojčice u Hrvatskoj ostvarile daleko bolji rezultat nego dječaci, u prosjeku 477 naspram 430 bodova. Također treba izdvojiti da je 21 posto djevojčica i 42,4 posto dječaka po razini postignuća ispod razine 2, odnosno praktički nepismeno.

Gotovo trećina učenika je nepismena u matematici i radu na računalu

U području prirodoslovlja hrvatski učenici ipak su dosta bliže prosjeku OECD-a, iako također ispod njega (476 bodova naspram 482) s time da je su u odnosu na 2022. godinu u prosjeku ostvarili šest bodova manje. Također treba izdvojiti da je 19,8 posto djevojčica i 30,7 posto dječaka po razini postignuća ispod razine 2, odnosno praktički nepismeno.

U području matematike razmak je još malo veći, hrvatski prosjek je 455, a prosjek OECD-a 463, s time da je 34,4 posto djevojčica i 37,9 posto dječaka po razini postignuća ispod razine 2, odnosno praktički matematički nepismeno.

Ovo je prvi put da je PISA istraživanje testiralo računalnu pismenost učenika, a u njemu su rezultati hrvatskih učenika također razočaravajući. U prosjeku su imali 464 boda, dok je prosjek OECD-a 500 bodova. Također treba izdvojiti da je 31,2 posto djevojčica i 37,6 posto dječaka po razini postignuća ispod razine 2, odnosno praktički nepismeno u rješavanju problema na računalu.

Jako loši rezultati u dijelu strukovnih škola

Istraživanje je u Hrvatskoj pokazalo i velike razlike u postignućima učenika prema školskom programu, iako je najveći broj ispitanika iz gimnazija. Učenici iz strukovnih jednogodišnjih, dvogodišnjih i trogodišnjih programa ostvarili su značajno gore rezultate.

Čak je 61,6 posto učenika trogodišnjih programa ispod razine 2 po prirodoslovnoj pismenosti, 71,2 posto po čitalačkoj, 75 posto po matematičkoj pismenosti te 65 posto po računalnome rješavanju problema.

Što se tiče učenika jednogodišnjih ili dvogodišnjih programa čak ih je 82,4 ispod razine 2 po postignućima iz prirodoslovlja, 88,4 po čitalačkoj pismenosti, 81,5 po rješavanju problema po računali, a svi sudionici istraživanja iz jednogodišnjih i dvogodišnjih strukovnih programa (njih 324) je po matematičkoj pismenosti ispod razine 2, odnosno matematički nepismeno.

- To je problematično, ali znajući koji profil učenika upisuje trogodišnje strukovne programe i kakav je kurikulum Matematike i ishodi u tim školama to nije iznenađujuće. Najčešće te škole upisuju učenici koji su imali vrlo niske ocjene iz Matematike, komentirao je taj rezultat Filipović.

Budući da su učenici u istraživanju sudjelovali na temelju dobi, a ne razreda, među ispitanicima je i 443 učenika koji i dalje pohađaju osnovne škole. Međutim budući da je riječ o učenicima koji ponavljaju razred ili su imali odgodu nastave, ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović smatra da nije statistički relevantno.

Zagreb dominira po svim područjima, a središnja Hrvatska ima problem

NCVVO je objavio i razlike u postignućima hrvatskih učenika po geografskim regijama Hrvatske i područjima. U svim područjima najbolje su rezultate ostvarili učenici iz Grada Zagreba, dok su učenici iz središnje Hrvatske (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska županija) bili najgori u svim područjima. U područjima prirodoslovlja i znanosti o okolišu isti najgori rezultat ostvarili su i učenici iz istočne Hrvatske, a u područjima čitanja i računalnog rješavanja problema oni iz južne.

Filipović je istaknuo da su rezultati značajno bolji u školama koje pohađaju učenici boljeg socio-ekonomskog faktora

Rezultati PISA 2025. | Foto: NCVVO, PISA 2025.

Učenici entuzijastični oko zaštite okoliše, no manje od prosjeka su aktivno sudjelovali

Poseban segment istraživanja bio je posvećen pitanjima o ekologiji. U ovom segmentu hrvatski su učenici bili iznad prosjeka OECD-a, s prosjekom bodova 474. U tom području daleko su najbolji rezultati u gimnazijskim programima, rezultati u četverogodišnjim, petogodišnjim i umjetničkim programima nešto je gora, a u trogodišnjim i kraćim strukovnim programima preko 60, u trogodišnjima, odnosno preko 70 posto učenika je ispod razine dva, odnosno ekološki nepismeno.

Prema istraživanju OECD-a u anketnom upitniku učenici u Hrvatskoj su iznad prosjeka po stavovima da mogu utjecati na promjene u okolišu, po ekološkoj osviještenosti te po percepciji o kolektivnoj učinkovitosti u zaštiti okoliša. Hrvatksi učenici više od prosjeka izražavaju stav da su imali prilike za učenje o ekologiji na nastavi i da su imali prilike sudjelovati u aktivnostima za zaštitu okoliša u školama. Međutim usprkos tom entuzijazmu učenici iz Hrvatske u upitniku manje su od prosjeka odgovaraju da su sudjelovali u aktivnostima za zaštitu okoliša.

Rezultati PISA 2025. | Foto: NCVVO, PISA 2025.

Filipović je najavio da će od Ministarstva tražiti promjene kurikula

Za kraj predstavljanja ravnatelj NCVVO-a dao je svoj stav i o tome na koga bi se Hrvatska trebala ugledati, budući da se nalazimo ispod prosjeka razvijenih zemalja.

- Od onih koji rade bolje od nas mogli bismo se ugledati na Estoniju, pa u određenim segmentima i na druge od UK-a do Poljske, Švicarske i tako dalje. Ono što sigurno trebamo učiniti i što će NCVVO i moja malenkost sigurno preporučiti našem Ministarstvu je da se do kraja ove godine započne redefiniranje i poboljšanje kurikuluma. Nakon 2019. kad su uvedeni postojeći kurikulumi prošlo je sedam godina i NCVVO nakon svake provedbe mature i nacionalnih ispita radi psihometrijsku analizu postotka rješenosti i svega ostalog iz koje se vrlo jasno u svakom predmetu uočava koja područja iz pojedinog predmeta učenici teže, a što lakše usvajaju. Evidentno je, a to je pokazala i državna matura na prvom roku, je da je nužno mijenjati kurikulum Informatike, ali ne samo Informatike, nego i svih drugih predmeta jer nema tako idealnog kurikuluma koji se ne bi mogao poboljšati, zaključio je Filipović.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj pokrovitelj je istraživanja PISA u kojem sudjeluju države iz čitavog svijeta, a ne samo članice OECD-a. Inače, OECD je međunarodna ekonomska organizacija koja okuplja neke od najrazvijenijih država svijeta, a ima 38 članica. Hrvatska još nije punopravna članica OECD-a, a više o našem pristupu ovoj organizaciji, koje se očekuje uskoro, pročitajte ovdje.