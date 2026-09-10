Goleme rupe u znanju učenika po svijetu: Oni iz bogatih obitelji sve gori, a mnogi ne razumiju što pročitaju

Istraživanje PISA 2025. pokazalo je obrazovne probleme diljem svijeta. Od 2018. udvostručio se broj učenika koji ne razumiju što su pročitali.

Predstavljeni su rezultati OECD-ovog istraživanja PISA 2025., kojim je ispitivano znanje znanja 15-godišnjaka u području prirodoslovlja (eng. science), čitanja i matematike. Ove godine istraživanju je dodan i test rješavanja problema na računalu te upitnik o ekologiji i neobvezno ispitivaje znanja engleskog kao stranog jezika. Hrvatska se popela na rang listi država, iako su učenici u svim područjima gori od prosjeka OECD-a, a detaljnu analizu rezultata za našu državu proučite ovdje.

Međutim problemi s kojima se bori naše školstvo nisu endemski Hrvatskoj, a u izvješću od istraživanja 2022. došlo je do najvećeg pada u prosječnom broju bodova koje su postigli učenici otkad se provodi istraživanje.

U prošlogodišnjem istraživanju sudjelovalo je više od 760.000 učenika iz 91 države. Rezultati iz prirodoslovlja među zemljama OECD-a su se umjereno smanjili u razdoblju od 2015. i 2025., dok su u ostalim državama ostali stabilni.

Učenici na cijelom svijetu sve gore čitaju

Međutim u matematici i čitanju rezultati su zabrinjavajući u globalu. U zemljama OECD-a u 10 godina prosječni rezultati pali su za 22 boda, što autori napominju da je u razini nešto više od jedne godine učenja.

Najveći pad zabilježen je u vještini čitanja, čak za u prosjeku 28 bodova u zemljama OECD-a te za 16 bodova među sudionicama koje nisu članice organizacije. U Hrvatskoj je prosjek bodova samo u tri godine pao za 22 boda.

- Ovaj je trend posebno zabrinjavajući jer su čitalačke vještine temelj učenja u svim područjima kurikuluma te su ključne za pronalaženje, vrednovanje, tumačenje i promišljanje o informacijama u sve digitalnijem svijetu, navedeno je u uvodu u rezultate istraživanje koje potpisuje glavni tajnik OECD-a Mathias Cormann.

Razlike po socioekonomskim skupinama sve su manje, ali iz lošeg razloga

U istraživanju je navedeno se da se na razini OECD-a sad procjenjuje da čak 20 posto, odnosno petina petsnaestogodišnjaka ostvaruje niske rezultate u sva tri područja, dok je 2022. taj udio bio 16 posto. Upozoravaju da tim učenicima nedostaju temeljne vještine potrebne za uspjeh u daljnjem obrazovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu.

U ove tri godine pojavio se paradoks da su se razlike rezultata po socioekonomskom ključu smanjile, no nažalost ne jer su učenici koji dolaze iz siromašnijih obitelji uspješniji, već zato što su i učenici koji žive u povoljnijim uvjetima sve gori. Ta su kretanja, naglašavaju u istraživanju, dio dugoročnog trenda za koji se ne može okriviti pandemiju COVID-10 jer je slabljenje učeničkog znanja u mnogim državama počelo i prije pandemije.

Od 2018. udvostručio se broj učenika koji ne shvaćaju pročitano

Kao neki od mogućih uzroka pada čitalačke pismenosti u istraživanju su navedeni povećana digitalizacija, sve više vremena koje djeca provovde pred ekranima te smanjenje učestalosti čitanja iz zadovoljstva.

- Između 2018. i 2025. godine, rezultati u čitalačkoj pismenosti pogoršali su se u tri četvrtine obrazovnih sustava za koje postoje usporedivi podaci, a na razini OECD-a pali su za 25 bodova, što odgovara više od godinu dana učenja. Najveće iznenađenje jest to tko je najviše zaostao. To nisu bili učenici iz najugroženijih skupina, već oni iz imućnih obitelji. Ovo otkriće ukazuje na mnogo širi izazov od same nejednakosti. Najviše zabrinjava pad upravo onih vještina koje su najvažnije u dobu umjetne inteligencije: procjenjivanje informacija, povezivanje podataka iz više izvora i kritičko promišljanje o onome što čitamo, alarmantan je opis situacije predstavljen u predgovoru rezultata istraživanja koji potpisuje Andreas Schleicher, direktor za obrazovanje i vještine u OECD-u.

Prema PISA istraživanjima broj učenika koji čitaju brzopleto i uopće ne shvaćaju što su pročitali se gotovo udvostručio između 2018. i 2025. godine. U svijetu preplavljenom informacijama učenici su sve manje skloni promišljati o svojoj okolini te postaju podložni lažnim vijestima i manipulacijama.

Među najboljima su Kina, Estonija, Velika Britanija, Japan...

Međutim naglasak u istraživanju je stavljen na to da, unatoč globalnim promjenama društva, negativni trendovi nisu neizbježni. Učenici u nekim državama ostvarili su bolje rezultate nego prethodnih godina, a među najboljima u sva tri područja svrstali su se Kina, Estonija, Japan, Koreja, Singapur, Tajvan i Velika Britanija.

Istraživanje je sadržavalo i ispit znanja o zaštiti okoliša te upitnike o ekologiji, uporabi digitalnih uređaja i alata umjetne inteligencije te školskom ozračju i podršci nastavnika i roditelja. U prosjeku je 74 posto učenika u istraživanju ostvarilo barem osnovnu razinu znanja (razina 2) iz znanosti o okolišu, a jedino su u tom području učenici u Hrvatskoj bili iznad prosjeka OECD-a.

U istraživanju je navedeno da učenici koji u tom području ostvare bolji rezultat i u upitniku uglavnom iskazuju višu razinu ekološke osviještenosti, veći interes da i sami aktivnije djeluju te jače uvjerenje u učinkovitost zajedničkog djelovanja. U globalu djevojke su značajno više zainteresirane za zaštitu okoliša od dječaka, a te stavove više iskazuju i socioekonomski privilegirani učenici te oni koji su u istraživanju ostvarili bolje rezultate naspram onih koji žive u lošijim socioekonomskim uvjetima te onih koji su u istraživanju bili gori.

'Obrazovni sustavi trebaju davati prednost dubini pred širinom'

Obrazovni sustavi svih država svijeta pokušavaju pronaći ravnotežu u poučavanju djece novim tehnologijama i tome da razmišljaju svojom glavom i samostalno dolaze do provjerenih informacija, a prema rezultatima jasno je da neki to rade bolje od drugih. Golemu ulogu igraju upravo političari koji oblikuju obrazovne politike, a u istraživanju naglasak stavljaju na usmjerenost, odnosno da je potrebno postaviti visoka i dosljednja očekivanja, kako od učenika, tako i od sustava.

- Obrazovni sustavi trebaju davati prednost dubini pred širinom – bolje je manji skup ključnih tema poučiti dovoljno dobro da učenici njima doista ovladaju nego žuriti kroz dugačak popis sadržaja i obrađivati ih samo površno. Takva usmjerenost, međutim, donosi rezultate samo ako je ostatak sustava podržava: kurikulum, poučavanje i vrednovanje trebaju međusobno biti usklađeni, a ne djelovati u različitim smjerovima. Učionice također treba zaštititi od tehnologije koja odvraća pažnju, na primjer ograničavanjem uporabe mobitela tijekom nastave, savjetuju iz OECD-a.

Učitelji su ključni, ali političari kroje sustav

Za kraj naglašavaju da su za uspješno funkcioniranje obrazovnih sustava dakako ključni učitelji te da im za to nije potrebno samo znanje predmeta koji predaju, već i pedagoške vještine poput objašnjavanja i upravljanja razredom.

- Tvorci obrazovnih politika sada se mogu osloniti na ove jedinstvene podatke kako bi učili od drugih zemalja, odredili svoje prioritete i izgradili učinkovite obrazovne sustave koji učenicima pružaju znanje i vještine potrebne za uspjeh u svijetu koji se brzo mijenja, poruka je istraživanja.