Profesorica napravila ozbiljan test umjetne inteligencije: Samo 16 posto odgovora bilo je dobro

Iako umjetna inteligencija postoji već desetljećima, u širu i gotovo svakodnevnu uporabu ušla je krajem 2022. godine, pokretanjem ChatGPT-a. Uslijedila je poplava srodnih alata, a jedan od čestih načina na koji se koriste je za prevođenje tekstova.

No, je li moguće pomoću njih kvalitetno prevesti baš svaki tekst, pa i književno djelo prepuno metafora? Dr.sc. Ana Stanić, profesorica engleskog i španjolskog jezika i književnosti, književna prevoditeljica i znanstvenica prionula je na posao ne bi li istražila upravo tu temu.

Odabrala je stotinu metaforičnih izraza iz djela Sto godina samoće Gabriela Garcíje Márqueza i analizirala na koji su ih način preveli književni prevoditelji, a na koji alati umjetne inteligencije. Tako je nastao njezin znanstveni rad Sto metafora u Sto godina samoće: može li umjetna inteligencija prevoditi književnost? objavljen u časopisu Suvremena lingvistika.

- Kao što srednjoškolci dobro znaju, metafore su izražajno sredstvo slikovitog, prenesenog značenja; jezična situacija u kojoj se značenje jedne riječi zamjenjuje značenjem neke druge riječi, kako bi se prenijela jasnija slika i pojačao učinak onoga što želimo reći ili opisati. U školi učimo da su metafore „stilsko izražajno sredstvo“, „skraćene poredbe“ i slično, i sve je to točno, ali ponekad pod teretom definicija zaboravimo skrenuti pažnju na to da su metafore prisutne i u svakodnevnom, običnom i opuštenom govoru – upravo kao u ovoj rečenici: kada kažemo „pod teretom definicija“, definicije smo predstavili kao nešto teško, nešto što nam je natovareno i s čime se sada moramo nositi. Kada kažemo „skrenuti pažnju“, „pažnja“ u tom izrazu poprima karakteristike nečega što može promijeniti smjer kretanja i uputiti se drugim pravcem, poput vozila, primjerice. To znači da je glagol „skrenuti“, ovako spojen s „pažnjom“, a ne s „automobilom“ ili „biciklom“, upotrijebljen u prenesenom ili figurativnom značenju, jer neće „pažnja“ doslovno „skrenuti“ dok se nekamo vozi ili hoda, započinje profesorica.

Alati umjetne inteligencije točno preveli tek 16 posto metafora koje se nisu mogle prenijeti doslovno

I dok metafore tako funkcioniraju u hrvatskom jeziku, na engleskom, španjolskom ili nekom drugom situacija može biti drugačija. U ovakvim se izrazima, ističe profesorica, ponekad mogu, ali često ne mogu, upotrijebiti iste kombinacije riječi, odnosno, iste slike pa je u jeziku na koji prevodimo potrebno pronaći novi izraz.

Kao primjer daje izraz „mačji kašalj“ koji koristimo kada kažemo da ćemo nešto odraditi bez poteškoća. Na engleskom ćemo to isto iskazati pomoću izraza a piece of cake ili a walk in the park, a na španjolskom pan comido ili coser y cantar.

- Svima je odmah jasno da ne mislimo doslovno na mačje kašljanje, komad torte, šetnju parkom, pojedene kruhove niti pjevušenje uz šivanje, što su, redom, prva i osnovna značenja navedenih primjera. I upravo sam to htjela istražiti: budući da se za alate umjetne inteligencije (UI) vrlo brzo počelo tvrditi da mogu samostalno smišljati nova, kreativna rješenja, zanimalo me koliko će takvih slika ili izraza prenesenog značenja – koji se ne podudaraju među jezicima i za koje je potrebno malo više promišljanja – znati prevesti ChatGPT i Gemini. I ispostavilo se vrlo malo: slabašnih 16 posto, što nikako nije u skladu s prilično snažnim tvrdnjama o vrlo visokoj uspješnosti alata UI-ja u prevođenju, čak i u zahtjevnijim situacijama, kako nas uvjeravaju iz IT sektora. Istraživanje je provedeno upravo kako bi se vidjelo što struka, prevoditelji i znanstvenici, o tome misle, jer ipak je to područje lingvistike, književnosti i prevođenja. One metafore koje su se mogle prevoditi doslovo, alati su prevodili s većim postotkom uspješnosti, ali i dalje nedovoljnim: ChatGPT je točno i metaforično preveo 60% slučajeva, a Gemini 48%, što je kod prvog alata jedva prolazna ocjena, a kod drugog još uvijek nedovoljna, ako zamislimo situaciju u kojoj polažu prijevodne vježbe, poput naših studenata na fakultetima, navodi Stanić.

Čitatelji su zakinuti za slike koje im se stvaraju u glavi dok čitaju - književnost je također vizualni medij

Pitamo je i za obrasce koji su se ponavljali u prijevodima, a kroz koje bi obični čitatelj mogao posumnjati da prijevod nije napravio profesionalni prevoditelj, nego umjetna inteligencija. Ističe da je istraživanje pomoglo prikazati i pobrojati upravo ona područja u jeziku u kojima svi osjećamo da je tekst strojno preveden, a ne znamo kako bismo to točno opisali ili definirali.

- Često govorimo da alati UI-ja „poravnavaju“ tekst, da se u prijevodu čuje „mehanički odjek“ (primijetit ćete da se i ovdje kriju metafore, kao i u izrazu da se „kriju“) i upravo se to potvrdilo: budući da alati nisu znali prevoditi prenesena značenja, prevedeni su tekstovi bili lišeni metaforičnosti i slojevitosti, odnosno upravo ovakvih efektnih slika koje nam se stvaraju u glavi dok čitamo i koje književnost čine književnošću, zbog čega je ona postala manje slikovita, manje šarolika, manje duboka, manje zanimljiva, a samim time i manje privlačna. Jer tko voli, ako uzme neko književno djelo u ruke, čitati suhoparne tekstove? Osim toga, strojno preveden tekst značenjski je manje iznijansiran; za riječ derrotar, primjerice, čije doslovno značenje u španjolskom zaista jest „poraziti“, i ChatGPT i Gemini uvijek nude isključivo taj izraz, „poraziti“, dok naši poznati književni prevoditelji Nikola Milićević i Nina Lanović, čije sam prijevode analizirala za usporedbu, nude četiri različita rješenja samo za taj jedan izraz („preveslati“, „smotati“, „ugušiti“, „obuzdati“), sve ovisno o kontekstu, o ostatku rečenice i slici koja se želi prenijeti na čitatelja. Sad zamislite takvu raznolikost na razini cijeloga teksta, kaže Stanić.

Umjetna inteligencija funkcionira na suprotan način od književnosti

Najveći problem, navodi dalje naša sugovornica, stvara činjenica da alati UI-ja tekst prevode riječ po riječ, eventualno kratak izraz po kratak izraz, 'budući da se radi o alatima za generiranje teksta, odnosno, nizanje i slaganje riječi u tekst uglavnom po principu najveće vjerojatnosti sljedećeg „tokena“, u ovom slučaju sljedećeg malog dijela teksta'.

- Pritom se jednostavno nižu najčešća, odnosno najdoslovnija značenja, a to vrlo često ne odgovara stvarnom stanju u književnom tekstu, budući da nas autori većinom žele začuditi, zaprepastiti, izazvati reakciju, natjerati da zastanemo nad nekom slikom ili izrazom pri čemu puštaju mašti na volju, ali uvijek nekom originalnom poveznicom povezujući apstraktno s konkretnim. To bi bila svrha književnosti i umjetnosti uopće; natjerati nas da prestanemo svijet doživljavati automatski, a UI funkcionira na potpuno suprotan način i ponovno nas vraća na automatsko nizanje riječi, navodi profesorica.

Nužni su stručnjaci koji će znati više od alata

Pitamo je i koju bi generalnu ocjenu dala prijevodima koje joj je ponudila umjetna inteligencija i jesu li je iznenadili rezultati istraživanja koje je provodila. Odgovara nam potvrdno – da je ostala poprilično iznenađena. Otkriva kako je u istraživanje krenula sa znatiželjom nakon što su nove platforme bile najavljene kao alati za prevođenje, pa je željela testirati koliko zaista mogu pomoći.

- Ispostavilo se da baš i ne mogu, osobito ne u književnom prevođenju i osobito ne na ovakav način. Drugim riječima, nije mudro očekivati da se u alate unese čitava rečenica i da se dobije točan i ispravan prijevod, na svim razinama. A onda možete zamisliti što bi se tek dogodilo s duljim tekstualnim cjelinama poput čitavih ulomaka, poglavlja ili čak knjiga. Unatoč marketinškoj pompi i želji za zaradom ili uštedama koje prate priču o UI-ju, ne smijemo zaboraviti – usprkos njenu nazivu koji uključuje riječ „inteligencija“ koja bi podrazumijevala promišljanje, zaključivanje i donošenje inovativnih odluka i rješenja – da je cijelo vrijeme riječ o alatu, o tehničkom pomagalu, koliko god naprednome. Kao i svakim drugim alatom, i UI-jem se potrebno znati služiti. Možda bi nam mogao pomoći kao pretraživač, kao moderna verzija rječnika, kao prvi korak prema traženju pojedinog rješenja, ali nipošto ne kao zamjena za vlastito znanje i promišljanje, ističe Stanić.

Upravo je zato, podcrtava, važno da i dalje obrazujemo jezične stručnjake koji će tekstovima znati pristupiti kritički i analitički. I koji će znati više od alata kako bi se njima znali služiti i kako bi u njih uopće mogli posumnjati.

Kako će strojni prijevodi utjecati na učenje o djelima? 'Teško mogu zamisliti išta gore'

Nije tajna da neki izdavači već sada posežu za umjetnom inteligencijom pa nas je zanimalo i može li to u budućnosti utjecati na to kako se u školama obrađuju strane lekitre i hoće li zbog toga patiti kvaliteta nastave i razina znanja učenika. Činjenica je, naglašava profesorica, da izdavači koji intenzivno koriste umjetnu inteligenciju za prevođenje i loše prolaze.

- Poznat je primjer jednog švedskog izdavača čiji je strojno generirani prijevod prošao redakturu (završnu provjeru) kod nekoliko različitih stručnjaka koji su na svakoj stranici pronašli na desetke značajnih, golemih pogrešaka koje tekst čine netočnim ili čak nerazumljivim. Kada pitate za utjecaj takvoga „prevođenja“ na čitanje i obradu lektira, teško mogu zamisliti išta gore što bi se moglo dogoditi toj ionako problematičnoj točci našega školstva. Čitanje je potrebno poticati i, ako je moguće, olakšavati, tekst približavati čitateljima, okretati ga iz svih mogućih kutova – pri interpretaciji i analizi, da, ali nipošto ne iskrivljavati njegov izvorni oblik. Kako nemamo pravo to raditi i intervenirati u književni tekst na jeziku na kojem je napisan, tako to ne smijemo raditi niti u prijevodima, a to se nedvojbeno događa s automatskim prijevodima. S vještinom čitanja se ne rađamo, kao niti s vještinom govorenja. Nećemo niti progovoriti niti naučiti čitati ako nismo u okruženju u kojem govorimo ili u kojem čitamo, zaključuje Stanić.