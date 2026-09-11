Tužan početak nove godine: Škola se oporavlja od napada, krizni tim ostaje i za vikend

17:58

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu objavio je na društvenim mrežama smjernice za roditelje i druge odrasle koji s djecom razgovaraju o nasilju i uznemirujućim sadržajima. Naglasak stavljaju na miran isiguran razgovor, aktivno slušanje te otvorena pitanja kojima se djetetu daje prostor da izrazi osjećaje i nedoumice.

Roditeljima se savjetuje da djeci objasne zašto je dijeljenje snimki i fotografija nasilja neprihvatljivo te kako takvi sadržaji mogu dodatno povrijediti žrtve i potaknuti daljnje nasilje. Važno je razgovarati i o posljedicama nasilja za sve uključene, kao i o tome kako reagirati kada svjedočimo zlostavljanju te na koji način pružiti podršku osobi koja je bila žrtva.

Smjernice posebno ističu važnost empatije, mirnog rješavanja sukoba i jasne poruke djetetu da se uvijek može obratiti odrasloj osobi kojoj vjeruje. Ako znakovi uznemirenosti potraju dulje vrijeme, preporučuje se potražiti pomoć stručne službe škole ili drugih stručnjaka za mentalno zdravlje. Smjernice možete proučiti u nastavku.