Učenik nožem izbo drugog učenika i spremačicu: Evo što se zasad zna o slučaju

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Osim učenika, na operaciju je morala i ozlijeđena 59-godišnja spremačica. Ona je pak zbrinuta u KBC-u Sestre milosrdnice, a primarijus Mladen Širanović rekao je da je zadobila više ubodnih rana i nakon operacije je stabilno. No, kako prenosi Index.hr, dodao je i da zbog prirode ozljeda postoji mogućnost naknadnih komplikacija.

- Tijekom prijepodneva zaprimili smo žensku osobu s ubodnim ozljedama trbušne i prsne šupljine te ekstremiteta. Nakon radiološke obrade i kliničkog pregleda pristupilo se operativnom zahvatu radi zbrinjavanja komplikacija ozljeda, odnosno krvarenja i odstranjivanja zraka iz prsne šupljine, rekao je Širanović, prenosi Index.hr.

Dodao je da je zadobila ozlijede poplućnice i potrbušnice s krvarenjem. Nije želio potvrditi da je izvan životne opasnosti.

- U ovom trenutku gospođa je stabilnih vitalnih funkcija. Međutim, karakter ozljeda je takav da može generirati kasnije komplikacije, u smislu krvarenja i infekcije, koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće, rekao je Širanović, prenosi Index.hr.