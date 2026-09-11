Novosti Učenik nožem izbo drugog učenika i spremačicu: Evo što se zasad zna o slučaju

uživo Učenik nožem izbo drugog učenika i spremačicu: Evo što se zasad zna o slučaju

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

11. rujan 2026.

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Učenik nožem izbo drugog učenika i spremačicu: Evo što se zasad zna o slučaju

Elektrotehnička škola Zagreb | foto: Bruno De Zan, srednja.hr

U zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi u Voltinom jedan je učenik oštrim predmetom ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu.

U Elektrotehničkoj školi u Zagrebu u Konavovskoj ulici došlo je do incidenta. Policija je priopćila kako je ovog petka jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu.

Iz minute u minutu

14:51

Oglasio se ravnatelj škole Renato Matejaš

Putem obavijesti na mrežnoj stranici škole oglasio se i ravnatelj Elektrotehničke škole Renato Matejaš, poručivši roditeljima i učenicima da će krizni tim za pružanje psihološke podrške u školi biti i tijekom vikenda. Održavanje nastave planirano je prema uobičajenom rasporedu od ponedjeljka, 14. rujna, o čemu će informacije pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama škole, poručio je, a cijelo pismo možete pročitati ovdje.

Renato Matejaš | foto: srednja.hr

14:33

Oglasio se DORH

O događaju se oglasilo i Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

- Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom koji se današnjeg dana, 11. rujna 2026., provodi uz stručnu pomoć Ekipe za očevide, Policijske uprave zagrebačke, povodom događaja u jednoj srednjoj školi na području Trešnjevke u Zagrebu. Prema do sada utvrđenom u događaju su jedna maloljetna i jedna punoljetna ženska osoba zadobili teške tjelesne ozljede oštrim sredstvom te su odvezeni u bolnicu. Državno odvjetništvo će u suradnji s policijom poduzeti sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, te će o svemu utvrđenom javnost biti pravovremeno obaviještena, priopćili su iz ŽDO-a u Zagrebu.

13:56

Operirana je i spremačica, stabilno je

Osim učenika, na operaciju je morala i ozlijeđena 59-godišnja spremačica. Ona je pak zbrinuta u KBC-u Sestre milosrdnice, a primarijus Mladen Širanović rekao je da je zadobila više ubodnih rana i nakon operacije je stabilno. No, kako prenosi Index.hr, dodao je i da zbog prirode ozljeda postoji mogućnost naknadnih komplikacija.

- Tijekom prijepodneva zaprimili smo žensku osobu s ubodnim ozljedama trbušne i prsne šupljine te ekstremiteta. Nakon radiološke obrade i kliničkog pregleda pristupilo se operativnom zahvatu radi zbrinjavanja komplikacija ozljeda, odnosno krvarenja i odstranjivanja zraka iz prsne šupljine, rekao je Širanović, prenosi Index.hr.

Dodao je da je zadobila ozlijede poplućnice i potrbušnice s krvarenjem. Nije želio potvrditi da je izvan životne opasnosti.

- U ovom trenutku gospođa je stabilnih vitalnih funkcija. Međutim, karakter ozljeda je takav da može generirati kasnije komplikacije, u smislu krvarenja i infekcije, koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće, rekao je Širanović, prenosi Index.hr.

13:27

Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču

Pred novinare okupljene ispred Elektrotehničke škole, gdje se nalazi i naš reporter Bruno De Zan, izašao je Mario Božurić, nastavnik grupe računalnih predmeta. On je ušao u školu malo prije osam, nakon što se dogodio napad, a učenici su već izlazili. Kolegi je pomogao savladati napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku do dolaska hitne. Kako je opisao cijeli događaj pročitajte ovdje.

Mario Božurić, Elektrotehnička škola | foto: Bruno De Zan, srednja.hr

13:14

Policija je napustila školu

Naš novinar Bruno De Zan, koji je na terenu čitavo jutro, javlja kako je policija napustila školu, a to su mu potvrdili i profesori. Uklonjena je i policijska traka koja je branila pristup školi. Profesori, pak, za sada ne žele davati izjave.

13:10

UNICEF: 'Važno je da nitko ne ostane sam sa strahom, brigom ili uznemirujućim mislima'

Nakon napada u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu UNICEF Hrvatska pripremio je praktične savjete za cijelu školsku zajednicu. Kako kažu, u teškim trenucima važno je da nitko ne ostane sam sa strahom, brigom ili uznemirujućim mislima. Djeca i odrasli mogu različito reagirati na nasilne i stresne događaje. Razgovor, podrška bliskih osoba i postupan povratak svakodnevnim poznatim rutinama mogu pomoći djeci i odraslima u suočavanju sa stresnim događajem. Savjete, kao i listu linija za pomoć, možete pronaći ovdje

12:55

Reagirao i Nezavisni sindikat: 'Posao oko sigurnosti nije dovršen'

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najoštrije je osudio današnji napad u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi u kojemu su ozlijeđeni učenik i spremačica. Zaželio im je brz i potpun oporavak, a njihovim obiteljima te svim učenicima i zaposlenicima škole izrazio podršku u ovim teškim okolnostima.

- Nakon tragedije u OŠ Prečko puno je učinjeno kako bi škole postale sigurnije. No, današnji događaj pokazuje da taj posao nije dovršen. Nužno je i dalje neprestano raditi na prevenciji nasilja, ranome prepoznavanju problema, razvijanju sustava koji će omogućiti veću sigurnost te pružanju podrške učenicima, istaknuo je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Posebno ističu hrabrost spremačice. Ističu kako je ona prema njihovim informacijama pokušala zaštititi učenika, a pritom je i sama ozlijeđena.

- Njezin čin pokazuje ono na što Sindikat često skreće pažnju: zaposlenici škole nisu tu samo zbog nastave. Spremačice, domari, tajnici, računovođe, stručni suradnici i nastavnici svakodnevno preuzimaju odgovornost za dobrobit, ali i sigurnost učenika, često daleko izvan okvira svojih formalnih dužnosti. Škola mora biti sigurno mjesto za učenje, rad i odrastanje. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske nastavit će se zalagati za mjere koje pridonose sigurnosti učenika i svih zaposlenika škola, priopćio je ovaj sindikat.

12:29

Ravnatelj KBC-a: Učenik je za sada stabilno

Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Rebro otkrio je u kakvom je stanju ozlijeđeni učenik, a njegovu izjavu prenio je N1.

- Tijekom jutra u našu je bolnicu zaprimljeno teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama na području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu okarakterizirati kao opasne po život. Naši djelatnici odmah su poduzeli sve mjere potrebne za njegovo zbrinjavanje, a zbog težine ozljeda dijete je podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći je da je operativni zahvat je protekao uredno, dijete je stabilno, a naš tim prati stanje pacijenta i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. Siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve kako za dijete ne bi ostale trajne medicinske posljedice ovog događaja, rekao je Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb.

Dodao je da su djelatnici Rebra reagirali brzo i profesionalno, a pohvalio je i reakciju hitne službe. Na pitanje je li učenik i dalje životno ugrožen, odgovorio je:

- Zasada je pacijent stabilno, ali ozlijede su teške, zaključio je.

12:07

Sindikat Preporod: 'Daleko smo od toga da nam škole budu sigurne'

Priopćenjem se oglasio i Željko Stipić, čelnik Sindikata Preporod čija podružnica djeluje u ovoj školi. Ističe da ih je stradavanje učenika i spremačice zaprepastilo.

- Iako su se nakon tragičnog stradavanja učenika u OŠ Prečko unatrag dvije godine dogodili pozitivni pomaci po pitanju sigurnosti u školama, današnji događaj pokazuje da smo, na žalost, još uvijek daleko od toga da nam škole budu zaista u potpunosti sigurne. U želji da zaštiti napadnutog učenika, riskirajući vlastiti život, nasilniku se u OŠ Prečko suprotstavila učiteljica, a u Elektrotehničkoj školi - spremačica. Ima li bolje potvrde o dubokoj povezanosti s učenicima učitelja i nastavnika, ali i spremačica te svih ostalih koji u školama rade? Sada je najvažnije da su žrtve zbrinute i da se što prije oporave. Ako je bilo propusta u osiguranju sigurnih uvjeta u Elektrotehničkoj školi, pojedinačna odgovornost mora biti utvrđena. Naravno, na prosvjetnoj je vlasti najveća odgovornost kako bi se iz ovog događaja izvukle odgovarajuće pouke koje će pridonijeti tome da nam škole budu sigurnije, navodi Stipić.

Željko Stipić | foto: Ivor Kruljac, srednja.hr

12:07

Oglasila se pravobraniteljica za djecu

Ured pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić izvijestio je s velikom zabrinutošću da je primio vijest o događaju u srednjoj školi u Zagrebu te izrazio iskreno žaljenje. U ovim trenucima, kažu, pružaju institucionalnu i ljudsku blizinu svim učenicima, djelatnicima škole, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici koja je potresena ovom situacijom. Reakciju pravobraniteljice pročitajte ovdje.

12:00

U školi za vrijeme napada bila dvojica zaštitara: 'Znamo malo više detalja, ali…'

U zgradi Elektrotehničke škole jutros su bila dvojica zaštitara. Istražuje se i njihova reakcija, a krizni tim pružat će pomoć i za vikend. Izjave za medije dali su Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja i Tomslav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, koji je rekao i da škola ima videonadzor, a obje škole imale su operativne djelatnike za sigurnost, što je novo radno mjesto uvedeno nakon napada u Prečkom. Nije želio potvrditi da je intervenirao jedan profesor.

- Nama je poznato malo više detalja, ali nas je policija upozorila da ih ne iznosimo dok traje istraga, rekao je Tomašević, a više čitajte ovdje.

11:11

Majka ozlijeđenog učenika: Sin me nazvao i rekao da je izboden

Reporterka RTL-a Danas Leona Šiljeg razgovarala je s majkom ozlijeđenog učenika. Kako prenosi Net.hr, sin je sam nazvao mamu i kazao joj da zove hitnu i policiju. Ona ga je pitala je li ga udario automobil, na što joj je on odgovorio da je izboden.

- U tom trenutku pao mi je telefon. Pitala sam ga sine što to govoriš, a on je rekao 'mama samo zovi hitnu' i tad se prekinuo poziv. Majka nam kaže da ga je nazvala ponovno, ali tada se javio profesor i rekao 'dijete vam je izbodeno', rekla je majka ozlijeđenog učenika, prenosi Net.hr.

Sada čeka u bolnici da završi operacija, a kaže i da je iz škole nitko službeno nije nazvao i rekao informacije o sinu.

U međuvremenu se oglasila ministrica zdravstva Irena Hrstić. Za N1 je rekla da ozlijeđeni nisu životno ugroženi te da je operacija učenika završena.

- Završen je operativni zahvat te je dječak stabilno, sanirane su ozlijede i ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb. Očekujemo da će biti dobro i stabilno. Što se tiče ozlijeđene djelatnice u tijeku je isto operativni zahvat u KBC Sestre Milosrdnice. Zaključno i jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, rekla je ministrica, prenosi N1.

11:05

Napad zaustavio profesor?

Sugovornica iz škole kazala nam je da je tijekom napada intervenirao i jedan profesor koji je spriječio daljnju tragediju. Index.hr razgovarao je s učenicima ispred škole. Par minuta prije nastave čuli su vrisak pa je dio njih otišao provjeriti što se događa. I oni potvrđuju da je intervenirao profesor.

- Vidjeli su krv na podu, a osoba koja je vikala bila je spremačica. Koliko se sjećam, rekli su mi da je došao naš razrednik, odnosno profesor, uzeo stolicu i držao je u zraku te govorio napadaču da spusti nož. Vidjeli smo ga, a neki su ga čak i snimali. Kada je uhićen, sjedio je u kutu. Policija je stigla dosta brzo, otprilike u roku od deset do petnaest minuta, i potom ga odvela, rekao je učenik za Index.hr dodavši da je škola dobro reagirala smjestivši ostale učenike u učionice.

10:50

Majka učenika koji je svjedočio napadu: Učenike se ne pregledava

Majka učenika koji je svjedočio napadu u Elektrotehničkoj školi za srednja.hr kaže da su učenici bili prestrašeni. Njen sin zvao ju je oko 8:30, a prepričala nam je kako je izgledao taj poziv. Učenike nitko ne pregledava na ulazu u školu, potvrdila je majka. Čitav članak pročitajte ovdje.

Policija ispred Elektrotehničke škole | foto: Bruno De Zan, srednja.hr

10:16

Druga spremačica došla na posao, kaže da nije bilo većih problema

Druga spremačica stigla je na posao u školu, ali policija je za sada ne pušta u prostorije škole. Ona je zaposlena na zamjeni, a našem novinaru kazala je da u školi nije bilo većih incidenata otkako ondje radi. Razgovarali smo i sa stanovinicima kvarta koji su zgroženi događajem.

- Što se u zadnje vrijeme događa s mladima je strašno. Svi smo kao tinejdžeri bili malo 'ludi', da se tako izrazim, ali ne vjerujem da bismo se ovako obračunavali jedni s drugima. Nekakvi sukobi među klincima uvijek postoje, ali ne znam da je ranije bilo nekakvih većih incidenata u ovoj školi, rekao nam je jedan stanovnik Voltinog.

10:08

Grupa učenika odlazi kući, Fuchs je prije samo par dana govorio da je sigurnost na višoj razini

Grupa učenika puštena je iz škole i može se vidjeti kako odlazi iz nje, javlja naš novinar Bruno De Zan. Prije svega nekoliko dana ministar Radovan Fuchs je govorio kako je sigurnost škola podignuta na višu razinu.

- Sigurnost škola je definitivno dignuta na puno višu razinu. U osnovnim školama zaposleno je više od tisuću stručnih suradnika i osoba zaduženih za sigurnost, dok ih je u srednjim školama oko 500, rekao je Fuchs prilikom otvaranja škole u Stobreču u ponedjeljak, prenosi HRT.

09:51

Učenici su još uvijek u školi

Učenici se i dalje u ovim trenucima nalaze u prostorijama Elektrotehničke škole. Dio ih je izašao na prozore i promatra što se događa u dvorištu.

Elektrotehnička škola | foto: Bruno De Zan, srednja.hr

09:42

Škola je još uvijek ograđena trakama

Naš novinar Bruno De Zan nalazi se ispred Elektrotehničke škole u Zagrebu u kojoj je jutros u 8 sati došlo do incidenta. Policija je još uvijek ispred škole, a škola je i dalje ograđena trakama. Ispred škole su se okupili roditelji učenika.

Elektrotehnička škola ograđena je policijskom trakom | foto: Bruno De Zan, srednja.hr

09:34

Ministarstvo zdravstva: Učenik mora na operaciju

Ministarstvo zdravstva priopćilo je da ozlijeđeni učenik mora na operaciju, dok je djelatnica škole na dijagnostičkoj obradi radi površinskih ubodnih rana.

- Povodom incidenta u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici, medicinski timovi odmah su izašli na teren i zbrinuli sve kojima je bila potrebna zdravstvena pomoć. Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove, KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak, a zdravstveni sustav pružit će im svu potrebnu skrb i dodatnu podršku. Zahvaljujemo zdravstvenim djelatnicima i žurnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

09:19

Iz Elektrotehničke stavili kratku obavijest: Odgođena nastava

Kratka obavijest osvanula je i na mrežnoj stranici Elektrotehničke škole, danas neće biti nastave.

- Jedan učenik je ozlijeđen, a njegovi roditelji su obaviješteni. Svi ostali učenici su dobro. Nastava je danas odgođena, priopćeno je iz škole.

09:14

Oglasilo se Ministarstvo obrazovanja

U Elektrotehničku školu u Voltinom u kojoj je došlo do incidenta stižu predstavnici Ministarstva obrazovanja, kao i krizni tim.

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je upoznato incidentom u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Odmah po saznanju za ovaj događaj, predstavnici Ministarstva su otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u ovaj događaj. U školu će također biti upućen krizni tim, navode iz MZOM-a.

09:03

Policija: Učenik je pod našim nadzorom

O incidentu u školi u Voltinom kratko se oglasila zagbrebačka policija:

- Danas 11. rujna oko 8 sati, u Zagrebu, Konavonska ulica, u odgojno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, izvijestila je PU zagrebačka.

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