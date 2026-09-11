Majka učenika koji je svjedočio napadu u zagrebačkoj školi: 'Govorio je 'nešto se strašno dogodilo'

Majka učenika koji je svjedočio napadu u Elektrotehničkoj školi kaže da su učenici bili prestrašeni. Nitko ih ne pregledava prilikom ulaska u školu.

Pišu: Bruno De Zan, Martina Gelenčir



U Elektrotehničkoj školi u Zagrebu u Konavovskoj ulici ovog petka došlo je do incidenta. Policija je priopćila kako je ovog petka jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Učenik je završio na operaciji.

'Govorio je 'mama, nešto se jako loše dogodilo u školi'

Naš novinar Bruno De Zan nalazi se ispred škole, gdje je razgovarao s majkom učenika koji je svjedočio napadu.

- Ja sam njega dovela u školu 20-ak minuta prije 8, međutim nazvao me prije pola 9, bio je u panici. Govorio je 'mama, nešto se jako loše dogodilo u školi, učenik s maskom je napao drugoga, imao je nož'. Bio je prestrašen i dosta šokiran, rekla je majka

Potom ga je pitala gdje se nalazi on i drugi učenici.

- Rekao mi je da su u razredu, na drugom katu. Odgovorila sam mu da ostane tu gdje je i da slušaju nastavnike te da ne rade paniku i da se pokušaju smirit, bit će sve okej. Odmah sam se okrenula natrag prema školi. Kako su počele dolaziti informacije i kako sam se još poslije čula sa sinom, policija i hitna izuzetno su brzo došle i ozlijeđenog dečka prevezle u bolnicu.

Protokol nakon Prečkog kaže da djelatnici mogu pregledavati učenike na ulazu

Ozlijeđena je i spremačica, a majka kaže kako je njen sin zadržan u školi jer je morao svjedočiti. Dodaje i da se kasnije smirio. Na pitanje našeg novinara je li škola imala zaštitare, kaže da nije sigurna.

- No ono što znam, je da se učenike ne pregledava. Ovo je bio učenik škole i on je došao u školu s ozbiljnim oružjem. Što dalje napraviti, ja zbilja nisam pametna, rekla nam je majka dodavši da se među učenicima priča kako su napadač i ozlijeđeni i ranije imali razmirice, ali da za to nema potvrde.

Podsjetimo, nakon napada u OŠ Prečko donesen je sigurnosni protokol za škole te je otvorena mogućnost, ovisno o sigurnosnom stanju škola, da škole zaposle djelatnika za sigurnost. U svakom slučaju u protokolu Ministarstva stoji da radnik koji će nadzirati ulaske u školu može po potrebi vršiti sigurnosne preglede učenika i njihovih predmeta, ali i drugih osoba koje ulaze u školu, primjerice, može pregledati ruksak. To mogu raditi i nastavnici tijekom nastave. Učenicima će se oduzeti predmeti koji mogu nanositi ozljede, o tome će biti obaviješteni roditelji, a moguće je i policija.

Incident u Elektrotehničkoj školi uživo pratite OVDJE.