U školi za vrijeme napada bila dvojica zaštitara: 'Znamo malo više detalja, ali…'

U zgradi Elektrotehničke škole jutros su bila dvojica zaštitara. Istražuje se i njihova reakcija, a krizni tim pružat će pomoć i za vikend.

Pišu: Martina Gelenčir, Bruno De Zan

U Elektrotehničkoj školi u Zagrebu jutros se dogodio napad na učenika i spremačicu. Nožem ih je izbo drugi učenik. Napadač je pod nadzorom policije, a napadnutom učeniku nakon operacije nije ugrožen život. Događaje uživo pratimo ovdje.

U zgradi su bila dva djelatnika za sigurnost

U školu je stigao Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu obrazovanja. Ozlijeđen je jedan učenik i spremačica, a poželio im je brz oporavak. Rekao je i da je krizni tim već u školi i razgovaraju s djelatnicima. Potvrdio je da škola ima dva djelatnika za sigurnost.

- Bili su tu, na radnom mjestu, potvrdio je Karin.

Novinari su ga pitali jesu li zadovoljni radom tih djelatnika, budući da se ovo dogodilo nakon napada u Prečkom.

- Ravnatelji su kazali da su zadovoljni radom operativnih djelatnika, ali evo, incident se dogodio. Učenici su bili pet dana u školi, to su učenici prvog razreda, rekao je Karin dodavši da policija istražuje pa će zaključiti kako su djelatnici za sigurnost reagirali.

Rekao je i da će se preispitati sve okolnosti povezane sa sigurnošću u školama, pa i rad operativnih djelatnika za sigurnost. Dodao je i da se priprema sve da se nastava u ponedjeljak odvije normalno. O dodatnim mjerama sigurnosti rekao je da će vidjeti hoće li se uvoditi.

'Tomašević: Nama je poznato malo više detalja, ali nas je policija upozorila'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević također je stigao u školu. Kazao je da vjeruje da su svi potreseni ovim napadom. Ova škola dijeli zgradu sa Strojarsko-tehničkom školom, a napad se dogodio u Elektrotehničkoj školi.

- Sada je najbitnije da se ozlijeđeni učenik i zaposlenica što brže oporave. Kao što znate, ozlijeđeni učenik je na Rebru. Najbitnije je kako će operacija proteći i da se učenik što prije oporavi, kao i napadnuta zaposlenica. Otpočetka smo tu u suradnji s Ministarstvom obrazovanja i MUP-om. Kako se radi o maloljetnicima, na brojna pitanja ni ne možemo odgovoriti, bilo o motivima, bilo o učenicima, jer je istraga u tijeku. Kad istraga završi zajedno ćemo s resornim Ministarstvom vidjeti što se još može poduzeti u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama, rekao je Tomašević.

Rekao je i da škola ima videonadzor, a obje škole imale su operativne djelatnike za sigurnost, što je novo radno mjesto uvedeno nakon napada u Prečkom. Nije želio potvrditi da je intervenirao jedan profesor.

- Nama je poznato malo više detalja, ali nas je policija upozorila da ih ne iznosimo dok traje istraga, rekao je Tomašević.

Dodaje i da za sada ne vidi da je bilo propusta škole, ali će na to odgovoriti istraga.

- Činjenica je da su se pojavile i dezinformacije, ali će policija uskoro izaći s detaljnijim informacijama, rekao je Tomašević. To je sve što mogu reći, zaključio je Tomašević.

Krizna intervencija i za vikend, za ponedjeljak se priprema nastavak nastave

Ondje je Ivana Pavić Šimetin, nacionalna koordinatorica kriznih timova. Govorila je o nastavku nastave idući tjedan.

- Započeli smo s kriznom intervencijom koja će se nastaviti sutra i prekosutra od 9 do 13 sati, kada ćemo razgovarati sa svakim kome je potrebna pomoć. Kriznu intervenciju nastavljamo cijeli tjedan, a pripremamo školu kako bi se nastava mogla nastaviti u ponedjeljak, izjavila je Pavić Šimetin.

Ističe i da je sada najvažnija obiteljska potpora.

- Moramo znati da su reakcije različite i da trebamo osluškivati djecu i pomagati im. Uvijek se javljaju tuga, ljutnja i osjećaj straha. Roditelji o tome trebaju razgovarati s djecom, nije dobro gurati stvari pod tepih. Treba pitati dijete kako se osjeća i dopustiti mu da plače, da teške emocije izađu. Mogu se pojaviti teškoće sa spavanjem pa je važno razgovarati s djetetom navečer, prošetati ili odraditi fizičku aktivnost kako bi se tijelo smirilo, rekla je, među ostalim, Pavić Šimetin.

Poručila je i da nasilje nikada nije rješenje te moli roditelje da razgovaraju sa svojom djecom.

- Ne smije se nasiljem ići na nasilje jer se onda pretvaramo u društvo mržnje i nasilja. Kad nastava krene u ponedjeljak, sve takve probleme koje mladi imaju treba shvatiti kao razlog za razgovor s kriznim timom u školi i stručnim suradnicima, zaključila je Pavić Šimetin.

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