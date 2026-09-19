Ovih 15 knjiga djeca i mladi obožavali su tijekom ljetnih praznika: 'Bilježimo povećanje...'

U istarskom gradu Labinu i tamošnjoj Gradskoj knjižnici Labin i ovog je ljeta održano natjecanje 'Ljetni najčitatelj', u kojemu je, uz druge čitatelje, sudjelovalo i 15 djece i mladih. Knjižnicu smo upitali o detaljima ovogodišnjeg natjecanja, ali i omiljenim naslovima čitatelja koji su bili na školskim praznicima.

- Ove su godine djeca i mladi čitali zaista raznolike naslove, što nam je posebno drago jer pokazuje koliko se razlikuju njihovi interesi, rekli su nam iz Knjižnice.

Hit naslovi

Kod najmlađih su se među omiljenim naslovima koje su čitali našli 'Mrav dobra srca', 'Mrljek i Prljek na smrdljivom putovanju: priča o neopranoj kosi', 'Najslasnija juha na svijetu: nije od bundeve?', serijal 'Ku-ku!', 'Želim biti nogometaš' te 'Orion i mrak'. Među učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole čitali su se, primjerice, serijal 'Mali Sherlock', 'Minecraft', enciklopedija 'Želim znati zašto' te 'Letjeti bez krila: moderna afrička bajka'. Kod učenika od 5. do 8. razreda posebno se izdvojila 'Strašna škola: najgora godina moga života' Jamesa Pattersona. Kod mladih su interesi bili još raznovrsniji - od suvremenog romana 'Hod po rubu' Rosie Kugli do klasika kao što su Goetheov 'Faust' i Platonov 'Eutifron ili Rasprava o pobožnome'.

- Upravo nam je ta raznolikost možda i najzanimljivija. Djeca i mladi ne čitaju svi iste knjige i nemaju iste interese. Netko će odabrati naslov iz kojeg humorističnog serijala, netko Minecraft, netko pustolovni roman, a netko klasično književno djelo. Uloga knjižnice je upravo u tome da ponudi dovoljno širok i raznovrstan izbor kako bi svatko mogao pronaći nešto za sebe, navode iz Knjižnice.

Pet dobnih kategorija

Gradska knjižnica Labin s natjecanjem 'Ljetni najčitatelj' započela je 2021. godine, u okviru Godine čitanja. Cilj im je bio potaknuti djecu, mlade i odrasle na čitanje tijekom ljetnih mjeseci, ali i osvijestiti koliko čitanje može biti lijep i zabavan dio svakodnevice. Natjecanje se provodi u sklopu tradicionalnog programa 'Ljeto u knjižnici', kojim žele omogućiti svim korisničkim skupinama, a posebno djeci i mladima, kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena.

Ovogodišnje natjecanje trajalo je od 23. lipnja do 31. kolovoza. Natjecatelji su bili podijeljeni u pet dobnih kategorija - djeca vrtićkog uzrasta, učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole, mladi od 15 do 29 godina te odrasli. I ove godine zadatak je bio u navedenom razdoblju pročitati što više knjiga iz fonda knjižnice i voditi evidenciju pročitanih naslova na posebno pripremljenim obrascima, bilježiti dojmove, omiljene citate, vrednovati naslove koje su pročitali te na kraju izdvojiti jedan naslov koji bi preporučili drugima. Pobjednik je natjecatelj koji je pročitao najveći broj knjiga u svojoj kategoriji.

Pročitana 251 knjiga više nego prošle godine

U natjecanju je ove godine sudjelovalo 15 djece i mladih te deset odraslih, ukupno 25 natjecatelja. Ukupno je pročitano 907 knjiga, što je 251 knjiga više nego prošle godine.

- To je povećanje od gotovo 38 posto, što smatramo vrlo lijepim rezultatom. Pobjednici u svojim kategorijama zajedno su pročitali 372 knjige, odnosno 64 knjige više nego prošle godine, što je povećanje od gotovo 21 posto. Rezultati pojedinačnih pobjednika također su vrlo zanimljivi. U kategoriji najmlađih pobjednički rezultat bio je čak 210 pročitanih knjiga, dok su ostali pobjednici pročitali 50, 15, 37 i 60 knjiga, ovisno o dobnoj kategoriji. Pojedinačno, pobjednici su ostvarili sljedeće rezultate: najčitatelj u kategoriji 'Djeca vrtićkog uzrasta' 210 knjiga, najčitatelj u kategoriji 'Učenici 1.-4. razreda' 50 knjiga, najčitatelj u kategoriji 'Učenici 5.-8. razreda' 15 knjiga, najčitatelj u kategoriji 'Mladi od 15 do 29 godina' 37 knjiga, najčitatelj u kategoriji 'Odrasli' 60 knjiga. Iako su nam ovi podaci važni kao pokazatelji uspješnosti programa, još nam je važnije na što nas upućuju - vrijeme provedeno uz knjigu, razvijanje čitateljskih navika i činjenica da djeca tijekom praznika sama biraju čitati, poručuju iz Knjižnice.

'Primjećujemo da natjecanje potiče dodatni interes za knjigu i dolazak u Knjižnicu, osobito među djecom i roditeljima'

Podaci o posudbi također pokazuju vrlo jasan porast tijekom razdoblja u kojem se natjecanje održavalo. Od 23. lipnja do 31. kolovoza 2026. posuđeno je ukupno 7457 knjiga, od čega 2575 dječjih knjiga. U istom razdoblju 2025. godine bilo je posuđeno ukupno 6613 knjiga, od čega 2115 dječjih. Dakle, ove je godine u istom ljetnom razdoblju posuđeno 844 knjige više, odnosno gotovo 13 posto više nego prošle godine. Kod dječjih knjiga povećanje je još izraženije - posuđeno ih je 460 više, odnosno gotovo 22 posto više.

- Zanimljiva je i usporedba s razdobljem neposredno prije natjecanja. Od travnja do sredine lipnja 2026. posuđeno je ukupno 5516 knjiga, od čega 1551 dječje. U razdoblju natjecanja broj posuđenih knjiga bio je gotovo 35 posto veći, a posudba dječjih knjiga i knjiga za mlade čak oko 66 posto veća. Svakako primjećujemo da natjecanje potiče dodatni interes za knjigu i dolazak u Knjižnicu, osobito među djecom i roditeljima. Kada usporedimo podatke s istim razdobljem prošle godine, ali i s razdobljem neposredno prije natjecanja, vidimo vrlo jasan trend. Naravno, ne možemo cijeli porast posudbe pripisati isključivo natjecanju, jer na ljetnu posudbu utječu i godišnji odmori, školski praznici, turistička sezona i drugi programi koje tijekom ljeta provodimo. Ono što nam je posebno vrijedno jest činjenica da djeca kroz natjecanje sustavno prate koliko su pročitala i sama biraju naslove koji ih zanimaju. Time čitanje postaje svojevrsni izazov i igra, a ne obveza, objašnjavaju iz Knjižnice.

Poticaj za nastavak

Dodaju da 'Ljetni najčitatelj' vide kao poticaj za stvaranje i razvoj čitalačkih navika. Ljeto je, pojašnjavaju, dugo razdoblje bez školskih obveza i željeli su ga iskoristiti za ono što je djeci i mladima važno - slobodu izbora, istraživanje vlastitih interesa i, naravno, uživanje u dobroj knjizi - od toga da biraju knjige prema vlastitim interesima, otkrivaju nove autore i naslove, razgovaraju o pročitanome do toga da dijele svoje dojmove te i sami sudjeluju u kreiranju sadržaja, poput liste preporuka knjižnice 'Od članova za članove'.

Ravnateljica knjižnice Silvia Fiamengo za kraj poručuje da su im ovogodišnji rezultati vrlo lijepi, ali i poticaj da nastave razvijati programe koji njihove sugrađane dovode u knjižnicu i daju im razlog da se knjigama i knjižnici vraćaju.

- Na kraju bih zahvalila svim sudionicima natjecanja i svima koji su djecu tijekom ljeta poticali na čitanje. Nama nije najvažnije tko je pročitao najviše knjiga, nego činjenica da naši članovi čitaju više, posebno djeca i mladi - da čitaju s veseljem i da u knjižnici pronađu mjesto u kojemu žele boraviti i kojemu se žele vraćati. Upravo je to za nas pravi smisao ovakvih programa, zaključuje Fiamengo.

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