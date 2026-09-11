Oglasio se ravnatelj škole u kojoj se dogodio napad: Ima važnu poruku za učenike i roditelje

Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču: 'Odgovorio mi je zašto je to napravio'
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13:41 3 h 11.09.2026
11. rujan 2026.
Renato Matejaš, ravnatelj Elektrotehničke škole poručio je obiteljima da mogu potražiti pomoć kriznog tima, a nastava je planirana za ponedjeljak.
U Elektrotehničkoj školi u Zagreb u Konavovskoj ulici došlo je do incidenta. Policija je priopćila kako je ovog petka jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Oboje su operirani i za sada stabilno, a događaje uživo pratimo ovdje.
Putem obavijesti na mrežnoj stranici škole oglasio se i ravnatelj škole Renato Matejaš, poručivši roditeljima i učenicima da će krizni tim za pružanje psihološke podrške u školi biti i tijekom vikenda.
- Poštovani roditelji, svjesni smo koliko je nemili događaj koji se danas dogodio potresao učenike i djelatnike škole, vas i vaše obitelji. U ovim teškim trenucima želimo izraziti svoje duboko žaljenje i suosjećanje sa svima koji su pogođeni ovim događajem. Kako bismo učenicima, roditeljima i djelatnicima škole osigurali potrebnu podršku, Tim za krizne intervencije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih bit će na raspolaganju za individualnu psihološku pomoć: u subotu, 12. rujna, od 9 do 13 sati te u nedjelju, 13. rujna, od 9 do 13 sati. Učenici, roditelji i djelatnici koji osjećaju potrebu za razgovorom, podrškom ili stručnim savjetom mogu bez prethodne najave doći u školu (glavni ulaz) u navedenim terminima, izvijestio je Matejaš.
Nastava je danas, podsjetimo, bila otkazana, a kriminalistička istraga još traje. Ravnatelj navodi kako će idućih dana tim za krizne intervencije biti dostupan u prostorijama i učionicama u prizemlju škole, desno od glavnog ulaza, gdje će svima kojima je to potrebno biti pružena potrebna podrška.
Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču: 'Odgovorio mi je zašto je to napravio'
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Ističe i da će, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih i Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade, u nadolazećim danima poduzeti sve što je potrebno kako bi učenicima, roditeljima i djelatnicima škole osigurali potrebnu podršku.
- U ovom trenutku najvažnije je biti jedni uz druge, pružiti učenicima mir, razumijevanje i osjećaj sigurnosti te im omogućiti da o svemu što ih je uznemirilo razgovaraju s osobama kojima vjeruju. Pozivamo stoga i roditelje i učenike da sljedećih dana posebnu pozornost posvete međusobnoj podršci, otvorenom razgovoru i brizi jednih za druge, kako bismo zajedno što sigurnije i lakše prebrodili ovo teško iskustvo. Održavanje nastave planirano je prema uobičajenom rasporedu od ponedjeljka, 14. rujna, o čemu ćemo informacije pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama škole. Hvala vam na razumijevanju, povjerenju i suradnji, poručio je Matejaš, a profesor iz škole ranije je opisao što se događalo neposredno nakon napada.
Događaje pratimo uživo na ovoj poveznici. UNICEF Hrvatska pripremio je praktične savjete za cijelu školsku zajednicu: mlade, roditelje i skrbnike te djelatnike u školama, a možete ih pronaći na linku.
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