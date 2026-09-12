Učenici ukazuju na problem zbog kojeg im 'pate' i ocjene, ravnateljica: 'Meni je njih zbilja žao'

Učenici putnici suočavaju se s posebnim izazovom u odnosu na druge kolege. Dobar dio njihova slobodnog, izvanškolskog vremena prolazi u automobilu, autobusu, vlaku. Vrijeme koje bi inače mogli provesti pišući zadaću, učeći ili odmarajući, oni provode na putu. Mnogima učenicima to utječe i na školski uspjeh.

To nam potvrđuje i učenica Hana koja dolazi iz malog mjesta pokraj Jastrebarskog, a pohađa V. gimnaziju u Zagrebu. Udaljenost između njezina doma i škole iznosi oko 40 kilometara - javnim prijevozom joj je, kaže, do škole potrebno više od sat i pol vremena, a automobilom 45 minuta. Smatra da sati koje provodi na putu utječu na njezine rezultate u školi, pogotovo kad je u popodnevnoj smjeni.

- Puno sati propustim jer ih provedem na putu. Kad dođem kući nakon popodnevne smjene, oko 23, 24 idem spavati. Imam status putnika, no to školi do sada nije značilo i mislim da ni neće. Imam užasno puno izostanaka s prvog sata jer ne mogu utjecati na javni prijevoz, a kako su se vrata škole počela zaključavati, ako kasniš ne puštaju te unutra, iako imaš opravdan razlog. Nastavnici mi samo kažu da krenem ranije, a ne razumiju da nemam raniji termin, navodi Hana.

Toleriranje prvih deset minuta kašnjenja

Isti problem ističe i učenica Mihaela koja svaki dan putuje od Dugog Sela do Škole za cestovni promet u Zagrebu. Ljudi obično kažu da je to vlakom veoma blizu, priča nam Mihaela, i slaže se s tim, ali njoj vlak nije blizu.

- Treba mi nekih 40 do 50 minuta hoda do kolodvora jer nisam baš u centru nego na jednom 'brdu'. Ako zakasnimo ujutro, vrata škole se zaključaju i možemo ući tek pod odmorom. Opcija je jedino da nastavnik kojeg imamo taj sat dođe po nas na ulaz, što je rijetko jer ne smije ostale učenike ostaviti same. Mislim da bi škola trebala malo barem popustiti nama iz daljih mjesta, ali opet ih razumijem, kaže Mihaela.

U Fridinoj školi, XV. gimnaziji, situacija je nešto bolja. Kašnjenje na prvih deset minuta prvog školskog sata tolerira se i učenici u rom roku mogu ući u razred 'bez problema'.

- Ali nas se potiče da to ne iskorištavamo olako i da ubuduće krenemo ranije. Smatram da je to u redu i da putnici, ako primijete da konstantno kasne na prvi sat, moraju promijeniti vrijeme polaska. Ja živim u Zaprešiću. Putujem autobusom i tramvajem jer mi stanica za vlak nije blizu kuće. Autobus koji do tamo vozi se često ne poklapa vremenski s vlakom pa moram dugo čekati kod presjedanja, pa mi je lakše samo produljiti busom. Iz toga razloga putujem dugo, pogotovo radi jutarnjih gužvi. Kada imam prvi sat sjedam na autobus koji kreće u 6:17 da bih bila u školi u 8, tako da putovanje traje preko sat i pol, objašnjava Frida.

Ipak, kaže da joj putovanje ne utječe na školski uspjeh, jer i tijekom vožnji izvadi knjigu i ponavlja gradivo. Utječe joj 'samo' na manjak sati sna.

'Dio učenika prisiljen je iznajmiti stan na području općine'

Brojne škole prepoznaju izazove s kojima se suočavaju njihovi učenici putnici. Oni u Srednjoj školi Topusko čine 60 posto ukupnog broja svih učenika. Ravnateljica Željka Gajdek objašnjava nam da njihovi učenici svakodnevno putuju na relacijama Sisak – Petrinja – Glina – Topusko, Karlovac – Vojnić – Vrginmost – Topusko te Maljevac – Crni Potok – Topusko. Autobusne linije su prilagođene rasporedu održavanje nastave u jutarnjoj smjeni, što znači da učenici dolaze desetak minuta prije početka 1. sata (oko 7:50) i uglavnom se vraćaju nakon 7. sata (u14:10 sati).

- Brojni su izazovi s kojima se učenici putnici naše škole suočavaju, počevši od vremena kojeg troše na samo putovanje (ponekad i više od sat vremena u jednom pravcu), ranog ustajanja, čekanja autobusa koji povremeno kasne, nemogućnosti sudjelovanja u poslijepodnevnim aktivnostima u školi te novčanih sredstava za kupnju voznih karata. Učenici s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije koriste subvencionirani prijevoz kojeg osigurava Sisačko-moslavačka županija u sklopu projekta 'Županijski prijevoz za sve' po cijeni od 2 eura za mjesečnu kartu, što značajno olakšava obiteljski budžet. Međutim, učenici koji dolaze iz drugih županija (Karlovačke i Zagrebačke) moraju platiti puni iznos mjesečne karte za vožnju na području županija u kojima imaju prebivalište, dok za vožnju na području Sisačko-moslavačke županije, također, imaju pravo koristiti subvencionirani prijevoz, kaže Gajdek.

U danima kada imaju manje sati, učenici moraju čekati autobus za povratak kući. U tom slučaju na raspolaganju imaju sadržaje školske knjižnice, a mogu koristiti i uređene kutke za druženje u prostoru škole.

- Inače, naselje Topusko nema autobusnu stanicu zatvorenog tipa pa izazov predstavlja čekanje prijevoza na otvorenom tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta. Također se događa da u zimskim mjesecima pojedine linije značajno kasne ili uopće ne prometuju. Dio učenika iz udaljenijih područja je, zbog nemogućnosti svakodnevnog putovanja, prisiljen iznajmiti stan od privatnih iznajmljivača na području općine Topusko, objašnjava ravnateljica, a rješenje za probleme učenika putnika vidi u osnivanju učeničkog doma 'za koji je Sisačko-moslavačka županije pokrenula postupak razmatranja mogućnosti'.

Događa se da moraju čekati prijevoz kući

I Marko Havidić, ravnatelj Osnovne škole 'Matija Gubec' Magadenovac, navodi da poseban izazov učenicima putnicima predstavlja sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima. Ako se neka aktivnost održava nakon nastave, učenik putnik možda neće moći sudjelovati jer nema odgovarajući prijevoz kući. Isto se odnosi i na različite školske projekte koji se održavaju izvan redovitog rasporeda sati. Osim toga, manje vremena ostaje im i za učenje, odmor, slobodne aktivnosti i druženje s vršnjacima.

- Sve to može biti dodatno opterećenje, osobito ako svakodnevno dugo putuju. Kao škola nastojimo voditi računa o tim okolnostima i, koliko god je moguće, prilagoditi organizaciju aktivnosti tako da učenici putnici ne budu zakinuti. Cilj je da imaju jednake mogućnosti sudjelovanja u školskom životu kao i ostali učenici, bez obzira na to gdje žive, naglašava Havidić.

Dodaje da je dolazak u školu dobro usklađen s početkom nastave, tako da učenici uglavnom ne dolaze puno ranije. Veće izazove predstavlja organizacija odlaska po završetku nastave. Ovisno o rasporedu nastave i voznom redu, događa se da pojedini učenici moraju određeno vrijeme pričekati prijevoz.

- Za kraj bih istaknuo da je organizacija prijevoza prilično zahtjevna. Naša je škola specifična jer je pohađaju učenici s područja čak četiri lokalne samouprave. Uz matičnu školu imamo i područnu školu te osam područnih odjela, što dodatno otežava organizaciju prijevoza i usklađivanje voznog reda s rasporedom nastave. To je izazov i za samu školu, ali i za prijevoznika, jer je potrebno uskladiti velik broj učenika, različita mjesta iz kojih dolaze, raspored nastave i termine polazaka autobusa. Unatoč tome, nastojimo u suradnji s prijevoznikom i osnivačem pronaći što kvalitetnija rješenja kako bi prijevoz učenika bio što učinkovitiji i kako bi učenici imali što manje čekanja i što bolje uvjete za sudjelovanje u životu škole. Mislim da je važno naglasiti da prijevoz nije samo pitanje dolaska učenika u školu i odlaska kući, nego izravno utječe i na slobodno vrijeme te izborne sadržaje koje organiziraju škola i izvanškolske ustanove, zaključuje Havidić.

'Meni je njih svih zbilja žao'

Olakšati učenicima putnicima trudi se Prva gimnazija Varaždin. Ravnateljica Janja Banić navodi da su učenici koji zbog prijevoza kasne na nastavu ili s nje ranije odlaze upisani u e-Dnevnik. Za one koji čekaju povratak kući škola ima ulazni hol u kojem su uređeni učenički prostori, kao i određena mjesta u zajedničkim prostorima škole sa sofama, foteljicama, tabureima i stolovima, a u cijeloj školi dostupan im je i WiFi.

- Ipak, mislim da to što imaju gdje biti ne rješava njihov problem. Kad se vrate kući čekaju ih još obveze, doista im nije lako i umorni su. Učenicima koji su putnici je daleko teže. Naime, osim velikih gradova, manji gradovi u kojima su srednje škole nemaju tako dobro organiziran prijevoz i uglavnom se on veže za radnički prijevoz. Isti je slučaj s voznim redom. Prilagođen je radnicima, ali ne i školama. Događa se da učenici nemaju mjesto kad dođu na autobus, dok vlakovi ne voze prikladno voznom redu za sve smjerove Varaždinske županije ili učenici trebaju ići po nekoliko sati prije da bi stigli na vrijeme u školu. Kad se vraćaju kući problem je isti, a što se gradskog i prigradskog prijevoza tiče (Varaždincima poznatiji kao 'buseki'), u popodnevnim satima jedva da ima koja linija. Zato naši učenici putnici u prigradska naselja nakon nastave i eventualno nekih aktivnosti nemaju kako kući oko 15:45 ili 16 sati. Meni je njih svih zbilja žao. Iako i taj prijevoz može imati svoje čari u druženju učenika, mislim da bi trebalo više sluha imati i za školarce. Nemaju svi gradovi tramvaje koji često prometuju. Znam da naš osnivač, Varaždinska županija, čini sve da nešto dogovori s prijevoznicima, no ne ide to tako lako, ističe Banić.

'Škola počinje u 7:15 sati, što za neke znači vrlo rano ustajanje i polazak na autobus ili vlak'

Da čekanje prijevoza ne bude izgubljeno vrijeme za učenike putnike trudi se i Strojarska i prometna škola u Varaždinu. Ravnateljica Snježana Klarić navodi da učenicima nastoje omogućiti da vrijeme provedu kvalitetno i korisno u školi. Na raspolaganju im je opremljena školska knjižnica s računalima, gdje mogu pisati zadaće, učiti, koristiti računala ili obaviti druge školske obveze. Učenici svoje slobodno vrijeme mogu provesti i u prostoru predviđenom za društvene igre, a školi je posebno drago što imaju i šahovski klub u kojem učenici mogu aktivno provoditi vrijeme i družiti se s drugim učenicima.

Ipak, priča nam ravnateljica, nastava u ovoj školi počinje u 7:15 sati, što za neke učenike znači vrlo rano ustajanje i polazak na autobus ili vlak kako bi na vrijeme stigli na nastavu. Nakon završetka nastave situacija je vrlo slična. Učenici su vezani uz vozni red i često moraju čekati prijevoz, pa kući dolaze kasnije od svojih vršnjaka

- To znači manje vremena za odmor, učenje, obitelj i slobodne aktivnosti. Poseban izazov je i umor. Kada učenik vrlo rano ustaje, putuje do škole i nakon nastave ponovno provode dosta vremena u putovanju, njegov školski dan može biti višestruko dulji od dana učenika koji živi nekoliko minuta od škole. To se, naravno, može odraziti i na koncentraciju, motivaciju i vrijeme koje mu ostaje za učenje. Moramo imati na umu i da učenici putnici zbog prijevoza ponekad ne mogu sudjelovati u svim aktivnostima koje se održavaju prije ili nakon nastave. Ako autobus ili vlak kreće u određeno vrijeme, učenik jednostavno nema mogućnost ostati još sat vremena u školi. Zato je važno učenike putnike promatrati s razumijevanjem. Njihov školski dan ne završava posljednjim školskim satom - za neke od njih tada tek slijedi još jedan dio puta do kuće. Cilj nam je omogućiti im jednake mogućnosti za uspjeh, ali pritom moramo biti svjesni njihovih specifičnih okolnosti i izazova s kojima se svakodnevno susreću, zaključuje Klarić.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.