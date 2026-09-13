Gotovo trećina mladih misli da si nikad neće moći priuštiti nekretninu: To utječe i na osnivanje obitelji

Gotovo trećina misli da neće moći priuštiti nekretninu, a za 91,5 posto stambena kriza utječe na odluku o osnivanju obitelji, rezultati su nove ankete

Čak 91,5 posto mladih smatra da stambena kriza utječe na odluku o osnivanju obitelji, pokazuje anketa provedena na više od 500 ispitanika u dobi od 15 do 30 godina koji žive s roditeljima. Rezultati istraživanja jučer su predstavljeni u sklopu međunarodne konferencije 'Mladi na Jadranu', koja se održava u Splitu.

Prema rezultatima ankete, gotovo trećina ispitanika (30,66 posto) smatra da si nikada neće moći priuštiti vlastitu nekretninu. Nešto manje (24,02 posto) ih je na to pitanje odgovorilo 'ne znam', dok je 45,32 posto optimističnije. Preciznije, 22,27 posto ispitanika smatra da će nekretninu samostalno moći priuštiti nakon 35. godine, dok je 23,05 posto odgovorilo jednostavno 'da'.

Stoga se mnogi mladi moraju osloniti na obitelj, a velik broj Hrvata i u odrasloj dobi živi s roditeljima. Na pitanje 'Do koje godine života ćeš morati živjeti u kućanstvu s roditeljima?' većina ispitanika (njih 44,53 posto) odgovara da će to biti do 25. godine. Velik udio ispitanika (36,72 posto) smatra da će kućno okrilje napustiti još kasnije, odnosno do 30. godine. Ukupno 8,40 posto ispitanika smatra da će to riješiti do 35. godine, dok 10,35 posto smatra da će se odseliti tek nakon 35. godine ili da to nikada neće uspjeti.

Više od pola mladih ni ne zna što je APN

Kad bi sutra morali riješiti stambeno pitanje, gotovo pola ispitanika (45,90 posto) kaže da im je jedina opcija nadogradnja obiteljske nekretnine ili nasljeđivanje. Nešto više od četvrtine ispitanika (25,98 posto) moglo bi si priuštiti kupovinu stana komercijalnim kreditom. Nešto manje od petine ispitanika (17,38 posto) moralo bi odseliti u stan u dugoročnom najmu, dok za 10,74 posto ni ta opcija nije prihvatljiva.

Takva situacija na tržištu nekretnina glavna je prepreka osnivanju mladih obitelji, pokazuje anketa. Više od pola ispitanika (52,73 posto) smatra da to djelomično utječe na njihovu odluku, ali da postoje i drugi razlozi, dok više od dvije petine ispitanika (40,26 posto) to smatra uvjerljivo najvećim problemom. Za samo 6,64 posto ispitanika stambeno pitanje nije ključni faktor za osnivanje obitelji.

Međutim, zabrinjavajuće je to što mladi, barem prema ovoj anketi, nisu ni dobro upoznati sa svojim opcijama. Tako na pitanje što misle o državnim programima subvencioniranja poput dosadašnjeg APN-a više od pola (56,25 posto) odgovara da nisu upoznati s tim mjerama. Otprilike trećina ispitanika (32,03 posto) smatra da su programi samo podigli cijene kvadrata na tržištu i odmogli mladima, a 11,92 posto ispitanika misli da će im pomoći u kupnji nekretnine ili su im već pomogli.

Za više od trećine dugoročni život u najmu nije prihvatljiv

Za većinu ispitanika (63,48 posto) prihvatljiv je i život u najmu stana u vlasništvu grada ili države, uz uvjet da je najam trajan i priuštiv, s time da 17,97 posto kaže da bi im to u potpunosti riješilo problem i pružilo sigurnost, a za 45,51 posto ispitanika to ovisi o cijeni i lokaciji. Nešto više od trećine ispitanika (36,52 posto) želi živjeti isključivo u stanu koji posjeduju.

Porez na nekretnine zamišljen je kako bi potaknuo stanodavce da iznajme prazne stanove i time oslobode više stambenog prostora te smanje cijene na tržištu. Nešto više od pola ispitanika (53,71 posto) podržava takvu zamisao. Malo više od četvrtine (26,76 posto) smatra da to neće riješiti problem i da država mora sama graditi stanove za priuštivi najam, dok otprilike petina (19,53 posto) misli da je to udar na privatno vlasništvo i pravo ljudi da zarađuju od turizma.

Ostatak istraživanja odnosi se na stavove mladih o karijeri i turizmu. Na pitanje mogu li u Hrvatskoj, a posebice u priobalnim županijama, izgraditi uspješnu karijeru u svojoj struci izvan turističke sezone, 42,97 posto smatra da je to moguće jedino u IT-u, pomorstvu ili deficitarnim zanimanjima, dok 41,21 posto ispitanika misli da je to moguće za sve koji žele raditi. Potpuno pesimističnih je 15,82 posto te misle da je naše tržište potpuno podređeno sezonskom radu i uslugama.

Većina bi se držala podalje od turizma

Istraživanje pokazuje da su mladi nezadovoljni dugogodišnjim oslanjanjem na turizam. Gotovo pola (48,24 posto) ih smatra da nam apartmanizacija uništava prostor i podiže cijene života te da smo došli do točke zagušenja. Nešto manje od trećine (30,27 posto) na turizam gleda pozitivno, odnosno smatra da donosi poslove, prihode i razvoj, dok malo više od petine (21,48 posto) kaže da ih turizam osobno ne dotiče.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ove godine najveći zabilježeni rast udjela radnika upravo je u turizmu. Međutim, samo se svaki deseti ispitanik (9,38 posto) vidi dugoročno u turizmu i ugostiteljstvu. Nešto više od trećine (35,55 posto) u turizmu bi radilo samo privremeno, kao studentski ili sezonski posao, dok većina ispitanika (55,08 posto) želi stabilan posao u nekom drugom sektoru i ne bi radila u turizmu.

Kao glavni razlog zbog kojeg poslodavci na Jadranu sve teže nalaze domaće mlade radnike, tri petine ispitanika (59,77 posto) navodi niske plaće, loše radne uvjete i predugo radno vrijeme tijekom sezone. Oko četvrtine (25,59 posto) misli da su za to kriva očekivanja mladih, a 14,65 posto misli da je presudan faktor nedostatak dugoročne sigurnosti.

Mladi misle da im je potrebna plaća preko 2.000 eura

Što se tiče plaće, mladi većinom smatraju da je plaća koja omogućava normalan i samostalan život daleko iznad minimalca. Čak 45,70 posto ispitanika misli da je mladima za normalan život potrebna neto plaća od 2.001 do 2.500 eura. Nešto više od petine (42,97 posto) ispitanika nešto je skromnije pa bi bilo zadovoljno neto plaćom od 1.501 do 2.000 eura. Svaki deseti ispitanik (10,16 posto) vjeruje da im je potrebna plaća veća od 2.500 eura neto, dok samo 1,17 posto ispitanika misli da im je dovoljna, nažalost realnija, plaća do 1.500 eura neto.

Zanimljivi su podaci i o tome gdje bi mladi najradije radili. Tu su se otprilike podijelili po trećinama. Najviše (37,70 posto) bi ih ipak otvorilo svoju firmu, 34,77 posto želi raditi u javnom sektoru ili državnoj službi, dok ih najmanje (27,54 posto) želi raditi za privatnika.

Otprilike trećina ispitanika preferirala bi rad u javnom sektoru ili za državu, međutim, visok je udio (27,93 posto) onih koji misle da se ondje posao ne može dobiti bez političke, stranačke ili obiteljske veze. Najviše ispitanika (58,79 posto) ipak vjeruje da je to samo djelomice istina, ali da prednost u pravilu imaju politički podobni. Tek manjina (13,28 posto) ispitanika smatra da su natječaji transparentni i da se biraju najbolji i najstručniji kandidati.

Većina mladih misli da ih političari samo deklarativno podržavaju

Unatoč tome što se po ovim odgovorima čini kao da su mladi jako nezadovoljni situacijom u zemlji, većina bi ih ostala u svom gradu ili županiji. Tu je opciju izabralo nešto više od pola ispitanika (53,32 posto). Bolji život u Zagrebu ili drugom većem gradu u Hrvatskoj potražilo bi 19,53 posto ispitanika, a nešto više (21,48 posto) njih bi otišlo korak dalje i preselilo u neku drugu državu Europske unije. Otprilike svaki dvadeseti ispitanik (5,66 posto) sreću bi potražio izvan Europe.

Na život mladih u velikoj mjeri utječu odluke političara. Nešto više od pola ispitanika (54,69 posto) smatra da ih oni deklarativno podržavaju, ali u praksi ne ostvaruju konkretne rezultate koji bi im pomogli. Gotovo dvije petine (38,09 posto) mladih pak smatra da su političari potpuno odvojeni od stvarnosti u kojoj oni žive. Samo 7,23 posto ispitanika misli da političari donose kvalitetne strategije i politike za mlade.

Međutim, odgovori ispitanika nešto su pozitivniji kad su pitanja orijentirana na lokalne političare. Većina (57,23 posto) i dalje misli da mlade slušaju samo kad je medijski prigodno, ali bez utjecaja na odluke, no manje je onih koji misle da političare uopće ne zanimaju mladi (23,83 posto), a više onih koji vjeruju da aktivno traže mišljenje mladih i provode njihove prijedloge (18,95 posto).

Dio mladih je već aktivno u politici, a dio je posve ignorira

Za kraj, mladima je postavljeno i pitanje sudjeluju li oni u radu neke političke opcije, udruge ili savjeta mladih. Ovdje su odgovori prilično podijeljeni. Najviše je onih koji nisu uključeni, ali kažu da jako žele sudjelovati u donošenju odluka koje ih se tiču. Nešto manje (27,73 posto) smatra da je sustav previše zatvoren pa ni nemaju motivacije za uključivanje, a aktivno ih u politici sudjeluje 27,34 posto. Najmanji udio mladih (15,04 posto) pak kaže da ih politika i donošenje odluka uopće ne zanimaju te da se ne planiraju uključivati.

U anketi je sudjelovalo 512 ispitanika, a većinu (65,82 posto) čine ispitanici u dobi od 18 do 24 godine. U istraživanju su zastupljeni mladi iz cijele Hrvatske, a najviše ispitanika (34,77 posto) je iz Splita. Više od pola ispitanika (53,64 posto) čine studenti.