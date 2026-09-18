Saborsku zastupnicu i gradonačelnicu već 13 godina čeka radno mjesto u školi

Auguštan-Pentek još od 2013. godine ne radi u školi, ali tamo je čeka radno mjesto tajnice ako se ikada prestane baviti politikom.

Saborsku zastupnicu i gradonačelnicu Grada Zlatara Jasenku Auguštan-Pentek (SDP) čeka staro radno mjesto u školi, ako se ikada prestane profesionalno baviti politikom. Naime, državni dužnosnici, među kojima jesu gradonačelnici, imaju pravo sukladno zakonskim propisima nakon mandata vratiti se na staro radno mjesto gdje su radili na neodređeno vrijeme.

Taj odnos uglavnom uređuju posebnim sporazumima na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Potonji zakonski propis nalaže da se za povratak nakon mandata radniku treba omogućiti raspored na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja.

Auguštan-Pentek prije mjesta gradonačelnice radila je kao tajnica u Srednjoj školi Zlatar. Točnije, u školi je prestala raditi još u 2013. godini kada je postala zamjenica gradonačelnika. To se nastavilo nakon što je gradonačelnica postala tri puta zaredom, u 2017. godini, 2021. godini i 2025. godini. Zbog toga je sa školom potpisala sporazum, odnosno kasnije produljenje sporazuma. Budući da su nedavno objavljeni zapisnici sjednica školskog odbora Srednje škole Zlatar iz 2025. godine iz kojih je vidljivo da je članovima dano na znanje produljenje sporazuma, odlučili smo od škole zatražiti sporazum i produljenje te provjeriti što u njima točno piše.

U školi se zaposlila 1997., od 2013. do danas je odsutna

Auguštan-Pentek u Srednjoj školi Zlatar zaposlena je kao tajnica temeljem Ugovora o radu od 1. siječnja 1997. godina na puno neodređeno radno vrijeme. Sa školom je u kolovozu 2013. godine potpisala Sporazum o ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa. Uz Auguštan-Pentek dokument potpisuje i tadašnja ravnateljica Zdenka Rogina. U sporazumu stoji da se radi o prestanku radnog odnosa uz istovremeno utvrđivanje prava na povrat u radni odnos. Objašnjava se kako je Auguštan-Pentek na lokalnim izborima 2013. godina izabrana za zamjenicu gradonačelnika Grada Zlatara te da će dužnost od 1. rujna 2013. godina obnašati profesionalno, odnosno pravo na plaću i druga radna prava ostvarivat će u Gradu Zlataru.

- Ovim Sporazumom sporazumne strane suglasno utvrđuju da će Jasenki Auguštan-Pentek prestati radni odnos u Srednjoj školi Zlatar, na vlastiti zahtjev, dana 31.08.2013. godine radi profesionalnog obnašanja dužnosti. Jasenka Auguštan-Pentek temeljem Zakona i ovog Sporazuma, a po prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradonačelnika Grada Zlatara, ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad, na poslove koje je obavljala prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja, stoji u sporazumu.

Istaknuto je i da zahtjev za povratak na rad u Srednju školu Zlatar Auguštan-Pentek mora podnijeti u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti. Ravnatelj Srednje škole Zlatar dužan je potom donijeti Odluku o povratku na rad u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva.

- Sporazumne strane konstatiraju, da s danom sklapanja ovog Sporazuma, Srednja škola Zlatar kao poslodavac i imenovana kao radnik, nemaju međusobno neizmirenih materijalnih potraživanja. Imenovana se obvezuje razdužiti eventualne preostale obveze na radnom mjestu tajnika zaključno do 30. rujna 2013. godine, opisano je u Sporazumu.

Dok je ona odsutna, tajnica radi na ugovor na određeno

No, kako je nakon 2013. godine i mjesta zamjenice gradonačelnika Auguštan-Pentek osvojila tri uzastopna gradonačelnička mandata, sporazum se produljivao. Trenutačno je produžen sve do 2029. godine. Odluku o produljenju donio je sadašnji ravnatelj škole Mladen Pavetić u srpnju 2025. godine. Auguštan-Pentek podnijela je zahtjev za nastavkom reguliranja prava, na što je ravnatelj dao suglasnost.

- Daje se suglasnost na produljenje Sporazuma o ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa sklopljenog između Jasenke Auguštan-Pentek i Srednje škole Zlatar (od 28. 8. 2013. godine) u narednom četverogodišnjem razdoblju obavljanja dužnosti na imenovanoj funkciji gradonačelnice Grada Zlatara odnosno do nastupa okolnosti koja utječe na prestanak iste. Ova Odluka dostavlja se na znanje Školskom odboru Srednje škole Zlatar, piše u sporazumu.

Auguštan-Pentek za portal zaposlena.hr u 2019. godini kazala je kako je upravo dobivši posao u srednjoj školi osjetila veliku motivaciju da učini nešto za bolje sutra. Tada je kazala kako je nekadašnji ravnatelj škole imao veliko povjerenje u nju te joj još tada rekao da bi se trebala aktivnije baviti politikom. Inače, Auguštan-Pentek je u školi zaposlena 1997. godine, a najveći dio njezinog radnog vijeka ravnatelj je bio profesor Stjepan Škof, od 2000. do 2011. kada je preminuo. On je bio jedan od osnivatelja prve organizacije HDZ-a u Krapinsko-zagorskoj županiji te je od 1993. do 2001. bio gradonačelnik Zlatara.

Tako Auguštan-Pentek već 13 godina ne radi u školi te se čini da to neće biti slučaj barem sljedeće tri godine. Za to vrijeme na mjesto tajnice škole zapošljava se osoba u određenom vremenu. Trenutačna tajnica, stoji na stranicama škole, jest Lidija Pelko. Prema godišnjim planovima škole Pelko ima ugovor na određeno vrijeme.

Na stranicama Grada hvali se poslom u školi

Inače, Auguštan-Pentek prvostupnica je ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno posao gradonačelnice obavlja volonterski, dok profesionalno obavlja dužnost saborske zastupnice. U posljednjoj imovinskoj kartici navela je iznos neto plaće od 4.120 eura. Ujedno je predsjednica gradske organizacije SDP-a Zlatar i članica predsjedništva SDP Hrvatske. Na internetskim stranicama Grada Zlatara Auguštan-Pentek govori o svom poslu u Srednjoj školi Zlatar.

- Zaposlena je u Srednjoj školi Zlatar gdje je, s obzirom na izražene organizacijske i komunikacijske vještine, osim redovitih pravno-ekonomskih poslova, zadužena i za organizaciju raznih aktivnosti, promociju programa škole, suradnju s vanjskim institucijama i komuniciranje s javnošću, navedeno je, a spominje se i da je bila članica Školskog odbora Osnovne škole Ante Kovačića u mandatu od 2009. do 2013. godine.

O Auguštan-Pentek mediji su pisali prije nekoliko mjeseci. Kažnjena je s 3.200 eura zbog sukoba interesa. Naime, umirovljenicima je dijelila božićnice u obliku poklon bonova za trgovinu u kojoj je radio njezin otac, pisao je naš sestrinski portal mirovina.hr.

Dodajmo i kako postoje primjeri gdje dužnosnici istovremeno rade u školi. Kako smo pisali, ravnatelj splitske Turističko-ugostiteljske škole Ivo Bilić ujedno je i zamjenik gradonačelnika Splita. Bilić tvrdi da sve uspije kvalitetno odraditi zahvaljujući dobroj organizaciji i činjenici da u Gradu radi volonterski. Za volonterski dio posla, napomenimo, može se dobivati naknada za rad.