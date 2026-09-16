Umjesto Vjeronauka dio učenika bira novi predmet: 'Neki nastavnici bili su skeptični'

U cjelodnevnoj učenici umjesto Vjeronauka mogu odabrati Svijet i ja. Da je dostupan u svim školama, misli autor, broj učenika na njemu bio bi veći.

U školskoj godini iza nas 6,7 posto učenika u eksperimentu cjelodnevne škole izabralo je novi predmet Svijet i ja umjesto Vjeronauka. Takva alternativa učenicima se nudi u 62 škole uključene u cjelodnevnu, od prvog do osmog razreda. Svijet i ja predmet je na kojem školarci uče o kritičkom mišljenju, odnosno kako misliti i argumentirati, pronaći izvore i vrednovati informacije.

Kada je sam kurikulum predmeta bio u javnom savjetovanju, iz Ministarstva obrazovanja poručili su kako novi predmet neće biti sadržajna, već organizacijska alternativa Vjeronauku. Predmet su uveli, nastavili su tada, kako bi se ujednačio odgojno-obrazovni standard učenika.

'Neki roditelji pitaju zašto dijete ne može pohađati i Vjeronauk i Svijet i ja'

O predmetu povodom početka nove nastavne godine razgovaramo s autorom predmeta, izvanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu u Splitu Brunom Ćurkom. Kaže nam da je brojka uključenih učenika mala jer se eksperiment izvodi u relativno malom broju škola, no misli da će se taj broj mijenjati ako predmet uđe u sve osnovne škole u Hrvatskoj. Napomenimo kako je ideja da cjelodnevna uđe u sve hrvatske škole, za što je potrebna dogradnja stotina škola kako bi sve bile u jednoj smjeni, što neće biti završeno prije 2030. godine.

- Problem je i to što učenice i učenici u praksi biraju između ponuđenih izbornih predmeta, pa neki roditelji pitaju zašto dijete ne može pohađati i Vjeronauk i Svijet i ja. Učenici bi trebali izabrati predmet Svijet i ja zato što je to predmet koji ih ne uči samo što trebaju znati, nego i kako misliti, razgovarati, preispitivati i donositi odgovorne odluke. U vremenu u kojem su okruženi velikom količinom informacija, različitim utjecajima i brzim promjenama, važno je da nauče razlikovati činjenice od mišljenja, postavljati dobra pitanja, slušati druge i jasno obrazlagati vlastite stavove, govori Ćurko.

Nastavlja kako ono najvažnije što bi učenici s ovog predmeta trebali ponijeti jest sigurnost da imaju pravo na vlastito, logički utemeljeno mišljenje, ali i odgovornost da to čine pažljivo, argumentirano i s poštovanjem prema drugima. Naglašava, Svijet i ja pomaže učenicima bolje razumjeti sebe, svoje vrijednosti, odnose s drugima i svijet u kojem žive.

- To nije predmet koji daje gotove odgovore, nego otvara prostor da učenici uče razmišljati, surađivati i snalaziti se u stvarnim životnim situacijama. Iz predmeta Svijet i ja učenici bi trebali ponijeti sposobnost da kritički misle, odgovorno odlučuju i hrabrije sudjeluju u zajednici u kojoj žive, ističe.

Što konkretno uče školarci na ovom predmetu? Pravila u obitelji, opisivanje emocija, osmišljavanje inicijativa

U kurikulu predmeta provjerili smo i konkretne stvari koje školarci uče na ovom predmetu. On se izvodi dva sata tjedno u svim razredima. U prvom razredu tu su ishodi poput donošenja odluka, pravila, bontona, kućnih ljubimaca i prijateljstava. Učenici svojim riječima objašnjavaju pojmove, uspoređuju ih (na primjer, malo-veliko), pronalaze odnose među njima (dio-cjelina) ili stvaraju jednostavne koncepte (kruška, banana, jabuka - voće). Nadalje, prvaši povezuju pojmove istog skupa i određuju njihov viši rodni pojam (pojmovi jabuka i kruška imaju viši rodni pojam – voće), nabrajaju zajednice kojima pripadaju, određuju svoju ulogu u zajednicama (sin/kći, unuk/unuka, učenik/učenica, sportaš/sportašica) ili pak nabrajaju osnovna pravila koja vrijede u obitelji, razredu i pojedinim institucijama.

Kada dođu u više razrede, u petom razredu, učenici primjerice pretražuju informacije iz različitih izvora informacija, uspoređuju ih, razlikuju važne od nevažnih informacija, izdvajaju ključne pojmove u tekstu, prepoznaju zaključni sud i tvrdnje kojima se zaključni sud opravdava, razlikuju objašnjenje od argumenta, stoji u kurikulu. Nadalje, petaši opisuju vlastite emocije i primjereno izražavanje, opisuju primjere vlastitog uspjeha i neuspjeha te navode načine doprinosa nediskriminaciji, solidarnosti, jednakosti i ravnopravnosti. Isto, objašnjavaju govor mržnje u školskom okružju, zatim govor mržnje na rasnoj, religijskoj, spolnoj i fizičkoj osnovi te analiziraju vlastite misli i emocije kada su suočeni s drukčijim stavom.

Na kraju osnovne škole, u osmom razredu, učenici kritički čitaju različite vrste književnih tekstova i pišu raspravljačke tekstove. Pritom oblikuju pitanja rasprave, postavljaju cilj teksta, interpretiraju ključne informacije o temi rasprave, oblikuju osnovnu tezu i argument kao odgovor na pitanje rasprave. Kao primjeri tekstova ili ulomaka za čitanje izdvajaju se Dječak u prugastoj pidžami (John Boyne), 1984. (George Orwell), Gospodar muha (William Golding) ili u korelaciji s nastavom povijesti književna djela vezana za Drugi svjetski rat i za Domovinski rat poput Siniše Glavaševića i Priča iz Vukovara. Također, osmaši osmišljavaju inicijativu na razini škole ili razreda te predlažu rješenja za uočene probleme. Pritom promiču demokratske vrijednosti.

'Dio nastavnika prvu godinu bio je dosta skeptičan oko tog predmeta'

Profesora Ćurku pitamo i smatra li, nakon par godina provedbe, treba li nešto promijeniti u predmetu. Odgovara kako bi se svi kurikulumi trebali revidirati svakih par godina. Evaluirati provedbu, vidjeti što štima u razredu, a što i ne, nabraja.

- U skladu s time, ali i u skladu s promjenama koje su se dogodile, treba pokušati kurikulume držati u skladu s vremenom u kojem živimo. Nisu to neke velike promjene, nego nazovimo to sitna prilagođavanja. Mi danas često čujemo kako imamo nove kurikulume koji su u upotrebi od 2019. godine. Sedam godina je prošlo. Potrebna su periodična usklađivanja s iskustvima iz prakse i promjenama u društvu, izdvaja Ćurko.

Profesor nastavlja kako nema neke službene informacije s terena o samom predmetu. No, zna reakcije dijela nastavnika.

- Dio nastavnika prvu godinu bio je dosta skeptičan oko tog predmeta, ali nakon prve godine provedbe većina njih je zadovoljna kako je predmet osmišljen i kako ide provedba. Ne znam kako se promovira Svijet i ja u cjelodnevnim školama, ali svakako je potrebna je puno bolja promocija samog predmeta i njegovih benefita. Važno bi bilo objasniti roditeljima što to dobiva dijete ako pohađa Svijet i ja, ističe Ćurko.

'Tada se izbor predmeta, nažalost, može pogrešno tumačiti kao znak pripadanja jednoj ili drugoj strani'

Kada smo s doktoricom filozofije Ferenec Kuća razgovarali o odabiru Etike u srednjim školama umjesto Vjeronauka, kazala nam je da su u manjim sredinama učenici koji biraju Etiku često etiketirani. Može li se to događati i u osnovnim školama za Svijet i ja, posebice u manjim sredinama? Učenici su već svjedočili uvredama koje dobivaju jer ne idu na Vjeronauk.

- Da, takav se rizik u manjim sredinama ne može unaprijed isključiti, jer se ondje izbori učenika i roditelja često jače vide, brže komentiraju i lakše pretvaraju u oznaku identiteta. Međutim, važno je naglasiti kako Svijet i ja nije predmet protiv nekoga ili nečega, niti je zamišljen kao svjetonazorska suprotnost drugim predmetima. Njegova je svrha pomoći učenicima da bolje razumiju sebe i svijet, da razvijaju kritičko mišljenje, razgovor, odgovorno odlučivanje i sposobnost promišljanja vrijednosti i činjenica. Smatram kako je, kao i kod Etike, problem to što je predmet u javnosti prihvaćen kao sadržajna alternativa vjeronauku, što on zasigurno nije. Tada se izbor predmeta, nažalost, može pogrešno tumačiti kao znak pripadanja jednoj ili drugoj strani. Dio roditelja, kad uvidi o čemu se radi u predmetu Svijet i ja, želio bi da i njihovo dijete pohađa taj predmet, ali budući da dijete mora birati, to često nije moguće, objašnjava Ćurko.

Etiku u srednjim školama bira sve više srednjoškolaca. Lani je to bilo 30 posto gimnazijalaca i 21 posto strukovnjaka. Profesora pitamo očekuje li uzlazni trend i s predmetom Svijet i ja.

- Pratim nastavni predmet Etika od samih početaka i smatram kako je to izuzetno dobro osmišljen i potreban predmet svim učenicima, pogotovo u današnjem svijetu. Ukoliko bi Svijet i ja ušao u sve škole, dogodilo bi se kao i s Etikom, broj učenika bi se samo povećavao. Ipak, vraćam se na ranije izrečenu tezu, kad bi učenice i učenici mogli birati između tri ponuđena izborna predmeta, na primjer Vjeronauk, Svijet i ja i drugi strani jezik, stvari bi se bitno promijenile, zaključuje Ćurko.