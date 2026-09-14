Policija i DORH objavili detalje napada u školi: Dogovorio susret sa žrtvom, pokušao napasti i treću osobu

Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču: 'Odgovorio mi je zašto je to napravio'
Profesor Mario Božurić ušao je u školu kada je njegov kolega savladavao napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
13:41 3 d 11.09.2026
14. rujan 2026.
O slučaju se oglasio PUZ i DORH. Napadača se sumnjiči za tri pokušaja ubojstva i kršenje dječjih prava.
Učeniku, koji je prošlog petka u Elektrotehničkoj školi u Voltinom ozlijedio kolegu i čistačicu, određen je istražni zatvor, izvijestilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH). Čitav slučaj detaljno smo pratili, a naš pregled događaja pročitajte ovdje.
O događaju u subotu oglasila Policijska uprava zagrebačka (PUZ). U priopćenju ja navedeno da su napadača svladali zaposlenici škole i zadržali ga do dolaska policije.
- Osumnjičenom maloljetniku radi stanja u kojem se nalazio liječnička pomoć pružena je u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, piše u policijskom priopćenju.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni maloljetnik predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu. Maloljetnik je ispitan na Županijskom sudu u Velikoj Gorici zbog sumnje da je počinio pokušaj teškog ubojstva i dva pokušaja ubojstva te povrijedio prava devetoro djece koja su svjedočila napadu.
U DORH-ovoj priopćenju navedeno je da postoji osnovana sumnja da se maloljetnik, s ciljem da četrnaestogodišnjeg školskog kolegu liši života, s njime dogovorio da se nađu u određenoj prostoriji škole, a zatim ga napao nožem. Učenik je pretprio teške, iznimno po život opasne tjelesne ozlijede, no život mu je spašen liječničkom intervencijom.
- Osnovano se sumnja da je maloljetnik potom krenuo zamahujući nožem prema djelatnici zaduženoj za održavanje sigurnosti u školi (1967.), no ona je uspjela pobjeći, nakon čega se okrenuo prema 59-godišnjoj spremačici zamahujući nožem u ruci te joj zadao ubode nožem u tijelo, a u daljnjem napadu spriječen je dolaskom drugih zaposlenika škole, izvijestio je DORH.
Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču: 'Odgovorio mi je zašto je to napravio'
Profesor Mario Božurić ušao je u školu kada je njegov kolega savladavao napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
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Podsjetimo, napadača su tad zaustavila dvojica nastavnika. Uz Maria Božurića, koji u školi predaje tehničku skupinu predmeta, intervenirao je i zaposlenik susjedne Strojarske tehničke škola Frana Bošnjakovića. Profesor Božurić na dan napada je novinarima opisao događaj, a njegov iskaz pročitajte ovdje.
Spremačica je u napadu također zadobila teške po život opasne ozlijede, ali joj je život spašen u bolnici. DORH navodi da postoji osnovana sumnja da je događaj vidjelo devetero učenika iste škole, uslijed čega su doživjeli osjećaj straha i ugroženosti.
Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo predložilo je da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac za mladež prihvatio je prijedlog.
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