Policija i DORH objavili detalje napada u školi: Dogovorio susret sa žrtvom, pokušao napasti i treću osobu

O slučaju se oglasio PUZ i DORH. Napadača se sumnjiči za tri pokušaja ubojstva i kršenje dječjih prava.

Učeniku, koji je prošlog petka u Elektrotehničkoj školi u Voltinom ozlijedio kolegu i čistačicu, određen je istražni zatvor, izvijestilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH). Čitav slučaj detaljno smo pratili, a naš pregled događaja pročitajte ovdje.

O događaju u subotu oglasila Policijska uprava zagrebačka (PUZ). U priopćenju ja navedeno da su napadača svladali zaposlenici škole i zadržali ga do dolaska policije.

- Osumnjičenom maloljetniku radi stanja u kojem se nalazio liječnička pomoć pružena je u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, piše u policijskom priopćenju.

Žena zadužena za sigurnost je uspjela pobjeći

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni maloljetnik predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu. Maloljetnik je ispitan na Županijskom sudu u Velikoj Gorici zbog sumnje da je počinio pokušaj teškog ubojstva i dva pokušaja ubojstva te povrijedio prava devetoro djece koja su svjedočila napadu.

U DORH-ovoj priopćenju navedeno je da postoji osnovana sumnja da se maloljetnik, s ciljem da četrnaestogodišnjeg školskog kolegu liši života, s njime dogovorio da se nađu u određenoj prostoriji škole, a zatim ga napao nožem. Učenik je pretprio teške, iznimno po život opasne tjelesne ozlijede, no život mu je spašen liječničkom intervencijom.

- Osnovano se sumnja da je maloljetnik potom krenuo zamahujući nožem prema djelatnici zaduženoj za održavanje sigurnosti u školi (1967.), no ona je uspjela pobjeći, nakon čega se okrenuo prema 59-godišnjoj spremačici zamahujući nožem u ruci te joj zadao ubode nožem u tijelo, a u daljnjem napadu spriječen je dolaskom drugih zaposlenika škole, izvijestio je DORH.

Zaustavila su ga dvojica nastavnika

Podsjetimo, napadača su tad zaustavila dvojica nastavnika. Uz Maria Božurića, koji u školi predaje tehničku skupinu predmeta, intervenirao je i zaposlenik susjedne Strojarske tehničke škola Frana Bošnjakovića. Profesor Božurić na dan napada je novinarima opisao događaj, a njegov iskaz pročitajte ovdje.

Spremačica je u napadu također zadobila teške po život opasne ozlijede, ali joj je život spašen u bolnici. DORH navodi da postoji osnovana sumnja da je događaj vidjelo devetero učenika iste škole, uslijed čega su doživjeli osjećaj straha i ugroženosti.

Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo predložilo je da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac za mladež prihvatio je prijedlog.