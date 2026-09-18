Država uvela početak nastave za sve u 9 sati. Roditelji tuže školu zbog njihove odluke

Novost u Estoniji - sve škole trebaju započinjati nastavu u isto vrijeme, u devet sati. Iznimke su moguće uz opravdane razloge, što je dovelo do suda.

Od početka ove školske godine nastava u estonskim školama treba započinjati u isto vrijeme, u devet sati ujutro. Tako je odlučila Vlada u posebnoj regulaciji još lani, ali su školama dali rok od više od godinu dana za prilagodbu. Škola u Estoniji ranije je uglavnom počinjala oko osam sati.

No, škole i dalje imaju autonomiju unatoč novoj regulaciji. Ako imaju opravdan razlog, škole mogu nastavu započinjati u drugom vremenu. Razljutilo je to dio roditelja u školi u okolici Tartua, drugog najvećeg grada Estonije. Zbog toga idu na sud, piše javni medijski estonski servis ERR.ee.

Iz Grada kažu da bi promjena javnog prijevoza bila preskupa pa ne mogu kretati u devet

Kako navode, ta je škola zadržala dugogodišnju praksu početka nastave u osam sati. Zamjenik gradonačelnika Agu Laas kazao je da početak nastave ne mogu promijeniti jer bi promjena i prilagodba javnog prijevoza za učenika bila komplicirana i preskupa. Spomenuo je iznos od 500.000 eura. U školi su proveli anketu koja je pokazala da jedna trećina želi nastavu u devet, jedna trećina to ne želi, dok jedna trećina nema preferenciju, navodi ERR.ee.

No, roditelji tvrde da je anketa metodološki manjkava. Osamnaest roditelja tužilo je školu sa zahtjevom da nastave počinje u devet sati, nakon što je 142 roditelja još ovog proljeća potpisalo peticiju. Tumače kako istraživanja pokazuju da kasniji početak nastave koristi zdravlju djece. Navode da djeca zbog ranog ustajanja budu umorna cijeli dan, a ne samo ujutro, prenosi ERR.ee. Suđenje bi trebalo započeti u studenom. Zamjenik gradonačelnika zasada je kazao kako bi se možda sljedeće školske godine početak nastave mogao pomaknuti na devet sati.

Isto, zamjenik gradonačelnika odgovornost je pokušao prebaciti na roditelje. Istaknuo je da oni trebaju brinuti o rasporedu spavanja djece te odlasku u krevet u deset sati umjesto korištenja mobitela do ponoći. Roditelji su odgovorili da nije tek tako tinejdžera uputiti na spavanje te da se njihova tijela drukčije ponašaju. Njihov cirkadijani ritam traži da idu spavati kasnije i duže spavaju ujutro, rekli su roditelji za ERR.ee.

Ova škola nije jedina koja je napravila iznimku. Prve ankete pokazuju da većina škola još ne započinje nastavu u devet sati, uglavnom zbog neusklađenog javnog prijevoza ili termina izvanškolskih aktivnosti.

Tri tisuće naših čitatelja odlučilo da bi nastava trebala započinjati u 8:00

Podsjetimo, srednja.hr otvorila je ovog ljeta temu početka nastave u Hrvatskoj nakon što se dio roditelja pobunio u Bregani. Tamo učenici viših razreda umjesto u osam sati po novome nastavu započinju u 7:30 sati. U našoj anketi sudjelovalo je tri tisuće čitatelja i odlučilo da je najbolji početak nastave 8:00 sati ujutro. Kako god, liječnici smatraju da je 7:00 ili 7:30 definitivno prerani početak nastave.

- Za mlađu djecu početak u osam sati može biti prihvatljiviji jer ona u pravilu ranije postaju pospana i ranije se bude. Ipak, i za njih treba uzeti u obzir vrijeme putovanja do škole, jutarnju pripremu i stvarno vrijeme ustajanja. Nastava koja formalno počinje u osam sati može za dijete koje dugo putuje značiti ustajanje već oko šest sati. Kada bi se sustav mogao organizirati prema potrebama učenika, bilo bi razumno da nastava za adolescente ne počinje prije 8:30. Naravno, školski raspored ovisi i o smjenskom radu, prijevozu, radnom vremenu roditelja, izvannastavnim aktivnostima i prostornim mogućnostima škola. To su stvarni organizacijski problemi, ali biologija adolescenata zbog njih neće se promijeniti, kazao nam je ranije liječnik Zoran Đogaš, voditelj Centra za medicinu spavanja na Medicinskom fakultetu u Splitu.

Spomenimo i da su estonske škole lani uvele još noviteta. Pauza za ručak mora trajati barem dvadeset minuta i tih dvadeset minuta mora biti odvojeno upravo za jelo, ne računajući vrijeme provedeno u redu za hranu. Svaka škola mora uključiti najmanje 20 minuta tijekom dana za aktivnosti na otvorenom te osigurati siguran i natkriven prostor za bicikle i romobile. Isto, nastava nije dozvoljena u učionicama gdje temperatura prelazi 27 stupnjeva.