Kako izgleda jedan dan u cjelodnevnoj školi? Veće satnice nekih predmeta, duži odmori

Jesu li učenici u cjelodnevnoj školi uspješniji? Napravljena analiza, ovo su rezultati
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19. rujan 2026.
Eksperiment cjelodnevne škole nastavlja se i ove godine u dijelu osnovnih škola. Provjerili smo koliko su dugo učenici u školi i kakav im je raspored.
I ove se školske godine, četvrtu zaredom, nastavlja eksperiment cjelodnevne osnovne škole u 60-ak ustanova. U tim školama cjelodnevna je ušla u sve razrede, od prvog do osmog. Radi se o reformi koja bi jednog dana, iza 2030. godine kada se dograde sve škole kako bi prešle u jednosmjensku nastavu, trebala postati svakodnevica. Država se na nju odlučila jer je Hrvatska na začelju liste Europske unije po vremenu kojeg učenici provode u školi za nastavu i učenje.
Kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objasnilo u dokumentu objašnjenja eksperimenta, cjelodnevna škola treba i indirektno voditi većem dostupnom vremenu za roditelje i obitelj. Ali i znatno većem raspoloživom izvanškolskom vremenu koje učenicima stoji na raspolaganju za igru i druženje s vršnjacima, istaknuli su. Naime, cjelodnevna škola odvija se u četiri dijela u danu : A1 - redovita i izborna nastava sukladno kurikulumu, A2 - program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja, B1 - izvannastavne aktivnosti i B2 - izvanškolske aktivnosti.
Konkretno, A1 program predstavlja školu u smislu te riječi kako je danas zamišljamo. Tu su glavni predmeti. Tijekom svih razreda osnovne škole povećana je satnica Hrvatskog i Matematike za jedan nastavni sat. Dosadašnji predmet Priroda i društvo u razrednoj nastavi formiran je su u dva predmeta: Prirodoslovlje te Društvo i zajednica. Učenici viših razreda slušaju Prirodoslovlje i Geografiju.
Od petog do osmog povećana je satnica Geografije. Za Likovni i Glazbeni u razrednoj nastavi predviđena su tri sata te ih učitelji mogu izvoditi kao kombinaciju. Povećana je i satnica Tjelesnog. U razrednoj nastavi tjelesni predaju predmetni učitelji, odnosno kineziolozi, a ne učitelji razredne nastave. U petom i šestom razredu povećana je satnica Tehničkog. Isto, drugi strani jezik od četvrtog razreda nadalje postaje obvezan. Također, svaki se dan odvija obavezna rekreacijska stanka za sve učenike. Ideja je da svaki učenik ima najmanje jedan školski sat tjelesnih aktivnosti na dan u sklopu škole.
U cjelodnevnoj je uvedeno nekoliko novih predmeta - Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, Praktične vještine, Informacijske i digitalne kompetencije te Svijet i ja. Praktične vještine nalik su nekadašnjem domaćinstvu, odvijaju se jedan sat tjedno, dok je Svijet i ja predmet o kritičkom razmišljanju te je trenutačno alternativa Vjeronauku. Od prvog do osmog razreda uvodi se obavezni nastavni predmet Informacijske i digitalne kompetencije u trajanju od jednog nastavnog sata na tjedan. Time je satnica Informatike zapravo smanjena.
A2 program nije redovita nastava ni njezino produljenje, već aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje vještina i tehnika učenja, usvajanje učinkovitih pristupa i stilova rada, otklanjanje prepoznatih poteškoća i jačanje kapaciteta samostalnog rada, stoji u dokumentu Ministarstvu. Fokus je i na prepoznavanju i razvijanju interesa i sposobnosti svakog pojedinog učenika, objasnilo je Ministarstvo. U obveznom dijelu programa A2 od četiri nastavna sata sudjeluju svi učenici, a u izbornom dijelu programa A2 od 4 sata sudjeluju učenici koji iskažu interes, čiji roditelji to žele.
B1 i B2 programima nastoji se povećati broj učenika koji sudjeluju u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. U izvanškolskima, tumači Ministarstvo, učenici često ne sudjeluju zbog potrebe plaćanja, nedostupnosti organiziranih aktivnosti, poteškoća u organizaciji odlazaka i dolazaka i slično. Oba programa odvijaju se dominantno u školi. Za B1 programe sudjelovanje je besplatno, a za B2 oni se financiraju u velikoj mjeri, stoji u opisu eksperimenta. U B1 programu najmanje 20 posto aktivnosti u razrednoj, odnosno 30 posto aktivnosti u predmetnoj nastavi mora biti usmjereno na tjelesnu, zdravstvenu i fizičku dobrobit učenika. Kako škole provode B1 programe, među kojima jesu Gimnastika, Mladi ekolozi ili Slikarstvo i scenografija, pročitajte ovdje.
Koliko su učenici obavezno u školi?
Začetak cjelodnevne škole u osam je sati ujutro. Učenici razredne nastave, od prvog do četvrtog razreda, u školi su obično od osam do 14:05 sati. Učenici viših razreda, od petog do osmog, pak su u školi od osam do 14:40 sati. Naime, u tom periodu odvija se A1 i obvezni dio A2 programa. S time kako valja napomenuti da nekim danima završetak može biti i ranije, ako se obvezna satnica A2 programa od četiri sata tjedno ispuni ranije.
Nakon 14:05 ili 14:40 nastavlja se A2 program po želji, kao i B1 te B2 programi. Oni nisu obvezni za učenike.
- Svaka škola izrađuje raspored za sebe za potrebe svojih učenika. Ovisno o rasporedu, moguće je kraće ili duže trajanje aktivnosti Programa A1 i A2. Učenici razredne uključeni su prosječno do 14 sati u Programa A1 i Programa A2, a učenici predmetne nastave prosječno do 15 sati. U navedeno vrijeme uključeni su besplatni školski ručak, drugi oblici prehrane, odmori i osmišljeno slobodno vrijeme uključeno. Ovisno o samom rasporedu koji svaka škola specifično izrađuje za potrebe svojih učenika, moguće je u pojedinim danima kraće ili duže obvezno trajanje aktivnosti Programa A1 i A2. Nakon obveznog vremena za sve učenike, organiziraju se aktivnosti izbornog A2, B1 i B2 programa za dio učenika, učenika koji dobrovoljno sudjeluju i kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi tih učenika, navelo je Ministarstvo obrazovanja.
Jesu li učenici u cjelodnevnoj školi uspješniji? Napravljena analiza, ovo su rezultati
Osmaši iz cjelodnevne škole riješili su nacionalni ispit iz Hrvatskog 3,4 posto bolje od onih koji nisu uključeni u eksperiment.
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Nastavni sati i dalje traju 45 minuta te nakon svakog postoji odmor. U razrednoj nastavi nakon prvog sata slijedi doručak, odnosno odmor od 10 minuta. Nakon drugog sata na redu je odmor od 10 minuta. Poslije trećeg sata ide rekreacijska pauza do maksimalno 25 minuta. Nakon četvrtog sata odmor je deset minuta, nakon petog ručak do maksimalno 40 minuta. Potom slijedi obvezni dio A2 programa.
U predmetnoj nastavi nakon prvog sata odmor je pet minuta, nakon drugog sata slijedi doručak od 10 minuta. Poslije trećeg sata ide rekreacijska stanka od maksimalno 20 minuta. Nakon četvrtog i petog sata odmori su pet minuta, dok iza šestog u 13:15 sati ide ručak do maksimalno 40 minuta. Naposljetku je obvezni A2 program.
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