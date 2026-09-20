Učitelji kod nas sve više pomažu učenicima, a oni sve gori: Pola ih kaže da ne vole učiti

Prošlog tjedna predstavljeni su rezultati OECD-ova istraživanja PISA 2025. Riječ je o globalnom testu znanja učenika i upitniku o mišljenjima o obrazovnim temama. Nažalost, hrvatski učenici u svim su glavnim područjima bili ispod prosjeka OECD-a, a zabrinjavajući je podatak da su na mobitelima provodili više vremena od prosjeka razvijenih zemalja.

Istraživanje je pokazalo da nastavnici u Hrvatskoj unazad zadnjih 10 godina značajno više pomažu učenicima. Udio učenika koji je odgovorio da im nastavnik prirodoslovnih predmeta pomaže u učenju od 2015. do 2025. povećao se za čak 18 postotnih bodova (s 49,7 na 67,7 posto).

Povećao se udio učenika koji su odgovorili pozitivno i na druga pitanja o podršci nastavnika, što znači da su nastavnici, prema odgovorima učenika, više zainteresirani za napredak svakog učenika, češće pružaju dodatnu pomoć učenicima kojima je potrebna, češće objašnjavaju gradivo dok ga učenici ne shvate te im češće daju priliku da iznesu svoje mišljenje. Detaljne postotke o tome možete proučiti u priloženom vizualu.

Promjene podrške nastavnika | Foto: PISA 2025.

U Hrvatskoj su učenici manje znatiželjni od prosjeka

Međutim, i znatiželja i ustrajnost učenika globalno su u padu. Istraživanjem je utvrđeno i da sustavi u kojima se bilježi pogoršanje određenih stavova povezanih sa znatiželjom također imaju tendenciju bilježiti pogoršanje stavova povezanih s ustrajnošću tijekom istog razdoblja.

- Iako to ne podrazumijeva nikakav smjer uzročno-posljedične povezanosti između znatiželje i ustrajnosti, upućuje na šire slabljenje i početne sklonosti učenika angažiranju i njihove spremnosti da ne odustaju kada učenje postane zahtjevno, navedeno je u zaključcima istraživanja.

U Hrvatskoj je gotovo jednak udio učenika koji vole i koji ne vole učiti nove informacije. Kao što možete vidjeti iz priloženog vizuala, u Hrvatskoj ni 80 posto najustrajnijih učenika ne navodi da vole učiti nove informacije. Što se tiče najmanje ustrajnih učenika, niti 40 posto njih ne voli učiti nove informacije. Iz tablice je jasno vidljivo da su učenici u prosjeku OECD-a puno znatiželjniji na svim razinama ustrajnosti.

Znatiželja učenika | Foto: PISA 2025.

Djevojčice su puno znatiželjnije od dječaka

U globalu djevojčice puno češće prepoznaju vrijednost obrazovanja za svoju budućnost te češće odgovaraju da ih škola uči nečemu što će im jednog dana biti korisno za posao.

Istraživanje je setom pitanja mjerilo znatiželju i ustrajnost učenika kao dvije poželjne osobine, odnosno indikatore motivacije za učenje. U globalu djevojčice i učenici iz bolje stojećih socioekonomskih obitelji pokazuju značajno više razine znatiželje od dječaka i učenika iz slabije stojećih obitelji.

Podrška obitelji pada, u Hrvatskoj i više od prosjeka

Međutim, podrška roditelja od prošlog PISA istraživanja, provedenog 2022. godine, pala je globalno, ali u Hrvatskoj i više od prosjeka. Globalni prosječni indeks u tri godine pao je za 19 bodova, a u Hrvatskoj za 22.

U istraživanju je istaknuto da postoji korelacija između podrške obitelji i boljih rezultata iz prirodoslovlja. Autori navode da je to prvenstveno posljedica roditeljskog interesa za svakodnevni život učenika te za njihov rad u školi.

S druge strane, razgovor s roditeljima o budućem obrazovanju negativno korelira s boljim rezultatima iz prirodoslovlja u zemljama OECD-a. Autori teoretiziraju da ta negativna povezanost proizlazi iz nastojanja roditelja da djecu s lošijim rezultatima motiviraju na učenje naglašavajući buduće koristi koje bi im obrazovanje moglo donijeti. Drugim riječima, autori smatraju da roditelji djece s lošijim ocjenama češće razgovaraju o budućnosti njihova obrazovanja, a ne da očekivanja roditelja o školskom uspjehu negativno utječu na ocjene učenika.

Promjene podrške roditelja | Foto: PISA 2025.

Učenici u Hrvatskoj iznad su prosjeka po osjećaju da pripadaju školi

Međutim, kada je u pitanju osjećaj pripadnosti školi, učenici iz Hrvatske iznad su prosjeka. Podaci o zadovoljstvu u školi, povezanosti s profesorima i kolegama te disciplini u školi prikupljali su se u obliku upitnika, dakle učenici su odgovarali na pitanja zaokruživanjem neke od ponuđenih opcija. U Hrvatskoj je u istraživanju sudjelovalo 6.424 učenika iz 273 škole. Većinu učenika, njih 2.203, u uzorku su činili gimnazijalci, a ukupno je sudjelovalo 3.305 djevojčica i 3.119 dječaka.

Osjećaj pripadnosti školi u istraživanju je prikazan odvojeno za dječake i djevojčice. U globalu veći osjećaj pripadnosti ostvaruju dječaci, a države u kojima djevojčice osjećaju veću pripadnost rijetke su iznimke (primjerice, Armenija). Indeks pripadnosti za prosjek OECD-a za djevojčice iznosi -0,02, a za dječake 0,21, dok u Hrvatskoj prosječni indeks pripadnosti za djevojčice iznosi 0,37, a za dječake 0,55.

Osjećaj pripadnosti školi | Foto: PISA 2025.

Važnost growth mindseta

U istraživanju se važnost stavlja i na koncept načina razmišljanja usmjerenog na razvoj (growth mindset). To je zapravo uvjerenje učenika da mogu razvijati svoju inteligenciju. Učenici koji usvajaju ovaj način razmišljanja češće će biti aktivniji, tražiti pomoć i povratne informacije te se općenito više truditi. Podaci istraživanja pokazuju da u zemljama OECD-a oko 69 posto učenika tako razmišlja, a taj je prosjek u Hrvatskoj vrlo blizu tom prosjeku, s time da je razlika u takvom načinu razmišljanja između djevojaka i dječaka veća nego u zemljama OECD-a.

U istraživanju je istaknuto da i učitelji značajno utječu na razvoj takvog načina razmišljanja. Učenici koji su naveli da ih učitelji češće potiču da nastave pokušavati čak i kada se suočavaju s teškoćama, u više od polovice zemalja češće navode da razmišljaju na taj način. Također, kod učenika koje učitelji češće potiču na ustrajnost, ovaj način razmišljanja povezan je s boljim rezultatima u prirodoslovlju u usporedbi s učenicima koje učitelji rjeđe potiču.

- Zanimljivo je da se ovi nalazi razlikuju ovisno o razini postignuća. Kada je riječ o uvjerenjima i praksama učitelja, povezanosti često nisu statistički značajne među učenicima s niskim postignućem. S druge strane, među učenicima koji su ostvarili srednje ili visoke rezultate, oni koji imaju growth mindset češće navode veću podršku učitelja te da ih učitelji češće potiču da budu ustrajni, zaključuju autori.