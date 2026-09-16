Što rade oni koji završe samo gimnaziju? Jedno radno mjesto dominira, evo i što odabiru za prekvalifikaciju

Oni koji završe samo gimnaziju u posljednjih godinu dana najčešće su se zapošljavali na radnom mjestu prodavača i konobara.

U gimnazijama diljem Hrvatske trenutačno sjedi oko 43 tisuće školaraca. Oko 10 tisuća njih godišnje izađe na državnu maturu koja im je obvezni ispit za završetak srednjoškolskog obrazovanja. No, ne upišu svi nužno studij, dio njih se nakon gimnazije zapošljava.

Najviše se zapošljavaju na radnom mjestu prodavača i konobara

Prema podacima koje smo zatražili od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), od rujna 2025. godine pa do kolovoza 2026. iz evidencije HZZ-a na temelju radnog odnosa ukupno je zaposleno 3.496 osoba koje su završile samo gimnaziju. Najčešća radna mjesta na koja odlaze su prodavač i konobar.

- Osobe sa završenom gimnazijom iz evidencije nezaposlenih najčešće su se zapošljavale na temelju radnog odnosa u zanimanjima prodavača (470 osoba ili 13,4 posto), konobara (339 osoba ili 9,7 posto) i administrativnog službenika (302 osobe ili 8,6 posto). Slijede zanimanja pomoćnika u nastavi (130 osoba ili 3,7 posto) i recepcionara (123 osobe ili 3,5 posto), navode iz HZZ-a.

Podaci pokazuju trend smanjenja broja registriranih nezaposlenih osoba sa završenom gimnazijom. No, valja naglasiti da se i ukupno smanjuje broj nezaposlenih.

- U razdoblju od siječnja do kolovoza 2026. u evidenciji Zavoda prosječno je bilo 2.439 osoba s tom razinom obrazovanja, što je 13,1 posto manje nego u istom razdoblju 2025., kada ih je prosječno bilo 2.808. Prosječan broj nezaposlenih sa završenom gimnazijom u tom se razdoblju smanjivao iz godine u godinu, s 4.057 osoba u 2022. na 2.439 osoba u 2026., što predstavlja smanjenje od 39,9 posto. Navedeno smanjenje treba promatrati i u kontekstu smanjenja ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba, navode iz HZZ-a.

Neki se odlučuju i na prekvalifikaciju, najčešće za pomoćnike u nastavi

Općenito gledajući, u prvih osam mjeseci ove godine među zanimanjima za koja su poslodavci kao najnižu razinu obrazovanja navodili srednju školu u trajanju od četiri i više godina nalazili su se, među ostalim, pomoćnici u nastavi, administrativni službenici, recepcionari, prodavači i komercijalisti.

- Navedeni podaci mogu poslužiti kao pokazatelj poslova koji, ovisno o dodatnim uvjetima poslodavca, mogu biti dostupni i osobama sa završenom gimnazijom, ali ih ne treba tumačiti kao preporuku za pojedina zanimanja niti kao pokazatelj deficitarnosti, naglašavaju iz HZZ-a.

Osim što mogu na fakultet ili se odmah zaposliti, treća opcija za osobe sa završenom gimnazijom je i prekvalifikacija u novo zanimanje. Takvo stjecanje novih vještina i to besplatno, moguće je i putem vaučera koje HZZ nudi od 2022. godine. Njih mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života. U ove četiri godine vaučere je koristilo nešto više od tisuću osoba sa završenom gimnazijom.

- Od početka provedbe putem sustava vaučera ukupno je dodijeljeno 68.717 vaučera, od čega 33.209 za stjecanje digitalnih vještina, 9.591 za stjecanje zelenih vještina te 25.917 za stjecanje ostalih vještina traženih na tržištu rada. Od ukupnog broja dodijeljenih vaučera, 1.107 vaučera dodijeljeno je korisnicima sa završenom gimnazijom, ističu iz HZZ-a.

Dodaju i da su među njima najpopularniji, trenutno dostupni programi pomoćnik u nastavi, operativni djelatnik za sigurnost u školama, osobni asistent, njegovatelj u skrbi o starijim i nemoćnim osobama te program putem kojeg se korisnici izučavaju za gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Moguće i korištenje mjere osposobljavanja na radnom mjestu

Uz ove vaučere, nezaposlenim osobama je u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja dostupno osposobljavanje na radnom mjestu. Cilj te mjere je nezaposlenim osobama omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom vremena. I to, kako i naziv sugerira, kroz učenje na radnom mjestu ili kombinirano u obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu.

- Zahtjev mogu podnijeti poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija, koji imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji iskazuju potrebe za radnicima traženih kompetencija ili pružaju mogućnosti za samozapošljavanje radnika (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge). Prihvatljivi troškovi su troškovi mentorstva do maksimalnog iznosa od 300 eura mjesečno, ovisno o složenosti poslova. Nezaposlenim osobama isplaćuje se novčana pomoć, trošak prijevoza te trošak posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje, navode iz HZZ-a.