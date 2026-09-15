Krizni tim ostaje u zagrebačkoj školi: 'Ovo nije prvi nož u školi ove godine, učenik i dalje ide na nastavu'

U školi za vrijeme napada bila dvojica zaštitara: 'Znamo malo više detalja, ali…'
U zgradi Elektrotehničke škole jutros su bila dvojica zaštitara. Istražuje se i njihova reakcija, a krizni tim pružat će pomoć i za vikend.
11:53 4 d 11.09.2026
15. rujan 2026.
Nakon napada nožem u zagrebačkoj školi, sindikalist Zrinko Turalija upozorava na raniji slučaj u Varaždinu i propuste sustava.
Početak nove nastavne godine obilježio je napad nožem u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Počinio ga je učenik prvog razreda koji je teško ozlijedio svog vršnjaka i spremačicu te pokušao ozlijediti djelatnicu za sigurnost. Trendovi nasilja i sigurnost u školama bili su tema sinoćnjeg Otvorenog HRT-a.
Ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Momir Karin jučer je posjetio školu u kojoj se nastava odvijala prema redovitom rasporedu. Krizni tim za pružanje psihološke pomoći i dalje ostaje u školi, a pomoć je tijekom vikenda potražilo 50 nastavnika i učenika.
- Oni su pokazali stvarno veliku pomoć i ravnatelj je stvarno zahvalan za sve ono što mu se pomaže. Svi smo tu zajedno da ovaj incident koji nas je sve potresao što lakše prebrodimo, rekao je Karin.
Dodao je i da počinitelj također zahtijeva stručnu pomoć, dodavši da njegova obitelj 'sigurno prolazi teške dane' te da će i njima trebati pomoć.
U školi za vrijeme napada bila dvojica zaštitara: 'Znamo malo više detalja, ali…'
U zgradi Elektrotehničke škole jutros su bila dvojica zaštitara. Istražuje se i njihova reakcija, a krizni tim pružat će pomoć i za vikend.
11:53 4 d 11.09.2026
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14:52 4 d 11.09.2026
Gost Otvorenog bio je i Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Istaknuo je važnost reakcije djelatnika, profesora i spremačice.
- Kad smo prošle godine nakon tragičnog događaja u Prečkom tražili da Ministarstvo plati tetama spremačicama dežurstva na vratima, jer su uglavnom one djelovale u tom prelaznom periodu, oni za to nisu imali sluha. Zato mi je pomalo licemjerno kad slušamo ovih dana poruke upravo iz Ministarstva u kojima se izražava velika zahvalnost, naglasio je Turalija na HRT-u.
Otkrio je i da se ove godine dogodio incident u Varaždinu – učenik je donio nož na praksu, ali ostao je u školi iako mu je izrečena mjera isključenja.
- Ovo nije prvi nož koji smo imali u obrazovnom sustavu ove godine. Naime, imali smo slučaj i u Varaždinu ove godine u jednoj školi, gdje je dijete u praktikum za praktičnu nastavu donijelo veliki kuharski nož. Nama su se u Sindikat javile kolegice koje su tražile zaštitu jer su se osjećale ugroženo nastaviti nastavu s tim djetetom. Da skratim priču: posljedica je nedjelotvoran sustav, znate što se dogodilo u toj školi? Nastavničko vijeće je izglasalo mjeru isključenja iz škole jer kad donesete oštri ili ubojiti predmet ili kad nekoga emocionalno ili fizički povrijedite predstavlja ponašanje koje ulazi u najteže oblike ponašanja, a jedina mjera u srednjim školama je isključenje, rekao je Turalija u Otvorenom HRT-a.
Dodao je kako to isto dijete i dalje ide u tu školu, u drugi razred.
- Završila je nastavna godina, a ravnatelj nije iskoristio svoju ovlast da na osam dana suspendira učenika iz nastavnog procesa. To dijete ima ADHD i to su uzeli kao olakotnu okolnost da ono ostane u razredu, kazao je Turalija.
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Marija Crnković, klinička psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba na pitanje zašto djeca posežu za oružjem je naglasila kako je 'teško dati odgovor' te da postoji čitav niz mogućih uzroka, od bioloških karakteristika, uvjeta odrastanja, ranijih iskustava ili moguće izloženosti nekakvom nasilju otprije. Dodala je i kako je kod bilo kakvog nasilnog ponašanja potrebno reagirati uključujući od najmanjih znakova nasilja te od najranije dobi djetetovog razvoja, ali na adekvatan način.
- Nećemo za svaku dječju svađu ili kad se potuku u parku dok su niže kronološke dobi zvati policiju i alarmirati sustav. Međutim, ako se to događa učestalo, opetovano i ako izaziva ozbiljnije i dugotrajnije posljedice kod jednog ili više djece i ako stručnjaci koji su u bližoj okolini djeteta ne uspijevaju riješiti nasilno ponašanje u nekakvom razumnom vremenskom roku onda se definitivno mora uključiti dodatan broj stručnjaka, ustvrdila je Crnković u Otvorenom poručivši da bi djeca od najranije dobi trebala dobivati poruku da nasilje nije prihvatljivo i ima svoje posljedice.
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