Koliko je profesora emeritusa proglašeno za prvog mandata rektora Lakušića? Na svakog odlazi 406 eura mjesečno

Sveučilište u Zagrebu godišnje u pravilu dodjeljuje 16 počasnih naslova professor emeritus Universitatis Zagrabiensis. Profesori emeritusi mogu postati umirovljeni redoviti profesori u trajnom izboru koji imaju posebne zasluge za razvoj i unaprjeđenje sveučilišta te priznati domaći i međunarodni znanstveni doprinos. Tim činom mogu sudjelovati u izvođenju nastave na doktorskim studijima i imaju savjetodavnu ulogu.

Najveće hrvatsko sveučilište broji više od 200 profesora emeritusa. Svaki profesor emeritus, izuzev onih koji su redoviti članovi HAZU-a, mjesečno dobiva naknadu. Ona je u bruto iznosu 406,63 eura. Sama procedura je takva da počasni naslov dodjeljuje Senat na prijedlog Rektorskoga kolegija u širem sastavu te na temelju izvješća Povjerenstva koje ocjenjuje kandidate.

Koliko je počasnih naslova dodijeljeno u mandatu Stjepana Lakušića?

Provjerili smo koliko je profesora dobilo titulu profesor emeritus u prvom mandatu aktualnog rektora Stjepana Lakušića. Podsjetimo, Lakušić je ovu poziciju preuzeo 2022. godine, a u ožujku ove godine potvrđen mu je novi mandat, koji započinje 1. listopada 2026. godine i traje do 2030. godine.

U akademskoj godini 2022./2023. Senat je prihvatio izbor 15 novih profesora emeritusa. To su bili Maja Rodica Virag s Akademije dramske Umjetnosti, Mirjana Matijević Sokol s Fakulteta hrvatskih studija, Marko Pranjić s Fakulteta hrvatskih studija, Toma Udiljak s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Nenad Moačanin s Filozofskog Fakulteta, Vedrana Spajić-Vrkaš s Filozofskog fakulteta, Milena Žic Fuchs s Filozofskog fakulteta, Mladen Božičević s Geotehničkog fakulteta, Damir Boras s Grafičkoga fakulteta, Željko Potočnjak s Pravnog fakulteta, Vladimir Mrša s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Asja Čelebić sa Stomatološkoga fakulteta, Marijan Herak s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Vladimir Mrljak s Veterinarskog fakulteta i Željko Štih s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Brojka iz godine u godinu raste

Nadalje, 2023./2024. Senat je prihvatio izbor 17 novih profesora emeritusa. Bili su to Hrvoje Banfić s Medicinskog fakulteta, Predrag Sikirić s Medicinskog fakulteta, Velimir Sušić s Veterinarskog fakulteta, Melita Kovačević s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Branka Matković s Kineziološkog fakulteta, Marina Ajduković s Pravnog fakulteta, Dalibor Čepulo s Pravnog fakulteta, Zygfryd Eckardt Gehrmann s Fakulteta hrvatskih studija, Morana Čale s Filozofskog fakulteta, Miljenko Jurković s Filozofskog fakulteta, Vlasta Ćosović s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Marko Tadić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zoran Vondraček s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Tonči Žarnić s Arhitektonskog fakulteta, Dubravko Rogale s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Branko Mihanović s Muzičke akademije i Vlatka Oršanić s Muzičke akademije.

U sljedećoj akademskoj godini, 2024./2025., počasno zvanje dobilo je 19 profesora Sveučilišta u Zagrebu. Njihova imena su Karmela Barišić s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Petar Džaja s Veterinarskoga fakulteta, Marijan Klarica i Adriana Vince s Medicinskoga fakulteta, Duška Ćurić s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Tajana Krička s Agronomskoga fakulteta, Marjeta Mišigoj-Duraković s Kineziološkoga fakulteta, Darko Polšek s Filozofskog fakulteta, Ivan Prskalo s Učiteljskog fakulteta, Vjeran Strahonja s Fakulteta organizacije i informatike, Dubravka Matković Čalogović i Mirko Orlić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Davor Pavelić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Bojan Baletić s Arhitektonskog fakulteta, Zvonimir Guzović s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Vedran Mornar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zrinko Ogresta s Akademije dramske umjetnosti te Duje Jurić i Ante Rašić s Akademije likovnih umjetnosti.

Još uvijek se ne zna točan broj za 2025./2026.

Kad je riječ o akademskoj godini 2025./2026., prema trenutačnim javno dostupnim podacima, ova titula potvrđena je za 11 profesora. Važno je pritom napomenuti da su to podaci do 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu, uključujući i nju. Zapisnik s 10., koja se održala 8. rujna 2026., još uvijek nije javno objavljen, pa ne možemo znati je li titula potvrđena još nekim profesorima. Na službenoj stranici Sveučilišta u Zagrebu stoji da će se objaviti po potvrdi zapisnika na 11. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Imena 11 profesora koji su do sada prihvaćeni u ovoj akademskoj godini su Lajoš Žager s Ekonomskog fakulteta, Danko Diminić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Željan Maleš s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Adrijan Barić s Fakultet elektrotehnike i računarstva, Lidija Beketić-Orešković s Medicinskog fakulteta, Zdenko Kovačić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Lidija Kozačinski s Veterinarskog fakulteta, Ratko Magjarević s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sadko Mandžuka s Fakulteta prometnih znanosti, Sven Seiwerth s Medicinskog fakulteta te Zdravko Virag s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Dakle, tijekom mandata rektora Lakušića titulu profesor emeritus do sada je dobilo 62 profesora.