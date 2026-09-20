Novosti Koliko je profesora emeritusa proglašeno za prvog mandata rektora Lakušića? Na svakog odlazi 406 eura mjesečno

Koliko je profesora emeritusa proglašeno za prvog mandata rektora Lakušića? Na svakog odlazi 406 eura mjesečno

Korana Povijač
Korana Povijač

20. rujan 2026.

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Koliko je profesora emeritusa proglašeno za prvog mandata rektora Lakušića? Na svakog odlazi 406 eura mjesečno

Stjepan Lakušić, predavaonica | foto: srednja.hr, Canva

Svaki profesor emeritus, izuzev onih koji su redoviti članovi HAZU-a, mjesečno dobiva naknadu. Ona je u bruto iznosu 406,63 eura.

Sveučilište u Zagrebu godišnje u pravilu dodjeljuje 16 počasnih naslova professor emeritus Universitatis Zagrabiensis. Profesori emeritusi mogu postati umirovljeni redoviti profesori u trajnom izboru koji imaju posebne zasluge za razvoj i unaprjeđenje sveučilišta te priznati domaći i međunarodni znanstveni doprinos. Tim činom mogu sudjelovati u izvođenju nastave na doktorskim studijima i imaju savjetodavnu ulogu.

Najveće hrvatsko sveučilište broji više od 200 profesora emeritusa. Svaki profesor emeritus, izuzev onih koji su redoviti članovi HAZU-a, mjesečno dobiva naknadu. Ona je u bruto iznosu 406,63 eura. Sama procedura je takva da počasni naslov dodjeljuje Senat na prijedlog Rektorskoga kolegija u širem sastavu te na temelju izvješća Povjerenstva koje ocjenjuje kandidate.

Koliko je počasnih naslova dodijeljeno u mandatu Stjepana Lakušića?

Provjerili smo koliko je profesora dobilo titulu profesor emeritus u prvom mandatu aktualnog rektora Stjepana Lakušića. Podsjetimo, Lakušić je ovu poziciju preuzeo 2022. godine, a u ožujku ove godine potvrđen mu je novi mandat, koji započinje 1. listopada 2026. godine i traje do 2030. godine.

U akademskoj godini 2022./2023. Senat je prihvatio izbor 15 novih profesora emeritusa. To su bili Maja Rodica Virag s Akademije dramske Umjetnosti, Mirjana Matijević Sokol s Fakulteta hrvatskih studija, Marko Pranjić s Fakulteta hrvatskih studija, Toma Udiljak s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Nenad Moačanin s Filozofskog Fakulteta, Vedrana Spajić-Vrkaš s Filozofskog fakulteta, Milena Žic Fuchs s Filozofskog fakulteta, Mladen Božičević s Geotehničkog fakulteta, Damir Boras s Grafičkoga fakulteta, Željko Potočnjak s Pravnog fakulteta, Vladimir Mrša s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Asja Čelebić sa Stomatološkoga fakulteta, Marijan Herak s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Vladimir Mrljak s Veterinarskog fakulteta i Željko Štih s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

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Brojka iz godine u godinu raste

Nadalje, 2023./2024. Senat je prihvatio izbor 17 novih profesora emeritusa. Bili su to Hrvoje Banfić s Medicinskog fakulteta, Predrag Sikirić s Medicinskog fakulteta, Velimir Sušić s Veterinarskog fakulteta, Melita Kovačević s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Branka Matković s Kineziološkog fakulteta, Marina Ajduković s Pravnog fakulteta, Dalibor Čepulo s Pravnog fakulteta, Zygfryd Eckardt Gehrmann s Fakulteta hrvatskih studija, Morana Čale s Filozofskog fakulteta, Miljenko Jurković s Filozofskog fakulteta, Vlasta Ćosović s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Marko Tadić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zoran Vondraček s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Tonči Žarnić s Arhitektonskog fakulteta, Dubravko Rogale s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Branko Mihanović s Muzičke akademije i Vlatka Oršanić s Muzičke akademije.

U sljedećoj akademskoj godini, 2024./2025., počasno zvanje dobilo je 19 profesora Sveučilišta u Zagrebu. Njihova imena su Karmela Barišić s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Petar Džaja s Veterinarskoga fakulteta, Marijan Klarica i Adriana Vince s Medicinskoga fakulteta, Duška Ćurić s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Tajana Krička s Agronomskoga fakulteta, Marjeta Mišigoj-Duraković s Kineziološkoga fakulteta, Darko Polšek s Filozofskog fakulteta, Ivan Prskalo s Učiteljskog fakulteta, Vjeran Strahonja s Fakulteta organizacije i informatike, Dubravka Matković Čalogović i Mirko Orlić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Davor Pavelić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Bojan Baletić s Arhitektonskog fakulteta, Zvonimir Guzović s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Vedran Mornar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zrinko Ogresta s Akademije dramske umjetnosti te Duje Jurić i Ante Rašić s Akademije likovnih umjetnosti.

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Još uvijek se ne zna točan broj za 2025./2026.

Kad je riječ o akademskoj godini 2025./2026., prema trenutačnim javno dostupnim podacima, ova titula potvrđena je za 11 profesora. Važno je pritom napomenuti da su to podaci do 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu, uključujući i nju. Zapisnik s 10., koja se održala 8. rujna 2026., još uvijek nije javno objavljen, pa ne možemo znati je li titula potvrđena još nekim profesorima. Na službenoj stranici Sveučilišta u Zagrebu stoji da će se objaviti po potvrdi zapisnika na 11. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Imena 11 profesora koji su do sada prihvaćeni u ovoj akademskoj godini su Lajoš Žager s Ekonomskog fakulteta, Danko Diminić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Željan Maleš s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Adrijan Barić s Fakultet elektrotehnike i računarstva, Lidija Beketić-Orešković s Medicinskog fakulteta, Zdenko Kovačić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Lidija Kozačinski s Veterinarskog fakulteta, Ratko Magjarević s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sadko Mandžuka s Fakulteta prometnih znanosti, Sven Seiwerth s Medicinskog fakulteta te Zdravko Virag s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Dakle, tijekom mandata rektora Lakušića titulu profesor emeritus do sada je dobilo 62 profesora.

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