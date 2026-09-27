Jesu li instrukcije postale luksuz? 'Dijete se bori s gradivom, a obitelj jedva sklapa kraj s krajem'

Učenici masovno pohađaju instrukcije, a njihovi roditelji sat plaćaju oko 20 eura. Mnogi si to ne mogu priuštiti, ali tu su i besplatne instrukcije.

Većina učenika i roditelja s kojima smo razgovarali rekla nam je da instrukcije iz različitih predmeta plaćaju oko 20 eura po satu. S obzirom na to da samo jednim satom teško mogu 'pohvatati' dovoljno gradiva, cifra se penje i na 100-tinjak eura mjesečno ako je riječ o razdoblju ispita, ispravaka ili zaključnih ocjena.

Učenik Swen jedan je od rijetkih 'sretnika' koji su uspjeli pronaći instrukcije za 'svega' 13 eura po satu. Razlog je doduše taj što je instruktorica - bakina poznanica. U protivnom, smatra Swen, teško bi pronašao takve instrukcije.

- Mislim da je to u redu cijena. Meni su instrukcije bile vrlo korisne i stvarale napredak. Išao sam dva do tri puta tjedno, a sve je financirala moja baka koja poznaje instruktoricu. Do sada nisam imao potrebu za potragom za drugim instruktorima jer sam druge predmete uspijevao savladati sam, a da nije bilo moje bake, ne bih mogao naći ovakve instrukcije iz matematike, navodi Swen.

'Skupe su i cijene konstantno rastu'

Učenica Magdalena pohađala je instrukcije iz hrvatskog jezika, a cijena po satu uglavnom je bila 20 eura, što je, kaže ova učenica, ujedno i najčešća cijena. Iako su joj se isplatile, smatra da su repeticije skupe te ističe da cijene konstantno rastu, pa su se sada popele na čak 25 eura po satu.

- Kada sam tek krenula na instrukcije išla sam dva puta tjedno po sat vremena za 40 eura, a kasnije jednom tjedno za 20 eura. Definitivno postoje učenici koji si to ne mogu priuštiti, a ja sam prije uvijek gledala YouTube videe za pomoć. Mislim da je u redu za roditelje da snose taj trošak, ali naravno uvijek je poželjno da djeca nađu neki posao i financiraju svoje potrebe. Također, teško je pronaći osobu koja ima slobodne termine, pogotovo one koji ti odgovaraju, a najteže za pronaći je iz matematike, vjerojatno zbog velike potražnje jer je predmet zahtjevan ako ga ne vježbaš redovito. Ja sam svake instrukcije našla 'preko veze' i stvarno sam zadovoljna preporukom, priča nam Magdalena.

Za dio hrvatskih učenika i njihovih obitelji riječ je o luksuzu koji si ne mogu priuštiti. Da su instrukcije 'skup sport' potvrđuju nam i roditelji. Katjin sin na instrukcije krenuo već krajem osnovne, a nastavio je i u srednjoj školi, s matematikom, fizikom i termodinamikom. Jedan sat instrukcija plaćali su od 20 do 25 eura, a 'učitelja' su pronašli zahvaljujući društvenim mrežama.

- Adekvatnu osobu za instrukcije iz matematike i fizike sam pronašla putem Instagrama, a iz termodinamike putem škole. Nije teško pronaći pravu osobu, već treba vremena da instruktor 'legne' djetetu kao osoba, da ono stekne povjerenje i volju za radom. Sin je na instrukcije odlazio tri do četiri puta mjesečno po dva sata. Izdvajali bismo 195 eura. Bilo je situacija kada smo mislili i snalazili se za platiti djetetu instrukcije. Cijene su se otele kontroli, no djeci i učenicima je potrebno da ih se tako ohrabri. Dijete je radilo za vrijeme praznika, ali da bi se obuklo, kupilo sve potrebno za školu i polaganje kategorije za motor. Mi roditelji smo tu za ostalo, kao i repeticije, navodi Katja.

'Kada obitelj jedva pokriva osnovne životne troškove...'

Učenici nam kažu da njihovi kolege čije obitelji ne mogu platiti instrukcije često traže pomoć od vršnjaka ili pak besplatne instrukcije. S obzirom na to da je broj roditelja koji se za instrukcije moraju 'snalaziti' pozamašan, u Hrvatskoj postoje ljudi i platforme koji instrukcije nude - besplatno. Jedna od takvih je EduBridge na čelu s voditeljicom Adrianom Stubičar.

Kako stoji na službenoj stranici, riječ je o volonterskom projektu koji pruža besplatne online instrukcije djeci iz socijalno ugroženih obitelji širom Republike Hrvatske. Njihov cilj je osigurati jednake šanse za obrazovanje, 'jer znanje ne smije biti privilegija'.

U školskim krugovima nerijetko se može čuti da su upravo učenici slabijih socio-ekonomskih prilika ti kojima je češće potrebna pomoć u izvršavanju školskih obveza. To nam je potvrdila i Stubičar.

- Takvih je učenika iznimno puno, mnogo više nego što to javne statistike prikazuju. Učenici iz obitelji slabijeg socio-ekonomskog statusa nalaze se u višestruko nepovoljnijem položaju. Kada obitelj jedva pokriva osnovne životne troškove, privatne instrukcije, čije se cijene danas kreću i do 15 ili 20 eura po satu, postaju potpuni luksuz, priča nam Stubičar.

Osim financijskog aspekta, dodaje, u tim se obiteljima često javlja i digitalni te obrazovni jaz.

- Roditelji često nemaju potrebna znanja da sami pomognu djeci s kompleksnim gradivom, niti mogućnost da im osiguraju dodatne materijale. Tako se stvara zatvoreni krug u kojem dijete ne gubi samo ocjene, nego gubi samopouzdanje, osjeća sram pred vršnjacima i odustaje od vlastitih potencijala. Upravo je zato naš model besplatnih i diskretnih/anonimnih instrukcija ključan, jer čuva dignitet i djeteta i roditelja, objašnjava Stubičar.

Visoka potražnja pred kraj polugodišta i školske godine

EduBridge je pokrenut kao 12-mjesečna akcija s jasnom misijom: osigurati da nijedno dijete ne ostane prepušteno samo sebi samo zato što si obitelj ne može priuštiti privatne instrukcije. Od samog početka nude potpuno besplatne, individualizirane i online instrukcije iz ključnih školskih predmeta, a to su Matematika, Fizika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, Engleski jezik, Informatika te grupa stručnih predmeta, poput elektrotehnike. Mlađim učenicima nude i podršku u svladavanju gradiva Prirode i društva.

- Naš je cilj bio stvoriti sigurno i pristupačno okruženje u kojem učenik iz bilo kojeg dijela Hrvatske može dobiti kvalitetnu pomoć, potpuno besplatno i u potpunoj diskreciji, ističe Stubičar.

Kroz njihove je sustave tijekom dosadašnjeg rada prošlo više desetaka učenika iz osnovnih i srednjih škola diljem zemlje. Najveći pritisak i potražnju kontinuirano bilježe u tzv. STEM području. Matematika, Fizika i Kemija uvjerljivo su najtraženije, a odmah uz njih nalaze se Hrvatski i Engleski jezik.

- Važno nam je naglasiti da nam izrazito visoku potražnju stvaraju razdoblja pred kraj polugodišta i školske godine, kada se kod učenika nakupi strah od negativnih ocjena ili popravnih ispita, no mi nastojimo graditi kontinuitet kako bismo prevenirali taj stres i stvoriti dugoročne navike učenja, navodi Stubičar.

Besplatne instrukcije

Za volonterski oblik rada odlučili su se jer vjeruju da znanje ne smije imati cijenu niti dosezati samo do onih koji ga mogu platiti.

- Svaka od nas u timu osjetila je duboku unutrašnju potrebu da vlastito znanje, vrijeme i empatiju stavi u službu onih koji su u nepovoljnijem položaju. Kada gledate dijete koje se bori s gradivom, a znate da iza toga stoji obitelj koja jedva spaja kraj s krajem, ne možete ostati ravnodušni. Volonterstvo nam daje priliku da izravno smanjimo tu nejednakost i pokažemo toj djeci da nisu zaboravljena, da netko vjeruje u njih i da vrijednost njihovih snova ne ovisi o dubini roditeljskog novčanika, pojašnjava Stubičar.

Dotaknuli smo se i roditelja koji sve češće odgovornost za potrebu učenika za instrukcijama prebacuju na nastavnike. Dio roditelja smatra da bi učenici trebali na nastavi dobiti dovoljno znanja, tako da im dodatna pomoć, u vidu instrukcija izvan škole, ni ne bude potrebna. Stubičar je mišljenja da je prebacivanje krivnje isključivo na nastavnike pojednostavljivanje vrlo složenog sustavnog problema.

- Nastavnici u školama rade u pretrpanim razredima s 25 ili više učenika, sputani obimnim kurikulumom i strogim vremenskim okvirima. U takvim uvjetima, čak i najpredaniji nastavnik jednostavno nema fizičkog prostora posvetiti se svakom djetetu individualnim tempom, naglašava Stubičar.

'Traženje pomoći nije znak slabosti, nego hrabrosti'

Djeca, pojašnjava ova instruktorica, uče na različite načine. Kako kaže, nekome je potrebno tri puta ponoviti istu formulu kroz igru ili drugačiji slikoviti prikaz, što je u razrednoj nastavi teško izvedivo.

- Problem nije u tome što škola ne radi svoj posao, nego u tome što sustav ne ostavlja prostor za individualizirani pristup onima koji sporije usvajaju gradivo ili imaju rupe u predznanju. Instrukcije ne bi trebale biti zamjena za školu, nego premošćivanje tog jaza, a naša je dužnost osigurati da ta podrška bude jednako dostupna svima, a ne samo onima koji je mogu platiti, objašnjava Stubičar.

Za kraj poručuje svim učenicima i roditeljima koji se nalaze u teškoj situaciji da traženje pomoći nije znak slabosti, nego hrabrosti.

- EduBridge je nastao upravo iz ljubavi i solidarnosti prema vama. Naš je cilj da se nijedno dijete u Hrvatskoj više ne osjeća manje vrijednim ili zapostavljenim samo zato što mu obitelj ne može priuštiti privatne satove. Obrazovanje je temeljno pravo svakog djeteta, a na svima nama kao društvu leži odgovornost da to pravo učinimo stvarnim, zaključuje Stubičar.

Udruga Mali zmaj i instrukcije po principu 'jedan volonter - jedan učenik'

Besplatne instrukcije nudi i udruga Mali zmaj. S njima su počeli 2021. godine, i to na inicijativu tadašnjeg učenika XV. gimnazije Lovre Mlikotića, koji ih je pokrenuo u sklopu školskog projekta iz psihologije. U vrijeme nastave na daljinu primijetio je da je nekim učenicima teško pratiti gradivo bez dodatne podrške pa je, zajedno s još nekoliko učenika, odlučio svoje znanje i vrijeme podijeliti s djecom iz Malog zmaja, priča nam voditeljica projekata u udruzi Jasmina Zorko.

- Instrukcije se odvijaju po principu 'jedan volonter - jedan učenik', što omogućuje individualan pristup i prilagodbu potrebama svakog djeteta. Danas u programu sudjeluju srednjoškolci iz desetak zagrebačkih srednjih škola, a instrukcije se održavaju na više lokacija. Budući da su naši volonteri uglavnom gimnazijalci, možemo ponuditi pomoć iz gotovo svih predmeta koji se poučavaju u gimnazijskim programima, ovisno o potrebama učenika, priča nam Zorko.

Kad je riječ o brojkama za prošlu školsku godinu, broj (različite) djece koja su prošle godine pohađala njihove instrukcije jest 217. Broj dolazaka djece na instrukcije prošle godine je 2.339. Na matematiku je išlo 46 posto djece, na fiziku 14, kemiju 10, hrvatski jezik 9, povijest 6, geografija 6, biologija 3 i ostalo 6.

'Nastojimo smanjiti tu financijsku prepreku'

Zorko navodi da s obzirom na današnje cijene instrukcija sigurno postoji dio roditelja koji svojoj djeci takav oblik dodatne pomoći jednostavno ne mogu priuštiti. Upravo zato smatraju da je njihov program besplatnih instrukcija važan. Žele da financijske mogućnosti obitelji ne budu prepreka djetetu da dobije pomoć u učenju kada mu je ona potrebna.

- S druge strane, ne bismo željeli potrebu za instrukcijama izravno povezivati sa socio-ekonomskim statusom obitelji. Nemamo podatke na temelju kojih bismo mogli tvrditi da je djeci slabijih materijalnih prilika češće potrebna pomoć u izvršavanju školskih obveza, a naše iskustvo pokazuje da su obrazovne potrebe svakog djeteta individualne. Među djecom kojoj pružamo podršku ima i izvrsnih učenika, pa i onih koji sudjeluju na školskim natjecanjima. Ono što možemo reći jest da djeca iz obitelji koje si ne mogu priuštiti plaćene instrukcije imaju manje mogućnosti doći do takvog oblika dodatne podrške. Tu vidimo važnost našeg programa: nastojimo smanjiti tu financijsku prepreku i omogućiti svakom djetetu kojem je pomoć potrebna da je i dobije, neovisno o materijalnim mogućnostima njegove obitelji, zaključuje Zorko.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.