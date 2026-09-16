'Cirkus' i vandalizam kod škole: Gol završio nasred terena, po trkačoj stazi voze quadovi

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16. rujan 2026.
Osnovna škola Sveti Ivan Začretje dobila je nove terene, međutim po gumiranim podlogama voze se quadovi, a objavljena je i slika demoliranog gola.
Pred Osnovnom školom Sveti Križ Začretje nedavno su obnovljeni vanjski tereni, međutim ravnatelj upozorava da će se vrlo brzo oštetiti ako se svi ne budu pridržavali pravila. Naime, škola je objavila snimke osoba koje na terenu voze bicikle i quadove te učenika koji vandalizira gol.
Izuzetno smo sretni i ponosni što smo uspjeli oživjeti korištenje terena i zbog toga su obnovljeni, ali jako me žaloste stvari koje se dolje događaju. Od prvog dana napominjemo da su podloge gumirane i nisu predviđene za vožnju biciklima, motorima, quadovima, automobilima... To je napisano na svim tablama koje se nalaze uz terene i napomenuto više puta!, napisao je ravnatelj škole Dario Šimag.
Na stranici škole naveo je da se događa da učenici trgaju i uništavaju golove i drugu opremu, a na fotografijama objavljenima na društvenim mrežama vidi se da su učenici istrgnuli gol i izgurali ga doslovno nasred terena.
- Ovim putem apeliram na sve da se malo zapitamo što i kako činimo i što ćemo ostaviti sljedećim generacijama?! Moramo biti svjesni činjenice da ulaganja koja smo imali i koja ćemo imati u ovom razdoblju sigurno neće biti dostupna dugi niz godina! Slike govore više od tisuću riječi, a videozapisi i kaznena prijava bit će proslijeđeni policiji, istaknuo je ravnatelj Šimag.
Podsjetimo, prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, namjerno uništavanje školske imovine nanošenjem veće štete smatra se teškom ili osobito teškom povredom dužnosti, što znači da za to učenici mogu dobiti ukor ili biti preseljeni u drugu školu.
Za starije maloljetnike, odnosno one koji su navršili 14 godina, uništavanje imovine smatra se kaznenim djelom 'oštećenje tuđe stvari'. Za to je djelo Kaznenim zakonom propisana kazna do dvije godine zatvora.
Također, vožnja quadova na površinama za pješake, što uključuje i sportske terene, zabranjena je. Prema članku 46. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, motornim vozilima, što uključuje i quadove, kretanje je dozvoljeno isključivo po kolniku, a svako kretanje suprotno tome kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 30 eura. Uz to, kazna za nenošenje zaštitne kacige iznosi 130 eura. Također, kazne za ugrožavanje pješaka mogu biti znatno strože jer mogu uključivati i prekršaj za obijesnu ili opasnu vožnju.
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