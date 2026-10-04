Kako prepoznati da dolazi prva menstruacija? Liječnica odgovorila je li potrebna priprema

Prva menstruacija važan je trenutak u životu svake djevojčice. Je li za njega potrebna posebna priprema upitali smo Ivanu Pentz, specijalisticu ginekologije i opstetricije i subspecijalisticu humane reprodukcije u Poliklinici Fleur. Posebna medicinska priprema, objašnjava liječnica, nije potrebna, ali emocionalna i praktična priprema mogu djevojčici pružiti osjećaj sigurnosti.

- Najvažnije je unaprijed joj objasniti što je menstruacija, zašto se pojavljuje i što može očekivati, kako je prva menstruacija ne bi iznenadila ili prestrašila. Dobro je pokazati joj kako se pravilno postavlja i mijenja uložak te joj pripremiti malu torbicu s nekoliko uložaka i rezervnim donjim rubljem koju može nositi u školskoj torbi, navodi Pentz.

Znakovi da stiže prva menstruacija

Možete li naslutiti da prva menstruacija stiže? Njoj najčešće prethode znakovi puberteta, poput razvoja dojki, pojave dlačica u području pazuha i spolovila, intenzivnijeg znojenja te promjena na koži. Nekoliko mjeseci prije prve menstruacije može se pojaviti i proziran ili bjelkast vaginalni iscjedak, što je, tvrdi Pentz, potpuno normalno. Neposredno prije menstruacije neke djevojčice mogu osjetiti blagu bol ili pritisak u donjem dijelu trbuha, osjetljivost dojki, nadutost ili promjene raspoloženja. Međutim, važno je znati da nema svaka djevojčica iste znakove. Ponekad prva menstruacija dođe bez jasne najave i zato je dobro razgovarati o njoj na vrijeme.

- Prve menstruacije često nisu pravilne. Mogu biti oskudne, trajati kratko ili se ne pojavljivati svakog mjeseca. Organizmu je potrebno određeno vrijeme kako bi se ciklus ustalio i to najčešće nije razlog za zabrinutost, ali svakako djevojčici treba objasniti moguće promjene, dodaje stručnjakinja.

Iako je nekim roditeljima neugodno razgovarati o menstruaciji, o njoj je, prema riječima liječnice, najbolje početi razgovarati prije nego što se dogodi. Razgovor treba biti jednostavan, otvoren i prilagođen dobi djeteta. Nema potrebe čekati jedan 'veliki razgovor'.

- Mnogo je prirodnije ovu temu postupno uvoditi kroz svakodnevne situacije i odgovarati na pitanja kada se pojave. Roditeljima savjetujem da izbjegavaju izraze zbog kojih bi dijete moglo steći dojam da je menstruacija nešto prljavo, neugodno ili sramotno. Ona je prirodan fiziološki proces i važno je da je tako i predstavljamo. Djetetu treba dati prostor da postavlja pitanja, čak i kada se roditelju neka od njih čine neugodnima, naglašava Pentz.

Ovo nije tema samo za školu i samo za djevojčice

Dodaje da to svakako nije tema rezervirana samo za sate Prirode i društva niti bi o njoj trebale učiti samo djevojčice. Važno je da i dječaci razumiju što je menstruacija jer se tako od najranije dobi razvijaju empatija, poštovanje i zdrav odnos prema svom i tuđem tijelu.

Kada smo ranije upitali djevojke i žene za što bi voljele da su naučile u školi, na satima prirode i društva i biologije, rekle su da smatraju da bi se o menstruaciji trebalo učiti ranije. Pentz se slaže da edukacija treba započeti dovoljno rano, svakako prije nego što većina djevojčica dobije prvu menstruaciju.

- Ako s razgovorom čekamo njezin dolazak, za dio djevojčica već smo zakasnili. Edukacija ne bi trebala obuhvaćati samo osnovne biološke činjenice. Djevojčice trebaju znati kako koristiti menstrualne proizvode, što se smatra uobičajenom menstruacijom, kako mogu same ublažiti tegobe i kada je potrebno razgovarati s roditeljem, školskim liječnikom ili ginekologom. Jednako je važno govoriti o emocijama, promjenama tijela i osjećaju srama koji se, nažalost, još uvijek često povezuje s menstruacijom. Kada djeca dobiju jasne i točne informacije na vrijeme, prva menstruacija više nije nepoznat i zastrašujući događaj, nego očekivan dio odrastanja, kaže Pentz.

Za kraj, liječnica naglašava da menstruacija ne bi trebala biti tema o kojoj se govori šapatom.

- Način na koji odrasli o njoj razgovaraju snažno utječe na to kako će djevojčica doživljavati svoje tijelo. Ako joj pristupimo mirno i otvoreno, veća je vjerojatnost da će se i ona osjećati sigurno te nam se obratiti kada ima pitanje ili primijeti nešto što je zabrinjava, zaključuje Pentz.