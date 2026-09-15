Smiju li zaposlenici škola učenicima pregledavati torbe? Ministarstvo šuti, susjedi su to odvažno riješili

Ni sami djelatnici za sigurnost ne znaju smiju li pregledavati stvari učenika, a Ministarstvo ne odgovara je li i dalje u primjeni protokol iz 2025.

Napad nožem u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu otvorio je niz pitanja vezanih uz sigurnost u školama. To je u kratkom razdoblju već drugi napad nožem na djelatnike i učenike škola, nakon onog u OŠ Prečko krajem 2024. godine. Tada je jedan učenik preminuo, a ovoga puta teško su ozlijeđeni učenik prvog srednje i spremačica.

Napadač je, za razliku od slučaja u Prečkom, bio učenik škole, a susret dvojice učenika bio je dogovoren, sumnja DORH. U zgradi Elektrotehničke škole bilo je dvoje djelatnika za sigurnost, potvrdio je to isto jutro Momir Karin iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na jednu od njih napadač je također nasrnuo nožem, a DORH je izvijestio da je uspjela pobjeći.

Slučaj otvorio dva važna pitanja: Jedno je i ono o ovlastima djelatnika za sigurnost

Čitav događaj otvorio je dva važna pitanja. Prvo, svrhovitost tog novog radnog mjesta u školama. Samo nekoliko dana prije napada ministar Radovan Fuchs je na otvaranju škole u Stobreču ustvrdio da je 'sigurnost škola definitivno dignuta na puno višu razinu'.

- U osnovnim školama zaposleno je više od tisuću stručnih suradnika i osoba zaduženih za sigurnost, dok ih je u srednjim školama oko 500, rekao je Fuchs prilikom otvaranja škole u Stobreču prvog dana nastave, prenio je HRT.

Drugo je pitanje koje su uopće ovlasti operativnih djelatnika za sigurnost u školama. Prema izjavama koje su se mogle čuti proteklih dana, ni sami nisu sigurni smiju li pregledavati ruksake i stvari učenika. Predsjednik HUP Udruge zaštitarske djelatnosti Ante Perčin sinoć je u Otvorenom HRT-a rekao da unatoč višem stupnju kvalifikacija i obuke koje su zaštitari u školama trebali savladati, negdje putem 'iščezla mjera' koja bi im dala ovlasti da 'pregledavaju pri ulasku i izlasku' iz škole.

Protokol donesen nakon Prečkog dopušta pregled stvari učenika, ali…

Valja podsjetiti da je nakon tragedije u Prečkom Ministarstvo obrazovanja donijelo protokol ulaska u školske ustanove. U njemu je jasno istaknuto da radnik školske ustanove koji je zadužen za poslove nadzora ulaza u prostore školske ustanove može izvršiti sigurnosne preglede učenika i njihovih predmeta, kao i ostalih koji ulaze u škole.

Prema istom protokolu, koji nikada nije stavljen van snage, pregled učenika i njihovih predmeta mogu provoditi i odgojno-obrazovni radnici tijekom održavanja nastave. Dio škola, izvijestili smo, nakon tragedije u Prečkom izradio je i Plan sigurnosti s popratnim mjerama, kojim je također propisano da djelatnici škola mogu provoditi pregled odjeće i torbe učenika i drugih osoba koje ulaze u školu.

No, iz Pravilnika kojim je uvedeno radno mjesto operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu, ne proizlazi izričita ovlast za tjelesni pregled osobe ili pregled njezinih stvari.

Ministarstvo šuti o pregledu stvari učenika

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u ponedjeljak smo poslali upit u kojem smo tražili odgovor na dva pitanja. Prvo, je li protokol donesen nakon Prečkog, kojim je omogućeno da djelatnici škole zaduženi za nadzor ulaza mogu pregledavati torbe učenika, još uvijek na snazi i jesu li djelatnici za operativnu sigurnost u Elektrotehničkoj školi u petak smjeli pregledavati stvari učenika.

Drugo, u slučaju da se neki roditelj pobuni što su nastavnici ili djelatnici za sigurnost pregledali stvari učenika, zaprijeti tužbom i slično, bi li Ministarstvo zaštitilo djelatnike škola. Na naša pitanja Ministarstvo nije odgovorilo.

S druge strane, u susjednoj Sloveniji to je puno jasnije – djelatnicima osnovnih škola zakonski je omogućen pregled osobnih stvari učenika.

U Sloveniji zakon dopušta da ravnatelji pregledavaju stvari učenika

Naime, slovenski zakon propisuje da ako školski djelatnik posumnja da učenik koristi ili posjeduje predmete čija je uporaba zakonom zabranjena u školskim prostorijama (oružje, pirotehnički proizvodi, alkohol, ilegalne droge, duhanski proizvodi, elektroničke cigarete i sl.) ili koji mogu biti opasni za život ili zdravlje drugih, djelatnik će prvo zamoliti učenika da dobrovoljno preda elektroničke uređaje, zabranjene ili opasne predmete.

U suprotnom će se provesti pretraga osobnih stvari. Jasno je naglašeno da se prilikom pregleda uzima u obzir dostojanstvo učenika. Pregled provodi ravnatelj ili osoba koju ovlasti ravnatelj i najmanje još jedan stručni djelatnik škole, kojeg učenik odabere.

Ako ga učenik ne odabere, onda drugog djelatnika bira ravnatelj. Učeniku mora biti osigurana diskrecija pa se pregled vrši u zasebnoj prostoriji. Prije pregleda učenika se mora obavijestiti o samom postupku, a pregled se provodi tako da se učeniku naloži predaja osobnih stvari ili se omogući pristup kako bi se one mogle pregledati u njegovoj prisutnosti. Svi zabranjeni ili opasni predmeti oduzet će se, stoji u slovenskom zakonu. O svakom pregledu osobnih stvari i prostorija sastavlja se izvješće.

Ravnatelj ili osoba koju ravnatelj ovlasti odlučuje hoće li opasan ili zabranjeni predmet predati policiji. Ako učenik ne želi sudjelovati u pregledu osobnih stvari, ravnatelj će obavijestiti roditelje učenika. U slučaju prijetnje zdravlju i sigurnosti učenika ili drugih sudionika, obavijestit će se policija, piše u slovenskom zakonu.