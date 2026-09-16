U školi se dogodio stravičan napad, a gdje je Fuchs? Eno ga hvali HDZ-ovu Vladu

Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču: 'Odgovorio mi je zašto je to napravio'
Profesor Mario Božurić ušao je u školu kada je njegov kolega savladavao napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
13:41 5 d 11.09.2026
16. rujan 2026.
Fuchs je ovih dana bio poprilično aktivan, samo ga se nije moglo čuti oko najgoreg događaja u obrazovanju u ovoj godini.
Do prije nekoliko godina krvavi pohodi po školama bili su teško zamislivi u Europi, a kamoli Hrvatskoj. Ta se stvarnost naglo promijenila. U manje od dvije godine u našim su se školama dogodila dva napada nožem. Prvi u Prečkom u Zagrebu, krajem 2024., u kojem je preminuo jedan školarac, a teško ozlijeđeno više osoba. Drugi prije nekoliko dana u istom gradu, ovoga puta u Elektrotehničkoj školi u Voltinom. Teško je ozlijeđen učenik i spremačica, unatoč mjerama donesenima nakon Prečkog, kao i uvođenju operativnih djelatnika za sigurnost u škole.
Ovoga puta od glavne odgovorne osobe u sustavu obrazovanja, ministra Radovana Fuchsa, po ovom pitanju već danima nema ni traga ni glasa. Odmah nakon tragedije koja se dogodila u petak u školu je došao predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. No, nije to bio ministar, nego ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Momir Karin.
Fuchsa nije bio ni u Otvorenom HRT-a na ovu temu, također je ondje uime njegova Ministarstva govorio Karin. Štoviše, od napada u petak pa do jutros ne postoji niti jedna javna izjava ministra Fuchsa koja bi bila izravno posvećena napadu u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi. Ministarstvu smo, kako smo izvijestili, u ponedjeljak poslali i upit o konkretnim ovlastima operativnih djelatnika za sigurnost. Ni na taj upit nismo dobili odgovor.
Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču: 'Odgovorio mi je zašto je to napravio'
Profesor Mario Božurić ušao je u školu kada je njegov kolega savladavao napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
13:41 5 d 11.09.2026
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12:59 5 d 11.09.2026
A gdje je ministar Fuchs? Proteklih dana bio je poprilično aktivan, samo ne na ovu temu. U subotu je, dan nakon događaja koji je zaprepastio javnost, Mladež HDZ-a obilježila 36. obljetnicu utemeljenja i početka djelovanja Mladeži. Fuchs je, svjedoče i službene fotografije objavljene na Facebooku Mladeži HDZ-a, bio na toj sjednici i držao govor.
Bio je ministar i jučer u Saboru, na aktualnom prijepodnevu u sklopu kojeg zastupnici postavljaju pitanja ministrima i premijeru. Kako to obično biva kada netko iz redova vladajućih postavi pitanje stranačkim kolegama, Fuchs je dobio par minuta u kojima je hvalio uspjehe HDZ-ove Vlade. HDZ-ova zastupnica Sanda Livia Maduna pitala ga je o dogradnji vrtića i škola i gdje smo u odnosu na prvotne ciljeve. Fuchs je rekao da se ovako velike investicije u obrazovnu infrastrukturu nisu dugo dogodile. Istaknuo je i da su trenutačno najvidljivija 'takoreći tjedna otvaranja vrtića u nizu gradova i općina'. Dodao je i da je cilj bio da do 2030. svako dijete ima mjesto u vrtiću.
- Ja mislim da ovdje mogu reći da ćemo taj cilj najvjerojatnije ostvariti čak krajem 2028. godine, a gotovo sigurno u 2029. godini, rekao je Fuchs.
Kaže i da je na početku ovog investicijskog ciklusa 40 posto djece u osnovnim školama pohađalo školu u jednoj smjeni, a nakon što se škole dograde, to će se popeti na 84 posto. Kritizirao je i Grad Zagreb, kazavši da tu postoji 'najveći problem s projektiranjem i projektima i potpisivanjem ugovora, iako sredstva stoje na raspolaganju'. Iskoristio je ovu priliku i da istakne mjere 'besplatne prehrane', kao i 'besplatnog prijevoza' učenika, ali i neodređenu potporu nastavnicima, učiteljima i stručnim suradnicima pa se prebacio i na uspjehe Vlade po pitanju dogradnje studentskih domova.
Dakle, Fuchs proteklih dana nije nestao iz javnosti. Govorio je na stranačkom skupu, sjedio u Saboru i nabrajao rezultate Vlade u obrazovanju. Samo o napadu u školi, koji je ponovno otvorio pitanje sigurnosti učenika i zaposlenika, javno nije rekao - ništa.
Možda razlog leži u tome da je svega nekoliko dana prije napada, prvog dana nastave, govorio kako je sigurnost škola 'definitivno dignuta na puno višu razinu' i isticao da je u osnovnim školama zaposleno više od tisuću stručnih suradnika i osoba zaduženih za sigurnost, dok ih je u srednjim školama oko 500, što je prenio HRT.
Sada, kada se novi težak napad dogodio unatoč tim mjerama, upravo bi ministar obrazovanja trebao biti među prvima koji će javnosti objasniti što se dogodilo, što je funkcioniralo, a što nije. Za sada to umjesto njega čine drugi.
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