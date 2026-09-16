Već je objavljen natječaj za jednu srednjoškolsku stipendiju, evo tko se može prijaviti

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za tzv. braniteljske stipendije, odnosno dodjelu potpore za obrazovanje učenicima srednjih škola za školsku godinu 2026./2027.

Mjesečni iznos potpore je 50 eura, kao i prethodnih godina, a potpora se isplaćuje za razdoblje od 1. rujna 2026. do 30. lipnja 2027. godine. Na natječaj se mogu prijaviti djeca smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi, dragovoljci i hrvatski branitelji te njihova djeca, uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Potpore se dodjeljuju u četiri kategorije: za djecu smrtno stradalih i nestalih branitelja, za izvrsnost, za učenike slabijeg socioekonomskog statusa te za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Ovisno o kategoriji, traži se odgovarajući prosjek ocjena te se primjenjuju različiti prihodovni cenzusi.

Kandidati ne smiju istodobno primati neku drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju, uključujući izjavu o sastavu kućanstva, podatke o OIB-u članova kućanstva i presliku svjedodžbe, a prema potrebi i druge dokaze. Prijava se može podnijeti samo u jednoj kategoriji, na obrascu A1, B1, C1 ili D.

Rok za dostavu prijava je 5. listopada 2026. godine, a prijave se šalju Zakladi hrvatskih branitelja, Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb, s naznakom 'Natječaj za potporu za obrazovanje'. Nepotpune, neovjerene i zakašnjele prijave neće se razmatrati, izvjestila je Zaklada. Inače, ista Zaklada dodjeljuje potpore i studentima, a kako je ljetnos najavljeno, natječaj za njih bit će raspisan 2. studenoga.

Ni ove godine liste dobitnika neće biti objavljene javno ili online, nego će učenici za rezultate morati čekati poštara, o čemu smo pisali ranijh godina. Rezultati natječaja u obliku odluke o ostvarivanju prava na dodjelu potpore za obrazovanje biti će dostavljeni kandidatima putem pošte na adresu boravišta ili prebivališta, stoji u natječaju za braniteljske stipendije. Obrasce nužne za prijavu možete pronaći ovdje, dok se cijeli natječaj nalazi u dokumentu u nastavku.

Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.