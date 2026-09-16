U jednom gradu u petak nema škole: Učenici će imati produženi vikend

Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu
U Narodim novinama objavljen je školski kalendar za 2026./2027. školsku godinu. Zimski praznici ponovno su u dva dijela.
14:10 103 d 05.06.2026
16. rujan 2026.
U petak započinje središnji vikend Vinkovačkih jeseni, zbog čega u školama čiji je osnivač grad neće biti nastave.
Učenike gradskih osnovnih škola u Vinkovcima ovoga petka očekuje produženi vikend. Zbog održavanja 61. Vinkovačkih jeseni petak, 18. rujna, bit će nenastavni dan u gradskim osnovnim školama. O tome su roditelje i učenike izvijestili iz Osnovne škole 'Antun Gustav Matoš', odakle poručili su kako, prema već tradicionalnom običaju, učenici u petak ne dolaze na nastavu.
- U našem su gradu u tijeku 61. Vinkovačke jeseni. Prema starom običaju, petak 18. rujna 2026. u našoj školi, kao i u svim gradskim osnovnim školama, nenastavni je dan. Učenici ne dolaze na nastavu u školu, stoji u obavijesti škole.
Učenici se u školske klupe vraćaju u ponedjeljak, 21. rujna, prema uobičajenom rasporedu. Da nenastavni dan tijekom središnjeg vikenda Vinkovačkih jeseni nije novost, pokazuju i obavijesti drugih vinkovačkih škola iz prethodnih godina. Iako su Vinkovačke jeseni već počele, središnji vikend započinje upravo u petak, a održavaju se do 20. rujna.
Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu
U Narodim novinama objavljen je školski kalendar za 2026./2027. školsku godinu. Zimski praznici ponovno su u dva dijela.
14:10 103 d 05.06.2026
Podsjetimo, prema Odluci o početku i završetku nastavne godine, škole godišnjim planom i programom rada utvrđuju plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa, kao i broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole.
Ono što je nužno da škole ispoštuju je da se nastava organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, odnosno za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti.
Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.
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